Почему за 30 лет Украина не стала второй Францией и как наверстать упущенное

«КП в Украине» вместе с экспертами разбиралась, почему, имея неплохие стартовые позиции в 1991 году, наша страна не использовала свой экономический потенциал и до сих пор отстает от соседей.

Тридцать лет назад, когда Украина только получила независимость, правящие элиты обещали, что в будущем наша страна сможет стать второй Францией. Однако огромный экономический потенциал, который у нас был в 1991 году, мы так и не смогли реализовать. Спустя тридцать лет наша экономика остается сырьевой и страдает от мировых финансовых кризисов, а все попытки провести реформы, которые помогли соседям стать богаче, пока не приносят видимых результатов. Мы поговорили с экспертами, спросив у них, где же на пути развития мы свернули не туда и можно ли быстро исправить ошибки прошлого.

Власть как способ обогащения

Главной причиной провала украинской экономической политики эксперты называют тот факт, что никто из наших президентов не пытался действовать с точки зрения долговременных национальных интересов, предпочитая извлекать выгоду здесь и сейчас.

— Вопрос роста экономики у власти никогда не стоял на первом месте, — говорит экономист Даниил Монин. — Власть в Украине воспринимается как возможность раздела государственного пирога, часть которого пойдет в собственные карманы. И поэтому государство всегда объявляет бизнесменов — уклонистами и даже коррупционерами, а сама заинтересована исключительно в выжимании соков дохлой коровы.

Причем даже новые лица, которые приходили к власти, со временем становились частью этой системы.

— Режим первичного накопления капитала и отсутствие правовой защиты капитала, бизнеса и людей с момента зарождения страны привели к прогниванию всей системы сверху вниз, — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. — В нашей стране было трудно делать бизнес, держать деньги, рожать детей. Те, кто мог, уехали и увезли все что могли либо подались работать в более благополучные места. Этот период проходили многие, и для всех он был тяжел. Но для Украины он и сейчас продолжается в закостенелой системе, которую перманентно пытаются переделывать новые политики, но, погрязнув в ней, застревают и тоже становятся частью системы.

При этом достаточно частая смена власти в стране, по словам экспертов, могла навредить экономическому потенциалу.

— Набор основных причин, из-за чего не случилось эффективного роста экономики Украины, – это монополии, рэкет, рейдерские захваты, коррумпированность всех органов власти, — говорит старший аналитик компании Esperio Ян Кароль. – Думаю, что единая власть — в руках одного президента или одной партии — могла бы быть возможностью исправления ситуации на первых этапах становления государства. А когда нет единой договоренности внутри политической власти и регулярно меняется лидер при высоком уровне коррумпированности страны – получается, что нет ориентированности на развитие, а есть ориентированность «удержаться» при новой власти. Это тормозит многие экономические процессы.

При этом экономисты даже определили приблизительную дату, когда государство Украина в своей экономической политике свернуло не туда.

— Как сказал кто-то из первых президентов, мы и представить не могли, что политические элиты как саранча начнут грабить страну, — говорит экономист Алексей Кущ. — Все государства могут формироваться по двум основным путям развития. В первом случае политические элиты выступают в качестве девелоперов и развивают модель государства с учетом долгосрочных перспектив. Второй путь предусматривает получение максимальной прибыли здесь и сейчас за счет политико-коррупционной ренты. Это как в анекдоте, когда для повышения надоев предлагалось корову меньше кормить и больше доить. Так происходит и у нас. Кстати, соседние Россия и Беларусь используют гибрид этих двух моделей. Если вспоминать, когда все пошло не так, то я думаю, что точкой невозврата стали 2002-2003 год. В период первой половины своего правления Леонид Кучма еще пытался построить девелоперскую модель развития государства, но ближе к концу второго его срока политика государства изменилась, и вместо сильного социального государства мы начали строить слабое национальное государство.

Лица, приходящие ко власти в Украине, как говорят эксперты, думали, прежде всего, о собственном обогащении. Фото: пресс-служба НБУ

Другие причины

Среди прочих причин медленного развития экономики эксперты называют не совсем сбалансированную долговую политику.

— Правительства разных составов не принимали дальновидных решений, которые были бы выгодными для всего государства, — продолжает Ян Кароль. — Один из негативных сценариев — это период наращивания долговой нагрузки, который начался с 1991 года. За три года бессистемного сотрудничества с кредиторами государственный долг Украины составлял 4,8 млрд долларов США. С 1994 года по 2014 год долг вырос до 73,2 млрд долларов США. Уже в августе 2020 года госдолг увеличился до 85,05 млрд долларов (78,8% ВВП). Понимание того, под какие инициативы кредиторы готовы выдавать средства, стало удобным способом привлечения денег в страну. Однако отчитаться об эффективности этих шагов, или о том, как освоили кредитные средства, или где были допущены ошибки в расходах – никто такой работы проделывать не будет. Ни отчетной, ни аналитической. И на этом этапе мы понимаем, что эффективность кредитов непосредственно для государства была низкой, а долги у нас остались. Регулярная смена правительства позволяет чиновникам и политикам не задумываться о последствиях.

Также эксперты указывают на неэффективную политику копирования чужих реформ с надеждой, что они тут же сработают в Украине.

— Думаю, что первично неверен тезис. Давайте сделаем, как в Европе, и заживем, как в Европе, — говорит Даниил Монин. — На самом деле для Украины гораздо более верен тезис: Делай не то, что делают богатые страны, а то, что сделало их богатыми.

Согласен с этим тезисом и Алексей Кущ, который называет слепое копирование реформ одной из основных причин такой слабой экономики.

— Это следствие того, что у нас нет государственной политики, направленной на развитие страны, нет экспертных площадок, на которых бы обсуждали варианты развития экономики, — говорит Кущ. — Их заменили эксперты, которые лоббируют интересы олигархических групп, или так называемые грантовые эксперты. Экономические элиты у нас вышли из 90-х и часто страдают синдромом Мюнхгаузена. Они поощряют реформы, которые приносят обществу боль, а потом успешно лечат экономику от последствия этих самых реформ.

Рецепты сильной экономики

Большинство экспертов уверены, что для успешного экономического развития стране нужен лидер, который сможет конвертировать полноту власти не в личную выгоду, а в настоящие реформы.

— При хорошем хозяине государство можно восстановить, и оно будет процветать, — считает Ян Кароль. — Возьмите в пример любое небольшое предприятие, например, ресторанно-гостиничный комплекс, где хозяин лично контролирует производственные процессы, бюджеты и заинтересован в продвижении. В этом случае даже в кризис есть бизнес-активность, всегда есть заработная плата, а текучка кадров небольшая. Нашу трудовую миграцию можно рассматривать по примеру небольшой компании с большой «текучкой кадров». Получается, что в стране просто нет хозяина. Либо текущая власть делает проекты, которые мы сможем оценить несколько позже.

Экономист Даниил Монин считает, что от власти в первую очередь надо требовать радикальной налоговой реформы, реформы пенсионной системы, а также приватизации нестратегических предприятий и дерегуляции бизнес-деятельности.

Андрей Шевчишин верен, что выпутаться можно благодаря сильным лидерам, волевым и зачастую непопулярным решениям, но при этом нужно обеспечить защиту бизнеса и людей.

— Главенство закона для всех и равные правила для всех, — говорит Шевчишин. — В условиях кризисов и потрясений это сделать во сто крат тяжелей. Мы прожили кризис 2000-го, Оранжевую революцию 2004-го, долговой кризис 2008-го, Революцию достоинства 2014-го и последовавшие за ней войну и оккупацию части территорий, коронакризис 2020-го, который продолжается и сейчас в разных его проявлениях. Тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Все еще впереди.

Экономист Алексей Кущ говорит, что политикам также нужно преодолеть социальный раскол в обществе.

— Раскол в обществе усиливается, и каждая группа населения живет в своем осколке разбитого зеркала, не понимая потребностей другой социальной группы, — говорит Кущ. — А без объединения всех этих частей общества невозможно решать глобальные задачи.

Однако быстро вырваться из ловушки бедности, в которую угодила Украина, не получится. Нам нужен экономический толчок.

— Все страны проходят по одному и тому же пути, — говорит Алексей Кущ. — Сначала это традиционное общество, которое после экономического толчка переходит в стадию развивающегося общества, потом оно превращается в развитое общество, а после — в общество потребления. Для примера, Турция – это развивающееся общество, которое уже получило свой экономический толчок, Польша – это развитое общество, Китай вот-вот станет обществом потребления, а такие страны, как США, Канада и крупнейшие экономики ЕС, – это классические общества потребления, где экономика уже растет невысокими темпами, а основные проблемы, которые они сейчас решают, – это «зеленая» экономическая политика и вопросы социально-гендерного равенства.

По словам экономиста, путь развития государств можно сравнить с самолетом во время полета – рулежка, выезд на взлетную полосу, разгон, набор высоты и выход на эшелон для длительного полета.

— Если рассматривать эту модель, то Украина напоминает самолет, который еще даже не выехал из ангара и долгое время стоит там, заполненный пассажирами, — поясняет Алексей Кущ. — В кабине пилота сидят люди, которые пытаются читать инструкцию, нажимать кнопки, дергать за все доступные рубильники. Но у них ничего не получается – самолет стоит долгие годы со спущенными колесами, а пассажиры в салоне уже устали ждать, когда лайнер тронется с места. Тем более что многих из них забывают кормить и выпускать в туалет. В итоге, часть из них уже выбралась из салона и пересела в другие самолеты. Чтобы запустить украинский самолет, нужна команда пилотов и время. Я думаю, что за два политических цикла можно было бы заставить взлететь наш самолет, но для этого нужно что-то делать, а не просто бесцельно сидеть в кресле пилота.

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