Почему в Украину не стремятся заходить инвесторы

Александр Охрименко, «Корреспондент»

25.07.2018 10:55

​Очень часто можно услышать разговоры о том, что в Украине самые высокие налоги в мире и поэтому инвесторы не инвестируют деньги в Украину. И то и другое это неправда.

Факты и причины несколько другие.

Очень часто можно услышать разговоры о том, что в Украине самые высокие налоги в мире и поэтому инвесторы не инвестируют деньги в Украину. И то и другое это неправда. Факты и причина несколько другие.

На счет очень высоких налогов в Украине. Есть очень хорошие данные Мирового банка, которые пересчитал общую налоговую нагрузку на прибыль бизнеса. Согласно официальным данным ставка налога на прибыль украинских компаний 18%, но вот Мировой банк подсчитал, что в действительности она 37,8%. Потому что не все НДС возмещается, есть еще другие платежи которые платит бизнес, поэтому в реальной ситуации бизнесмен отдает больше налогов чем официальный показатель. Это много или мало. Давайте сравним. В Норвегии этот показатель 37,5%, в Польше 40,5%, в США 43,8%, в России 47,5% но в Казахстане 29,2%. В Украине не самый высокий показатель по уровню фискальной нагрузки на бизнес, но и не самый низкий. С точки зрения налоговой нагрузки все международные эксперты относят Украину к середнячкам.

Другое дело, что на том же сайте Мирового банка, есть количество времени необходимого для сдачи налоговой отчетности. Вот по этому показателю Украина действительно смотрится печально, поскольку для сдачи налоговой отчетности и общения с фискалами нужно 328 часов. Приблизительно столько же в Габоне и Лесото. В США это занимает только 175 часа. В Белоруссии — 184 часа. У нас не высокие налоги, у нас проблемы с администрированием налогов. Каждый раз, когда меняется власть или приходит новый премьер-министр, обещают провести реформа налоговой системы, но беда в том, что никаких реформ нет. В лучшем случае могут действительно немного снизить налоги, но при этом общение с фискалами, которое и создает коррупцию, поэтому проблемы остается. С этим никак не получается ничего сделать. Даже когда говорят, что теперь можно не ходить в налоговую, а сдать отчет по электронной почте. Налоговики приходят сами под надуманными предлогами для внеплановой проверки и все повторяется. Если уже и делать реформу в налоговой системе, то нужно радикально поменять эту систему, хотя это власть не хочет. Потому, что тогда будет действительно проблема для «решения вопросов в налоговой». Тогда уже точно никто не из наших политиков не захочет возглавить ГФС Украины. А смысл ею руководить, если с тобой не хотят «решать вопросы». Вот это действительно проблема. Хотя настоящие зарубежные инвесторы этого не очень боятся. Они просто закладывают в убытки бизнеса и общение с налоговиками. В результате, прибыли становится меньше, но и «вопросов со стороны фискалов» тоже меньше. В других странах тоже это работает, когда все неофициальные расходы на налоговую описывают красивым словом «представительские» или «консалтинговые».

А теперь пару слов на счет инвестиций. Поймите, мировые инвесторы никогда не обращают внимание на название страны. Они вообще очень аполитичные и циничные ребята, ибо их интересует только прибыль и много прибыли. Поэтому, когда некоторые наши эксперты и политики предлагают зарубежным инвесторам из США или ЕС объекты для инвестиций, которые в лучшем случае могут принести доход 5-7% за год, они просто смеются. Украина по классификатору международных рынков относится к развивающейся стране из группы стран «ниже среднего по миру». А это значит, что настоящие зарубежные инвесторы согласны инвестировать деньги в Украину с учетом всех рисков и ее положения на мировом рынке, если эти инвестиционные объекты будет генерировать доход после уплаты налогов не меньше 15-20% в долларах США, каждый год. Меньше нет смысла вообще инвестировать деньги в Украину, есть много других стран, такого же уровня «ниже среднего по миру» где можно хорошо заработать. Есть инвесторы, которые активно инвестируют в Анголу, потому что нам добыча нефти, которая приносит хороший доход, есть инвесторы, инвестирующие деньги во Вьетнам, там производственная кооперация с США и ЕС – «второй Китай». Тоже самое в Польше, где многие инвесторы инвестируют деньги потому, что польская экономика тесно интегрирована в рамках производственной кооперации с ЕС. Аналогичная ситуация и с Турцией, где инвесторы инвестируют деньги больше в сферу машиностроения, чем в туризм, хотя турецкий туризм активно привлекает инвесторов. А что может предложить Украина, а точнее ее украинская власть, только пустые лозунги о «борьбе с коррупцией». В Украину будут инвестировать деньги и громадные деньги, если прекратятся псевдореформы и власть будет заниматься экономикой, а не самопиаром. Украина может реально привлечь настоящие зарубежные инвестиции если предложит: свободный рынок сельскохозяйственной земли, производственную кооперацию с ЕС, как это сделала Турция через систему свободных экономических зон, транспортные коридоры по методу концессии на 49 лет и больше. Возможно и рынок энергетики, когда так не будет НАК Нафтогаза и других госкормушек и действительно будет конкуренция между поставщиками газа, электроэнергии, воды. По другому не получиться.

Как видите, все очень просто. Можно и дальше говорить о реформах и бороться с коррупцией, рассказывать сказки о высоких налогах в Украине, а можно сделать несколько толковых ходов, чтобы экономика Украины действительно была привлекательной для настоящих зарубежных инвесторов. К слову, до 2008 года Украина была привлекательной для зарубежных инвесторов, тогда было модно и выгодно инвестировать деньги в банковский сектор и рынок ипотеки. Но сейчас эти темы уже не в моде, нужны другие интересные объекты для инвестирования.





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