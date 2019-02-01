«Почта России» анонсировала изменение модели управления бизнесом — Бизнес портал Москвы — новости бизнеса

Руководство «Почты России» объявило о начале использования новой модели управления собственным бизнесом. Модель состоит из таких блоков, как розничная торговля, государственно-социальные услуги, электронная коммерция, финансовый и международный бизнес, почтовый бизнес и сеть.

Ожидается, что изменение модели позволит федеральному почтовому оператору нарастить в течение следующих пяти лет свою выручку до 270 млрд рублей. Кроме этого, «Почта России» рассчитывает войти в ТОП-5 лучших мировых логистических и почтовых операторов по показателю EBITDA.

По словам руководителя «Почты России» Н. Подгузова, прежняя модель управления включала в себя свыше десяти различных направлений. Во главе каждого направления находился заместитель руководителя компании. «Почта России» намерена упразднить, в частности, посылочное подразделение. Курировавший его работу С. Малышев уйдет из компании.

По мнению участников российского рынка электронной коммерции, изменение модели управления положительно скажется на работе федерального почтового оператора. По словам Г. Рубина из BCG, после изменения модели управления «Почта России» по своей структуре будет похожа на USPS и Deutsche Post.





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