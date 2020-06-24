Почему умирающая ВТО не соответствует интересам ни одной страны мира — Forbes Kazakhstan

Иллюстрация: Depositphotos.com/urfingus

А в последние месяцы возникли новые проблемы. Апелляционный орган ВТО, который занимается урегулированием торговых споров между странами-членами, в декабре прошлого года фактически перестал функционировать из-за разногласий по поводу назначения новых судей в его состав. А в мае 2020 генеральный директор ВТО Роберту Азеведу объявил, что уйдёт в отставку в конце августа, то есть за год до истечения официального срока его полномочий.

Любого, кто станет преемником Азеведу, ожидает трудная задача. С момента своего основания в 1995 ВТО так и не смогла завершить ни одного раунда переговоров о мировой торговле, тем самым упустив шанс принести взаимовыгодную пользу входящим в эту организацию странам. Дохийский раунд переговоров, начатый в ноябре 2001, предполагалось завершить к январю 2005.

Но с тех пор прошло уже 15 лет, а страны ВТО до сих пор спорят, надо ли продолжать Дохийский процесс. Одни считают, что нет, потому что ситуация изменилась, а другие хотят продолжения переговоров.

Разочаровывает, что ВТО помогла достичь крайне малого количества других важных соглашений; можно упомянуть лишь «Соглашение о содействии торговле», вступившее в силу в феврале 2017, а также решение 2015 года о ликвидации всех форм аграрных экспортных субсидий. Тем временем некоторые члены ВТО совместно работают над множеством намного более широких, региональных торговых соглашений, которые касаются наиболее насущных вопросов, таких как цифровая экономика, инвестиции, конкуренция, окружающая среда, изменение климата.

Дохийский раунд, который был призван модернизировать правила ВТО, охватывает лишь немногие из этих тем. Кроме того, даже существующие правила организации можно легко обходить, нарушая баланс между правами и обязанностями членов ВТО. Например, в ходе нынешнего кризиса COVID-19 некоторые страны вводили сомнительный контроль за экспортом медицинских материалов и продовольственной продукции, чтобы смягчить проблему их дефицита.

Тем не менее, несмотря на все эти проблемы, ВТО не является каким-то «провалом». Эта организация появилась благодаря успехам её предшественника – Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), вступившего в силу в 1948 году. Основанная на правилах многосторонняя торговая система, возникшая вместе с ГАТТ, внесла огромный вклад в глобальный экономический рост за прошедшие семь десятилетий, потому что снижала средние размеры пошлин и постепенно ликвидировала нетарифные барьеры.

Благодаря этому, уровень жизни в большинстве стран мира повысился. Кроме того, основанная на правилах глобальная торговля помогала поддерживать мир и безопасность во всём мире, поскольку торговые партнёры чаще склонны решать проблему разногласий с помощью переговоров, а не вооружённых конфликтов.

Страны, входящие в ВТО, понимают, что сегодня необходима перезагрузка этой организации для XXI века. Развитые страны полагают, что они слишком долго несли на себе бремя торговой либерализации и что развивающиеся страны должны брать на себя больше обязательств, если они в состоянии это сделать. Между тем наименее развитые и обладающие низкими доходами развивающиеся страны считают, что правила ВТО тормозят их попытки модернизировать экономику и добиться роста.

За последние два десятилетия международная торговля превратилась в жупел для критиков, сваливающих на неё вину за все экономические беды, с которыми сталкиваются некоторые страны. Но международная торговля – это не игра с нулевой суммой: права и обязанности можно сбалансировать, что доказано эволюцией глобальных и региональных торговых правил, начиная с 1948. И поэтому вопрос, стоящий перед ВТО и её членами, сегодня таков: как добиться прогресса и достичь взаимовыгодных соглашений?

Все члены ВТО должны участвовать в этой работе, потому что только так эта организация сумеет восстановить свой авторитет и выполнять свои нормотворческие функции. Именно поэтому в ходе новых переговоров должен обязательно учитываться различный уровень экономического развития стран-членов, а их целью – как и всегда – должно быть достижение справедливых и равноправных соглашений. Среди других ключевых приоритетов для ВТО – повышение прозрачности (в виде своевременных уведомлений о предпринимаемых государствами торговых мерах), а также эффективная система урегулирования споров, пользующаяся доверием всех участников.

Умирающая ВТО не соответствует интересам ни одной страны мира. Эффективная, основанная на правилах международная торговая система – это общественное благо; если её не оживить, это негативно скажется на попытках правительств вытащить мировую экономики из рецессии, вызванной пандемией COVID-19.

ВТО играет незаменимую роль в преображении экономических перспектив государств, а также жизни людей во всём мире. Хотя нынешний кризис наглядно показал, что здоровье этой организации ухудшилось, её дальнейший упадок не является чем-то неизбежным. В условиях, когда мировая экономика находится в опасности из-за COVID-19, мы должны применить антидот для оживления ВТО, а именно: политическую волю, решительность и гибкость членов этой организации.

Нгози Оконджо-Ивеала, бывший управляющий директор Всемирного банка, бывший министр финансов Нигерии, сейчас председатель совета директоров Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Gavi, специальный посланник Африканского союза по вопросам Covid-19, почётный сотрудник Института Брукингса, глобальный публичный лидер в Школе государственного управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете

© Project Syndicate 1995-2020





Источник