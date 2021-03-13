почему задержали 200 участников форума депутатов :: Политика :: РБК

К 21-00 после составления протоколов большинство задержанных отпустили, сообщил «ОВД-Инфо».

Задержанным в Москве оппозиционерам вменили нежелательную деятельность

Участников форума задерживали по статье 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией), рассказали они РБК. Исполнительный директор «Открытой России», глава «Открытого Петербурга» (признан Минюстом иноагентом) и организатор форума Андрей Пивоваров в беседе с РБК рассказал, что его отпустили из отделения полиции с протоколом по 20.33 КоАП. «Они всем задержанным на форуме эту статью оформляли. Основанием для протокола являлся скриншот из Telegram-канала форума и документ об аренде помещения. Под нежелательной организацией они подразумевали «Открытую Россию», хотя не было никакой символики и никакого отношения к форуму она не имела», — заявил Пивоваров.

Накануне форума полиция задержала депутата Мосгордумы Сергея Митрохина после встречи с местными избирателями. Его задержали за участие в митинге 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После составления административного протокола за участие в несогласованной акции Митрохина отпустили. После этого, ночью, также за участие в акции 23 января задержали еще одного депутата Мосгордумы — коммунистку Екатерину Енгалычеву. Она также была отпущена после составления протокола, ей вменяют повторное нарушение правил проведения митингов.

Определение «нежелательные организации» появилось в России в 2015 году. Тогда был принят закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Организация признается нежелательной, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя и обороноспособности или безопасности государства. Таким структурам запрещено распространять и хранить материалы своего авторства, проводить свои программы в России и создавать юридические лица. За нарушение запретов по ст. 20.33 КоАП предусмотрено наказание для физлиц в виде штрафа от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Зачем полиция пришла на форум

В год федеральных выборов, проходящих на протестном внутреннем и неблагоприятном внешнем фоне (речь о возможных новых санкциях), власть начинает применять ограничительные политические нормы, которые вводились в законодательство в последние пару лет, говорит политолог Александр Пожалов. Пришло время для более широкого применения статьи о нежелательной иностранной неправительственной организации, сказал он.

«Административные дела за сотрудничество с такими НПО будут затем использоваться, чтобы вынудить наиболее опасных для власти депутатов сложить мандаты и попытаться отказать им в регистрации на выборы в Госдуму, — считает Пожалов. — В конечном итоге, происходящее говорит о том, что магистральную стратегию на федеральных выборах определяют действия силового блока».

Но по мнению политолога, силовые действия против оппозиции сейчас работают на ее «бесплатную раскрутку». «Такая же ситуация была и летом 2019 года, когда дело Голунова и потом массовый снос с выборов независимых кандидатов превратили, казалось бы, спокойную и малозначимую кампанию в протестную для мэрии, которая тогда чуть было не утратила большинство в Мосгордуме», — подчеркнул Пожалов.

Митрохин сообщил о задержании в Москве за акцию 23 января

Неожиданные задержания на форуме мундепов — это предупредительный сигнал силового блока для оппозиции, соглашается политконсультант Дмитий Фетисов. «Мундепы — это те люди, которые работают непосредственно в округах и знают активистов, они способны сыграть на увеличение следующей волны протестной активности», — пояснил он.

Автор

Евгения Кузнецова

При участии

Майя Бобенко

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