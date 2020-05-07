Почти каждая пятая небольшая компания в Украине готова закрыться

Много компаний по всему миру вынуждено прекратили работу из-за карантина. Украинские фирмы — не исключение. Их работа ограничена или остановлена. Даже те, кому повезло остаться открытыми или работать удаленно, могут переживать трудности: финансовое состояние населения не оптимистичное, из-за чего предложение превышает спрос.

Каждый месяц карантина отнимает у экономики Украины 3-5% ВВП. Это очень большая цифра. Почти как годовой бюджет в Украине на медицину. Несмотря на это, по состоянию на начало мая, ожидается продление карантина, как минимум, до 22 мая. Что в эт время происходит с бизнесом?

С 31 марта по 7 апреля 2020 года Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) провела экспресс-опрос среди своих участников — 122 компаний.

Согласно результатам опроса, 50% респондентов поддерживают ослабление карантина. 23% считают, что стоит оставить действующие ограничения в полном объеме.

83% компаний работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву:

20% были вынуждены сократить заработную плату.

15% отправили работников в оплачиваемый отпуск.

4% сократили штат сотрудников.

Каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% не почувствовали влияния.

59% компаний готовы уже сейчас возобновлять работу с учетом всех правил индивидуальной защиты. 41% хотели бы работать дистанционно, даже если повлечет снижение дохода.

Также опрошенные предприниматели составили предложения, которые помогут в текущей ситуации:

Улучшение системы диагностики вируса и обеспечение страны тестами в достаточном количестве.

Установление четких правил карантина и контроль их выполнения.

Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Компенсация части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены пойти на карантин.

Восстановление регулярного движения общественного транспорта.

Отмена налогообложения депозитов, как для физических, так и для юридических лиц.

По состоянию на 7 апреля, 70% опрошенных компаний получили до 50% потерь от доходов, еще 18% сообщают о 50-75% потерь от доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% рассматривают вариант закрытия.

По данным Baker Tilly, EBA и офиса эффективного регулирования BRDO, у бизнеса нет ресурсов для длительного карантина. Почти каждая пятая небольшая компания в Украине готова закрыться.

В наихудшей ситуации оказался малый и средний бизнес (МСБ). Если у крупных компаний есть средства, или возможность взять их в долг, то для МСБ высокие ставки по кредитам часто непосильны. А из-за карантина банки относятся к кредитованию МСБ еще более осторожно, ведь они в зоне риска.

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП), уже закрылись 600-700 тысяч предприятий, которые давали работу 3,5 — 4 миллионам человек.

В то же время, премьер Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине находится более 2 миллионов безработных людей. Официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно выводится более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица.

Уже сегодня возникла проблема с оплатой зарплат. А владельцы компаний оказались перед выбором: увольнять людей или отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Без дохода остались 16% взрослых украинцев. Наиболее уязвимые группы — молодежь и люди старше 50 лет.

Практически половина Украинцев ощутила ухудшение материального положения.

Какая ситуация в отдельных секторах бизнеса?

ІТ

Благодаря специфике ІТ, кризис повлияет на этот рынок меньше. Рост сектора может замедлиться, но в связи с карантином многие предприятия требуют новых решений. В том числе, связанных с услугами ІТ-специалистов.

Сельское хозяйство

Аграрии были готовы к посевной компании, несмотря на удорожание ресурсов. Свои коррективы в урожай может внести только тот факт, что зима была аномально теплой, а весна проходит без дождей.

Но спрос на продукты питания высокий. В частности, на зарубежных рынках. Поэтому криз слабо ударит по этому сектору. А пока правительству важно мониторить наличие продукции и делать запасы для украинского потребителя.

Инфраструктура

На предприятиях автотранспорта может возникнуть такая проблема, как эмиграция водителей в ЕС, если их доход снизится из-за кризиса.

По предварительным подсчетам, потери из-за сокращения железнодорожных грузовых перевозок составят минимум 10 млрд грн в год. Это примерно 10% от годового дохода Укрзализныци. С учетом девальвации гривны, в валютном эквиваленте это падение на 20-25% от годового дохода.

Поскольку топливо и новые локомотивы закупаются за валюту, то новые закупки, ремонт ж/д путей и подвижного состава не будет проводиться активно.

Запрет на перелеты негативно отразится на рентабельности авиакомпаний. Больше всех пострадают лоукостеры. Но это мировая проблема, и вряд ли Украина сможет изменить эту ситуацию только со своей стороны.

Как и после кризиса 2008-2009 годов, произойдет переформатирование мирового рынка. Изменится направление экспортных потоков. Перевалка грузов в портах упадет на 15-20%, а линии морского транспорта будут пересмотрены.

Энергетика

Этот сектор пострадает не так из-за пандемии, как по другим причинам. Из-за теплой зимы ускорится снижение потребления и производства электроэнергии. Увеличится доля “зеленой” электроэнергии. В связи с этим есть риск увеличения цен на электроэнергию для потребителей.

Поскольку доля убыточных предприятий растет, а доходы населения падают, то возрастет задолженность потребителей за электроэнергию, что скажется и на производителях.

Строительство

Девальвация гривни стимулирует приток денег инвесторов в строительство жилья. Но прогнозируется сокращение масштаба строительства нежилых помещений.

Металлургия

Цены на продукты металлургии связаны с ценами на нефть. Основные рынки сбыта украинского проката и полуфабрикатов — нефтедобывающие страны вошли в кризис. Из-за падения цен на нефть снижаются и цены на прокат.

Уровень цен на железную руду зависит от экспорта в Китай. В связи с пандемией и кризисом экспорт сократится, а цены просядут.

Сегодня происходит падение объемов выпуска чугуна, стали и проката. Одновременно увеличивается добыча и экспорт руды.

Исходя из этого видно, что бизнес и экономика в целом не смогут долго прожить в условиях сильных ограничений. И последствия строгого карантина могут быть даже хуже, чем последствия пандемии.

Тем не менее, этот экономический кризис не первый в мире и Украине. Каждый кризис меняет как мир, так и нашу страну. Мотивирует бизнес оптимизировать работу, находить новые решения и вести дела по-новому.

Элина РЕДИХ





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