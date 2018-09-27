«Почта России» предоставит цифровые сервисы в социально-медицинской сфере и электронной коммерции





11:06 27.09.2018

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Проект новой стратегии развития почтового оператора предполагает увеличение выручки в полтора, а рентабельности — почти в два раза к 2023 году.

Проект новой стратегии развития «Почты России» до 2023 года предполагает выход на рынок социальных услуг, включая телемедицинские обследования, получение статуса оператора Государственной электронной почтовой системы (ГЭПС) и развитие логистики для рынка электронной коммерции, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на проект стратегии.

Документ предполагает получение в 2023 году выручки в 274 млрд руб. и EBITDA в 36 млрд руб. с рентабельностью на уровне 13% (прогнозируемая выручка на 2018 год составляет 190 млрд руб., рентабельность — 7%).

Как следует из проекта, в результате «Почта России» должна войти в пятерку лучших почтовых операторов мира по маржинальности бизнеса. Для этого потребуются инвестиции в размере 133 млрд руб., из которых собственные средства составят 87 млрд руб., а еще 46 млрд руб. «Почта России» займет у банков.

40 млрд руб. планируется направить на цифровизацию, 48 млрд руб. — на логистический комплекс, 36 млрд руб. — на модернизацию отделений почтовой связи и повышение эффективности внутренних бизнес-процессов, 8 млрд руб. — на открытие окон «Почта-банка». «Почта России» намерена вложить 50 млрд руб. в модернизацию отделений связи в малых городах и селах. Эти деньги предприятие рассчитывает получить от государства в виде инвестиций в уставный капитал в 2019-2020 годах.

Одна из стратегических целей — получение статуса оператора ГЭПС и развитие цифровых продуктов, что должно принести 65 млрд руб. выручки в 2023 году. Посылочный бизнес ожидает удвоение выручки до 122 млрд руб. за счет роста электронной торговли и развития услуг внутренней и трансграничной доставки. Также «Почта» рассчитывает нарастить выручку розницы с 19 млрд руб. в 2018 году до 30 млрд в 2023-м. Новыми направлениями бизнеса должны стать платформы в социально-медицинской сфере (бытовые услуги и телемедицина), в области идентификации, а также для малого и среднего бизнеса. Они могут добавить к ожидаемой в 2023 году выручке в 274 млрд руб. еще 40-50 млрд руб. Кроме того, 40-50 млрд руб. могут принести новые услуги в области трансграничных экспресс-посылок и логистики.

Как следует из документа, помешать реализации стратегии могут внешние факторы: усиление санкционного давления на РФ и снижение покупательской способности граждан, неполная реализация госпрограмм по развитию экономики, а также принятие закона «О почтовой связи» с существенными отклонениями от текущей версии. Среди рисков также указаны ускорение снижения объемов почтовой корреспонденции из-за цифровизации и неполучение «Почтой России» статуса оператора ГЭПС, а также появление крупного независимого игрока в сфере электронной коммерции с собственной логистикой по обработке посылок и снижение объемов трансграничных посылок из-за введения низких лимитов беспошлинного ввоза.

Сейчас стратегия «Почты России» проходит согласование в правительстве. Документ направлен в Минкомсвязь, Минфин, Минэкономики, Росимущество и ФАС.



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