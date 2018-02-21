Почему успешные интернет-магазины заходят в маркетплейсы? Объясняем в цифрах

20 Февраля, 2018
12:00
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Сооснователь и CEO агентства Promobill Сергей Кузьменко рассказывает, почему интернет-магазины идут в маркетплейсы и стоит ли игра свеч.
Во-первых, нужно понимать, какая аудитория есть на маркетплейсах. Если упрощать, то поток клиентов делится на три ключевые типы трафика:
Конечно, для интернет-магазинов, которые заводят свои товары на маркетплейсы особой разницы в том, кто будет покупать, нет: хоть лояльная аудитория, хоть купленная. Но если за купленную аудиторию можно побороться в медийных каналах, то за лояльную можно бороться только на самих маркетплейсах.
Итак, почему же успешные магазины идут на маркетплейсы?
Возможность получить доступ к миллионной лояльной аудитории
Собрав данные Similarweb, можно увидеть процент прямого трафика на маркетплейсы — по сути это и есть самая лояльная аудитория. Важно отметить, что не стоит воспринимать все цифры истинно верными, существует очень много погрешностей, но при этом мы можем наблюдать картину в целом, она поможет в принятии стратегических решений.
У мультикатегорийных маркетплейсов типа «Розетки», Prom.ua, Bigl.ua этот процент составляет в среднем 20%. Если говорить про специализированные монокатегорийные, типа Lamoda, modnaKasta и т.д., то процент выше и в среднем около 35%. Это значит, что узкая специализация в большей степени способствует наработке своей аудитории, но при этом она ограничивает общий объем трафика.
Marketplace
Visits
% Direct
OLX
135,200,000
35.69%
Rozetka
75,200,000
21.45%
Prom.ua
61,900,000
18.05%
«Алло»
15,000,000
16.39%
Bigl.ua
11,400,000
17.47%
modnaKasta
5,300,000
39.12%
Lamoda
3,300,000
34.30%
Crafta
1,300,000
32.02%
Исходя из этого мы видим, что заводя свой товар на маркетплейсы, интернет-магазины получают доступ к лояльной аудитории от 1 до 40 млн человек, в зависимости от площадки. Тут важно, что за эту аудиторию практически невозможно бороться вне маркетплейса, т.к. они ищут непосредственно там и покупают непосредственно там.
Возможность попасть в топ в органической поисковой выдаче
На сегодня маркетплейсы являются лидерами в органической поисковой выдаче, чему способствовала сама бизнес-модель. Говоря упрощенно, этим площадкам доверяли продавцы, продавцам доверяли покупатели и как следствие им начали доверять поисковики. Чем больше становилось людей, тем больше они поднимались и продолжают подниматься в органике.
В большинстве продуктовых категорий маркетплейсы агрегируют поисковой трафик на себя. Конкурировать с маркетплейсами для большинства интернет-магазинов нереально — это очень затратно.
При поиске в Google по большинству категорий мы видим в топ-10 предложения от маркетплейсов. Они редко ведут на конкретный товар, обычно пользователь попадает в категорию, где уже представлены различные продавцы. Там и разворачивается конкурентная борьба, но это уже в другой статье.
Топ-сайтов по количеству ранжируемых ключевых фраз (данные serpstat).
Топ-сайтов по уровню видимости
Подводя итоги, игра таки стоит свеч. Лояльная аудитория маркетплейсов огромна — от 1 до 40 млн человек, и заполучить ее можно только на площадках. Так же есть возможность попасть в органическую выдачу и конкурировать дальше с мелкими игроками, а не с гигантами, что экономически выгоднее.
Есть три модели взаимодействия между интернет-магазинами и маркетплейсами, и все они функционируют сегодня.
Автор: Сергей Кузьменко, сооснователь и CEO агентсова Promobill
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