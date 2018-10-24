Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Почти на 4%: Гройсман заявил о росте украинской экономики

Почти на 4%: Гройсман заявил о росте украинской экономики

Экономика Украины 24 Окт 2018
Почти на 4%: Гройсман заявил о росте украинской экономики
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Донецкие новости

ДН

24.10.18 15:19dnews.dn.uaНовости

Фото: Донецкие новости

По итогам второго квартала 2018 года ВВП Украины вырос на 3,8%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 октября, в ходе заседания Кабинета министров Украины сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Во втором квартале 2018 года мы имеем рост ВВП на 3,8%, при плане в 3%. Это означает, что номиналом за два года (2017-2018) мы произведем продукции на 1 триллион больше, чем за предыдущий период. Рост инвестиций в строительство – 5,7%, это тоже достаточно приятный показатель. И растет экспорт (на 12,4%) – это означает, что продукция, которая изготовлена украинскими руками, все больше и больше достигает международных рынков и является достаточно конкурентной», – доложил Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что статистические показатели доказывают, что экономика Украины стабильная, динамика ее развития положительная. 



Источник

← Как снижение налогов превратит Украину в Ирландию Atlantic Council: Украина застряла в переходном периоде →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top