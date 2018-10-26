Почти религиозное чувство. Почему мир без ума от знаменитых CEO?

Илон Маск. Фото: Refugio Ruiz / AP / TASS

Глобальный финансовый кризис 2008 года напомнил, насколько на самом деле нестабильна и хрупка мировая экономика. Если в истории и было время, когда капитализм столкнулся с кризисом легитимности, то это тогда, в 2008-м, утверждают в статье для Aeon Карл Родс из Сиднейского технологического университета и Питер Блум из Открытого университета. Их совместная книга посвящена тому, как главы корпораций стали ролевыми моделями и что с этим делать обычным людям.

Какое-то время после кризиса те, кто стоял на самом верху корпоративной лестницы, казались такими же бессильными, как и те, кто занимал нижестоящие позиции. Это говорит о том, что ни CEO, ни их финансовые советники не представляли себе, как работает рынок и как его контролировать. Из-за этого кризиса главы корпораций внезапно чуть не стали козлами отпущения, пишут ученые. Что же их уберегло от этой участи?

Спустя 10 лет трудно представить, что в 2008 году у CEO была весьма шаткая позиция. Сегодня их возвели в ранг визионеров, а их лидерским качествам поклоняются. Основатели и главы компаний Илон Маск, Марк Цукерберг и Ларри Финк представляют новый тип – CEO-селебрити. Их считают героями, которые способны спасти мир, и это распространяется даже на наемных менеджеров вроде Тима Кука (Apple) или Джейми Даймона (JPMorgan Chase). Тем не менее CEO – полноправные участники мировой экономики, неравенство которой постоянно растет. К примеру, глава Amazon Джефф Безос зарабатывает почти в миллион раз больше, чем рабочие на складах его компании.

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