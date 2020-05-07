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Почти каждая пятая небольшая компания в Украине готова закрыться

Экономика Украины 07 Май 2020
Почти каждая пятая небольшая компания в Украине готова закрыться
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Много компаний по всему миру вынуждено прекратили работу из-за карантина. Украинские фирмы — не исключение. Их работа ограничена или остановлена. Даже те, кому повезло остаться открытыми или работать удаленно, могут переживать трудности: финансовое состояние населения не оптимистичное, из-за чего предложение превышает спрос.

Каждый месяц карантина отнимает у экономики Украины 3-5% ВВП. Это очень большая цифра. Почти как годовой бюджет в Украине на медицину. Несмотря на это, по состоянию на начало мая, ожидается продление карантина, как минимум, до 22 мая. Что в эт время происходит с бизнесом?

С 31 марта по 7 апреля 2020 года Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) провела экспресс-опрос среди своих участников — 122 компаний.

Согласно результатам опроса, 50% респондентов поддерживают ослабление карантина. 23% считают, что стоит оставить действующие ограничения в полном объеме.

83% компаний работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву:

  • 20% были вынуждены сократить заработную плату.

  • 15% отправили работников в оплачиваемый отпуск.

  • 4% сократили штат сотрудников.

Каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% не почувствовали влияния.

59% компаний готовы уже сейчас возобновлять работу с учетом всех правил индивидуальной защиты. 41% хотели бы работать дистанционно, даже если повлечет снижение дохода.

Также опрошенные предприниматели составили предложения, которые помогут в текущей ситуации:

  • Улучшение системы диагностики вируса и обеспечение страны тестами в достаточном количестве.

  • Установление четких правил карантина и контроль их выполнения.

  • Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

  • Компенсация части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены пойти на карантин.

  • Восстановление регулярного движения общественного транспорта.

  • Отмена налогообложения депозитов, как для физических, так и для юридических лиц.

По состоянию на 7 апреля, 70% опрошенных компаний получили до 50% потерь от доходов, еще 18% сообщают о 50-75% потерь от доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% рассматривают вариант закрытия.

По данным Baker Tilly, EBA и офиса эффективного регулирования BRDO, у бизнеса нет ресурсов для длительного карантина. Почти каждая пятая небольшая компания в Украине готова закрыться.

В наихудшей ситуации оказался малый и средний бизнес (МСБ). Если у крупных компаний есть средства, или возможность взять их в долг, то для МСБ высокие ставки по кредитам часто непосильны. А из-за карантина банки относятся к кредитованию МСБ еще более осторожно, ведь они в зоне риска.

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По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП), уже закрылись 600-700 тысяч предприятий, которые давали работу 3,5 — 4 миллионам человек.

В то же время, премьер Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине находится более 2 миллионов безработных людей. Официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно выводится более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица.

Уже сегодня возникла проблема с оплатой зарплат. А владельцы компаний оказались перед выбором: увольнять людей или отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Без дохода остались 16% взрослых украинцев. Наиболее уязвимые группы — молодежь и люди старше 50 лет.

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Практически половина Украинцев ощутила ухудшение материального положения.

Какая ситуация в отдельных секторах бизнеса?

ІТ

Благодаря специфике ІТ, кризис повлияет на этот рынок меньше. Рост сектора может замедлиться, но в связи с карантином многие предприятия требуют новых решений. В том числе, связанных с услугами ІТ-специалистов.

Сельское хозяйство

Аграрии были готовы к посевной компании, несмотря на удорожание ресурсов. Свои коррективы в урожай может внести только тот факт, что зима была аномально теплой, а весна проходит без дождей.

Но спрос на продукты питания высокий. В частности, на зарубежных рынках. Поэтому криз слабо ударит по этому сектору. А пока правительству важно мониторить наличие продукции и делать запасы для украинского потребителя.

Инфраструктура

На предприятиях автотранспорта может возникнуть такая проблема, как эмиграция водителей в ЕС, если их доход снизится из-за кризиса.

По предварительным подсчетам, потери из-за сокращения железнодорожных грузовых перевозок составят минимум 10 млрд грн в год. Это примерно 10% от годового дохода Укрзализныци. С учетом девальвации гривны, в валютном эквиваленте это падение на 20-25% от годового дохода.

Поскольку топливо и новые локомотивы закупаются за валюту, то новые закупки, ремонт ж/д путей и подвижного состава не будет проводиться активно.

Запрет на перелеты негативно отразится на рентабельности авиакомпаний. Больше всех пострадают лоукостеры. Но это мировая проблема, и вряд ли Украина сможет изменить эту ситуацию только со своей стороны.

Как и после кризиса 2008-2009 годов, произойдет переформатирование мирового рынка. Изменится направление экспортных потоков. Перевалка грузов в портах упадет на 15-20%, а линии морского транспорта будут пересмотрены.

Энергетика

Этот сектор пострадает не так из-за пандемии, как по другим причинам. Из-за теплой зимы ускорится снижение потребления и производства электроэнергии. Увеличится доля “зеленой” электроэнергии. В связи с этим есть риск увеличения цен на электроэнергию для потребителей.

Поскольку доля убыточных предприятий растет, а доходы населения падают, то возрастет задолженность потребителей за электроэнергию, что скажется и на производителях.

Строительство

Девальвация гривни стимулирует приток денег инвесторов в строительство жилья. Но прогнозируется сокращение масштаба строительства нежилых помещений.

Металлургия

Цены на продукты металлургии связаны с ценами на нефть. Основные рынки сбыта украинского проката и полуфабрикатов — нефтедобывающие страны вошли в кризис. Из-за падения цен на нефть снижаются и цены на прокат.

Уровень цен на железную руду зависит от экспорта в Китай. В связи с пандемией и кризисом экспорт сократится, а цены просядут.

Сегодня происходит падение объемов выпуска чугуна, стали и проката. Одновременно увеличивается добыча и экспорт руды.

Исходя из этого видно, что бизнес и экономика в целом не смогут долго прожить в условиях сильных ограничений. И последствия строгого карантина могут быть даже хуже, чем последствия пандемии.

Тем не менее, этот экономический кризис не первый в мире и Украине. Каждый кризис меняет как мир, так и нашу страну. Мотивирует бизнес оптимизировать работу, находить новые решения и вести дела по-новому.

Элина РЕДИХ



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