«Почта России» запустит акселератор для совместных проектов со стартапами

«Почта России» запустит собственный акселератор для технологиских стартапов. По итогам акселератора компания отберет стартапы для совместных пилотных проектов. Об этом Rusbase рассказали в «Почте».
Сначала «Почта России» проведет серию заочных и очных отборов для стартапов. В заочной стадии будут участвовать 300 проектов, после нее в очный этап пройдут до 50 команд. По итогам очных отоборов до 10 команд пройдут корпоративный акселератор.
Компания ищет стартапы, которые разрабатывают новые технологии в следующих сферах:
- логистика (транспорт, решения для курьерских служб),
- электронная коммерция,
- клиентский сервис,
- «умный город»,
- телемедицина,
- работа с документами.
Программа нацелена на «поиск решений для совершенствования процессов «Почты России», развитие портфеля цифровых продуктов компании, приобретение компетенций в сфере управления инновационной деятельностью».
На реализацию проекта акселератора «Почта России» планирует потратить до 33 млн рублей. В эту сумму войдет поддержка стартапов на период акселерации, призовой фонд для лучших команд, образовательная и экспертная поддержка, уточнили в компании.
Сейчас «Почта» ищет партнера для проекта. Как только его выберут, будут объявлены даты старта отбора в акселератор.
7 июня стало известно, что «Почта России» запустит сервис доставки товаров с Avito в почтовые отделения, а также создаст совместное предприятие по электронной торговле с Lamoda, в рамках которого будет построен складской комплекс площадью до 100 тысяч кв. м.
Фото: Dgeise
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