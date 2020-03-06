«Почта России» расширяет горизонты интернет-торговли

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Опубликовано 06.03.2020 19:56

«Почта России» и «Яндекс.Маркет» заключили партнерское соглашение по интеграции клиентов «Маркета» с доставкой «Почты России». Покупатели со всей страны теперь смогут заказывать из интернет-магазинов товары, покупка которых в тех или иных регионах была невозможна или невыгодна из-за стоимости доставки.

Новый сервис доступен пока только для московских интернет-магазинов. Как отмечает почтовый оператор, стоимость доставки не ударит по карману: например, отправка посылки весом до пяти килограммов из Москвы в Уфу обойдется всего в 126 рублей без НДС, пересылка по городу будет стоить 82,5 рубля. На данном этапе доступна отправка в 15 городов: Киров, Вологду, Уфу, Смоленск, Копейск, Великий Новгород, Тверь, Энгельс, Салават, Тихвин, Обнинск, Дмитров, Алексин, Воскресенск и Краснокамск.

Более чем в двух тысячах категорий товаров «Маркет» рассчитает условия доставки автоматически, основываясь на базе данных с их габаритами и весом. Получить заказ из интернет-магазина можно в отделениях почтовой связи. По мере развития и масштабирования проекта на другие регионы, к нему будут подключаться по всей стране новые точки из 42 тысяч отделений «Почты России».

Магазин в каждый дом

Сотрудничество с «Яндекс.Маркетом» — один из важных шагов на пути цифрового развития «Почты России». В настоящее время компания активно занимается переводом «традиционных» услуг в электронный вид, а также разработкой новых сервисов для бизнеса, партнеров и клиентов. Электронная коммерция — важная сфера деятельности для любой логистической компании, и «Почта России» благодаря своим мощностям и повсеместному присутствию является выгодным посредником между интернет-магазинами и покупателями. А такие инструменты, как мобильное приложение «Почты России» и ее клиентские сервисы, делают онлайн-шопинг максимально доступным.

«Этот проект — очень хорошая рабочая история, — комментирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. — Свои плюсы в нем есть как для почты, так и для интернет-магазинов и их покупателей. Такой широкой сети, как у «Почты России», нет ни у одной курьерской службы, она действительно способна доставить заказ куда угодно. Это удобно и продавцам — им важно, чтобы покупатель получил качественный сервис вне зависимости от своего местоположения».

«Интеграция «Яндекс.Маркета» и «Почты России» поможет интернет-магазинам найти новую аудиторию в регионах, доставлять туда свои товары по выгодной цене и тем самым сократить издержки на логистические услуги. Но от этого сотрудничества выигрывают не только продавцы — региональные пользователи получают доступ к ассортименту столичных магазинов. По нашим исследованиям, большинство россиян предпочитают самостоятельно забирать свои онлайн-заказы, в том числе из отделений «Почты России», — отметила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

«Совместный проект будет способствовать быстрому и удобному доступу интернет-магазинов к региональным рынкам по всей географии страны. Любая компания, вне зависимости от масштаба, в несколько кликов — с помощью упрощенной процедуры заключения договоров — может начать работать с почтой и дать дополнительный импульс своему бизнесу», — рассказал заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин. По его словам, личный кабинет «Почты», к которому подключатся клиенты «Яндекс.Маркета», автоматизирует подготовку и отправку партий посылок и позволяет гибко управлять логистическими процессами.

Соглашение с «Яндексом» — это еще один шаг в укреплении «Почты России» на рынке интернет-торговли. В прошлом году госкомпания объявила о намерении вступить в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), ведет переговоры с другим объединением на этом рынке — Национальной ассоциацией дистанционной торговли (НАДТ). Помимо соглашений с отраслевыми ассоциациями, «Почта России» за короткий срок заключила серию соглашений с отдельными игроками — в частности, с логистическим оператором Cainiao (входит в Alibaba Group), и сократила сроки доставки заказов из Китая в Россию до десяти дней.

В ноябре прошлого года «Почта России» подписала меморандум о сотрудничестве с маркетплейсом «М.Видео» — Goods, договорилась о выдаче заказов в магазинах «Обувь России». Таким образом «Почта» начала при помощи e-commerce развивать трафик для своего масштабного логистического проекта — АО «Национальные логистические технологии». Это совместное предприятие «Почты России» и банка «ВТБ», предусматривающее создание по всей стране 40 логистических центров.

В планах компании — дальнейшее расширение сфер влияния. Известно, что стратегия развития госкомпании подразумевает создание собственной экосистемы платформенных бизнесов и запуск новых направлений: рынок облачных услуг и центров обработки данных, венчурные инвестиции, запуск онлайн-сервиса, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и заказа розничных товаров.

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