Почему во всем мире страны спасают экономику, а в Украине (и Мариуполе), — пенсионеров — Новости 18 апреля 2020 г.

Развитые азиатские страны также следуют логике – «спасая компании сейчас, мы спасаем экономику после карантина».

В Республике Корея (Южной Корее) власти выплачивают остающимся дома до 70% их зарплат, если они не будут ходить на работу. Часть контрактников, самозанятых и работающих неполный день также имеет право на получение единовременных выплат.

Малайзия предлагает выплаты работникам ряда наиболее пострадавших секторов экономики. Денежную помощь получат водители автобусов и такси, туристические гиды и многие другие.

С 1 апреля и до конца пандемии специальные выплаты медработникам повышаются с 400 до 600 ринггитов ($92–138) в месяц. Полицейские, сотрудники миграционной службы и таможни будут получать 200 дополнительных ринггитов в месяц. Домохозяйства с доходом менее 4 тысяч ринггитов получат 1600 ринггитов: 1000 в апреле и 600 в мае. Кроме этого, малайских пенсионеров ждет единовременная выплата в размере 500 ринггитов.

И на других континентах правительства поступают аналогичным образом.

В Австралии свыше 6 млн человек с низкими доходами получат по $750 от правительства. Как объясняет премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, эти деньги помогут сохранить рабочие места в малом и среднем бизнесе: «Это, в свою очередь, поможет людям продолжить работать и с надеждой смотреть в будущее».

«Весь мир ждет крупный финансовый кризис. Его последствия сложно просчитать. Но уроки 2008 года говорят о том, что властям стоит рационально применять немалое количество монетарных и финансовых стимулов как можно раньше. Логично, что большинство западных правительств и центральных банков уже сделали это во избежание мировой заморозки ликвидности.

Развивающиеся экономики, такие, как украинская, не могут себе этого позволить. Они оказались в стороне от международного финансового рынка», — говорит Андерс Аслунд, Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council

И поэтому в Украине правительство, вместо реальной финансовой помощи, любезно позволило работающим гражданам брать отпуск за свой счет на весь период карантина. Раньше возможность уходить в неоплачиваемые отпуска ограничивалась 15 днями.

Что касается помощи бизнесу, то здесь список мер совсем короткий.

— Все ФОПы освобождены от уплаты ЕСВ за март и апрель. В настоящее время это 1039,06 грн. Если предприниматели уже осуществили платеж, то переплата будет учитываться в последующий период.

А вот с единым налогом для остальных ФОПов (1 и 2 группы) ситуация не настолько однозначна. Это как раз те предприятия, основной вид деятельности которых – оказание услуг населению. Именно их государство в первую очередь отправило на карантин. Единый налог от этих ФОПов попадает в местные бюджеты, поэтому правительство переложило решение об освобождении или неосвобождении от его уплаты на местные советы. В Мариуполе этот налог не отменен, а, к примеру, во Львове – отменен. Мы запросили информацию у мариупольского муниципалитета о планах на этот счет, но пока ответа на получили.

— Еще одно послабление – правительство решило не начислять пеню и штрафы за не вовремя сданный финансовый отечет. Послабление действует до 31 мая.

— Все ФОПы освобождаются в марте от налога на землю. Будет ли такое освобождение действовать и в апреле – пока не известно.

— Введены поблажки для тех, кто должен был с апреля в обязательном порядке переходить на работу с кассовыми аппаратами. Кто должен был это сделать с 19 апреля, запуск переносится на 1 июля, для ФОПов 2 группы дата перехода на кассовые аппараты перенесена с 1 октября на 1 января 2021 года.

— Правительство запретило любые проверки бизнеса на период карантина. Исключение составляют только проверки на соблюдение карантинного режима.

— И самое важное — то, что могло бы стать существенной финансовой помощью бизнесу. 13 апреля ВР внесла изменения в ст. 43 Закона Украины про занятость, расширив перечень предприятий, которые могут получать пособия на своих работников в связи с частичной безработицей (это как сейчас – предприятие есть, но не работает). По словам директора областного центра занятости Валентины Рыбалко, раньше эта функция была доступна только для крупных предприятий. Сейчас – для всех. Получить пособие по частичной безработице смогут только официально оформленные, застрахованные сотрудники. И размер пособия не может превышать минимальную заработную плату (сейчас это 4723 грн). Деньги будут выплачиваться из недавно созданного Фонда борьбы с COVID-19.

Но закон, которого так ждут предприниматели, все еще не вступил в силу. Потому сказать, кто реально сможет воспользоваться такой помощью от государства и когда, пока сложно.

Сравнивая список всех этих послаблений для бизнеса с теми мерами, которые предпринимаются в Европе, становится грустно. Это, конечно, пропасть.

Но есть кое-что, что роднит Украину с некоторыми развитыми странами, а именно – с США. Это популизм и политический пиар. Наши власти оказались такими же популистами, как американский президент.

Трамп, в отличие от европейских политиков, решил не спасать экономику, не поддерживать бизнес, а вливать деньги в американцев.





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