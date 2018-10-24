Почти на 4%: Гройсман заявил о росте украинской экономики

Донецкие новости

ДН

24.10.18 15:19dnews.dn.uaНовости

Фото: Донецкие новости

По итогам второго квартала 2018 года ВВП Украины вырос на 3,8%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 октября, в ходе заседания Кабинета министров Украины сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Во втором квартале 2018 года мы имеем рост ВВП на 3,8%, при плане в 3%. Это означает, что номиналом за два года (2017-2018) мы произведем продукции на 1 триллион больше, чем за предыдущий период. Рост инвестиций в строительство – 5,7%, это тоже достаточно приятный показатель. И растет экспорт (на 12,4%) – это означает, что продукция, которая изготовлена украинскими руками, все больше и больше достигает международных рынков и является достаточно конкурентной», – доложил Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что статистические показатели доказывают, что экономика Украины стабильная, динамика ее развития положительная.





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