почему закон 1210 называют скандальным, и когда упадут цены на недвижимость — Минфин

Тотальный карантин больно ударил практически по всем рынкам. И рынок недвижимости – не исключение. Стоит ли сейчас вкладывать в зарубежную недвижимость и на какую доходность может рассчитывать инвестор, в интервью «Минфину» рассказал инвестиционный консультант из Финляндии, специализирующийся на доходных объектах, Эрик Розенфельд.

Гривной руководят эмоции. Аналитик рассказал, что происходит с курсом

Гривна снижается в цене, потому что МВФ уже вроде бы есть, но без «вроде бы» его еще нет. Об этом написал аналитик ИГ Универ Михаил Федоров.

Как американцы потратили розданные государством $1200: бедные — на еду, богатые — на акции

Согласно подсчетам аналитиков, получатели чеков от государства начали тратить свои средства, в среднем, в течение 10 дней после получения. В этот период граждане, которые получили помощь, в среднем тратили больше на $600, чем те, кто чека еще не получил.

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