«Почетное место на самых задворках Европы»: Пушков назвал итоги «евроинтеграции» для Украины

Москва, 16 сентября. Украина оказалась далеко позади России и Белоруссии в рейтинге развития человеческого потенциала ООН, несмотря на «евроинтеграцию». Об этом в микроблоге Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«По рейтингу человеческого развития, рассчитанному в ООН, прозападные Грузия, Украина и Молдавия заняли 70, 88 и 112 места — далеко позади России (49) и Белоруссии (53). Не помогла им «евроинтеграция». Вот и вся цена «победам» Порошенко — почетное место на самых задворках Европы», — написал сенатор.

Рейтинг, на который ссылается Алексей Пушков приводится в докладе ООН о развитии человеческого потенциала. Он рассчитывается на основе уровня грамотности, ожидаемой продолжительности жизни и валового национального дохода на душу населения, сообщает Газета.ru. Первые три строчки рейтинга заняли Норвегия, Швейцария и Австралия.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли сторонники так называемой «евроинтеграция». Новое руководство страны заключило договор об ассоциации с Евросоюзом и взяло курс на разрыв отношений с Россией. С тех пор положение в экономике и социальной сферы страны сильно осложнилось, а интеграции с ЕС так и не произошло.

Ранее известный киевский политолог Сергей Толстов сообщил Федеральному агентству новостей, что Украина в настоящее время в целом «несовместима с интеграцией в Евросоюз».

«Однозначно ответить на вопрос о том, насколько выгодно для украинской экономики выполнение положений Соглашения об ассоциации с ЕС, непросто. Ведь экономика Украины сегодня деформирована. А Европейский союз на сегодня окончательно отказался от попыток хоть как-то компенсировать Украине потери от фактического ухода с российского рынка», — напомнил Толстов.

Политолог подчеркнул, что поводом к закрытию российского рынка для украинской продукции и для прекращения действия зоны свободной торговли с Россией стало вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.

«То есть Украину лишили огромных доходов от торговли с Россией, фактически ничего не предложив ей взамен», — заключил Сергей Толстов.





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