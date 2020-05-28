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почему закон 1210 называют скандальным, и когда упадут цены на недвижимость — Минфин

Курс валют 28 Май 2020
почему закон 1210 называют скандальным, и когда упадут цены на недвижимость — Минфин
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Тотальный карантин больно ударил практически по всем рынкам. И рынок недвижимости – не исключение. Стоит ли сейчас вкладывать в зарубежную недвижимость и на какую доходность может рассчитывать инвестор, в интервью «Минфину» рассказал инвестиционный консультант из Финляндии, специализирующийся на доходных объектах, Эрик Розенфельд.

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