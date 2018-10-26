Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Почти религиозное чувство. Почему мир без ума от знаменитых CEO?

Почти религиозное чувство. Почему мир без ума от знаменитых CEO?

Мировая экономика 26 Окт 2018
Почти религиозное чувство. Почему мир без ума от знаменитых CEO?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Илон Маск. Фото: Refugio Ruiz / AP / TASS

Илон Маск. Фото: Refugio Ruiz / AP / TASS

Глобальный финансовый кризис 2008 года напомнил, насколько на самом деле нестабильна и хрупка мировая экономика. Если в истории и было время, когда капитализм столкнулся с кризисом легитимности, то это тогда, в 2008-м, утверждают в статье для Aeon Карл Родс из Сиднейского технологического университета и Питер Блум из Открытого университета. Их совместная книга посвящена тому, как главы корпораций стали ролевыми моделями и что с этим делать обычным людям.

Какое-то время после кризиса те, кто стоял на самом верху корпоративной лестницы, казались такими же бессильными, как и те, кто занимал нижестоящие позиции. Это говорит о том, что ни CEO, ни их финансовые советники не представляли себе, как работает рынок и как его контролировать. Из-за этого кризиса главы корпораций внезапно чуть не стали козлами отпущения, пишут ученые. Что же их уберегло от этой участи?

Спустя 10 лет трудно представить, что в 2008 году у CEO была весьма шаткая позиция. Сегодня их возвели в ранг визионеров, а их лидерским качествам поклоняются. Основатели и главы компаний Илон Маск, Марк Цукерберг и Ларри Финк представляют новый тип – CEO-селебрити. Их считают героями, которые способны спасти мир, и это распространяется даже на наемных менеджеров вроде Тима Кука (Apple) или Джейми Даймона (JPMorgan Chase). Тем не менее CEO – полноправные участники мировой экономики, неравенство которой постоянно растет. К примеру, глава Amazon Джефф Безос зарабатывает почти в миллион раз больше, чем рабочие на складах его компании.

Источник

«США стали тормозом мировой экономики»: Сечин заявил об «очевидном произволе» американских санкций →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top