Почти 4 тысячи украинцев погибли в 2019 году в результате ДТП

В прошлом году на дорогах Украины погибло почти 4 тысячи украинцев. В общем произошло 16 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина, об этом рассказывает krapka.club.

“За 2019 произошло 16 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 32 тысячи человек травмированы. Почти 4 тысячи человек погибли. С момента авиакатастрофы в Тегеране, где более 170 человек погибло. За этот период у нас еще больше людей погибло на дорогах. Дорожная война – это отдельный вызов “, – заявил Криклий.

По его словам, из-за аварий на дорогах экономика Украины теряет почти 70 млрд гривен в год.

Напомним, количество речных перевозок в Украине, по данным Мининфраструктуры, должно подняться в три раза.

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