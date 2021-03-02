почему Украине важно продлить пошлину на экспорт металлолома

1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома еще на 5 лет. Именно об этом просили металлурги украинских законодателей еще в середине февраля. Ведь, пошлина будет действовать еще полгода, а ее непролонгация грозит крайне тяжелыми последствиями для отечественной металлургии в частности и экономики в целом.

Стратегическое сырье

Несмотря на регулярные спады и рецессию, украинская металлургия остается базовой отраслью экономики страны. Предприятия ГМК формируют около 26% валютных поступлений, 12% ВВП, более 30 млрд. грн. отчислений в бюджеты всех уровней, а также обеспечивают работу более 600 тыс. человек (с учетом смежных отраслей), что немаловажно в прифронтовых областях Украины.

При этом для меткобинатов металлолом является стратегическим и дефицитным сырьем, без которого производство стали невозможно. В конвертерной технологии доля лома составляет до 25% от всего сырья, тогда как для электрометаллургов этот показатель достигает 90-100%.

Именно поэтому еще в феврале президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков выступил с инициативой продлить действие экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на ближайшие пять лет. «Пошлина показала свою эффективность, мы сохранили десятки тысяч рабочих мест, и это очень хороший пример грамотной государственной политики в условиях сокращения объемов ломозаготовки», — резюмировал он.

Действительно, согласно пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении МинПрома, дефицит лома на украинском рынке сократился с 0,85 млн т в 2015 году до 0,6 млн т в 2016 и 0,3 млн т в 2017 годах, а начиная с 2018 года украинские металлурги не сообщали о дефицитности с обеспечением заготовленным в Украине ломом.

«В прошлом году особого дефицита лома не наблюдалось, и я считаю, что это, как раз, является следствием своевременно введенной меры в виде экспортной пошлины», — говорит один из авторов законопроекта, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

В то же время, по данным «Укрметаллургпрома», ломосбор в Украине, начиная с 2000-х годов, постоянно сокращается. Например, если в 2011 году заготовка металлолома составляла 7,5 млн. т, то в 2015 году – уже 4,2 млн. т. Более того, последние годы ломозаготовительная отрасль обновляет антирекорды по сбору лома: 2018-й – 3,7 млн. т, 2019-й – 3,1 млн. т, в 2020-й – 2,9 млн. т. Последний показатель — это исторический минимум!

Против экспорта лома нашли прием

Естественно, что 4-летний период работы пошлины не прошел бесследно для экспортеров лома. Если до введения заградительной меры, в 2015 году, они вывезли на внешние рынки 1,2 млн. т металлолома, то уже по итогам января-ноября 2020 года этот показатель опустился до 33 тыс. т.

Впрочем, в «Укрметаллургпроме» утверждают, что государству гораздо выгоднее перерабатывать лом внутри и экспортировать уже готовую металлопродукцию. Так, с 1 тонны экспортированного лома украинский бюджет получает 1900-2000 грн., тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит государственной казне 8200 грн. налоговых поступлений.

Более того, согласно данным Гостаможслужбы, основными направлениями украинского экспорта выступают уже никак не наши основные торговые партнеры, а страны, проводящие в отношении Украины экономически недружественную политику.

«Когда мы говорим о пошлине на экспорт металлолома из Украины, мы понимаем экспорт в Турцию и Приднестровье в первую очередь, — отмечает Д.Кисилевский. – В Турции против украинской металлопродукции действуют различные защитные меры, а Приднестровье — это российский анклав, и вряд ли Украина должна содействовать экономическому росту в нем, давая сырье, которого не хватает своей собственной стране».

Напомним, что в Приднестровье расположен Молдавский метзавод, который получает практически бесплатно электроэнергию и природный газ из Российской Федерации. Поэтому данное предприятие имеет возможность скупать металлолом на украинском рынке по абсолютно нерыночным ценам, и только вывозная пошлина сдерживает МоМЗ от полного «обескровливания» украинской металлургии.

Лом под замком

Начиная с лета 2020 года все больше и больше стран стали ограничивать экспорт лома, чтобы обеспечить сырьем собственную металлургию. Например, Аргентина запретила вывоз металлолома до конца 2021 года, в разные период ОАЭ, ЮАР, Армения вводили временные запреты. А в России приняли решение повысить экспортную пошлину сразу в 3 раза, чтобы остановить отток лома на экспорт.

«Практически все страны с развитой металлургией, у которых менее развито машиностроение, так или иначе ограничивают экспорт лома», — утверждает А.Каленков. Кстати, Украина практически не имеет внутреннего рынка сбыта готовой металлопродукции в отличие от других металлургических стран. Свыше 85% отечественной стали экспортируется.

Необходимо заметить, что даже в Евросоюзе заговорили о любых видах ограничений на вывоз сырья. Так, европейское металлургическое лобби Eurofer прямо призвало Еврокомиссию принять меры. «Ценность металлолома как более экологически чистого сырья для производства стали будет расти как в Украине, так и за ее пределами в связи со стремлением Европейского Союза достичь углеродной нейтральности к 2050 году», — считает Д.Кисилевский.

Металлолом является сырьем, использование которого при производстве стали позволяет сократить выбросы CO2. Поэтому, допускает нардеп, спрос на него будет расти как в ЕС, поскольку местные производители будут стремиться снижать выбросы, так и в странах-торговых партнерах ЕС, поскольку их бизнес будет зависеть от экологических требований ЕС.

Например, исполнительный директор транснационального металлургического холдинга GFG Alliance Санжив Гупта, владеющего метзаводами на территории Великобритании, предложил властям ввести пошлину на экспорт металлолома, чтобы стимулировать переработку сырья внутри страны. «Если мы остановим экспорт металлолома и вместо этого будем его перерабатывать, мы сможем обеспечить металлургов ценным сырьем», — отметил он.

Руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва утверждает, что металлолом — это классический вид ресайклинга, то есть переработки отходов. «И это направление сейчас закладывается в Европейский зеленый экономический курс. Поэтому и мы, как страна, интернирующаяся в Европу, обязана внедрять у себя эти нормы», — считает эксперт.

Продлить, нельзя отменить

В целом, металлурги и народные депутаты уверены, что продление пошлины на экспорт металлолома принесет Украине целый ряд очевидных экономических выгод. Как утверждается в пояснительной записке, что благодаря пошлине будет сохранено 21,5 тыс. рабочих мест и создано 3,5 тыс. новых, дополнительный рост ВВП составит 0,03% за счет металлургии и смежных отраслей, а также сокращение потребления энергоресурсов и выбросов СО2. Кроме того, нардепы ожидают привлечение дополнительных инвестиций в металлообрабатывающую отрасль Украины, в частности, технологическое переоснащение основных средств метпредприятий, которое приобретает особую актуальность в условиях развертывания Европейского зеленого курса.

Но в случае, если действие пошлины не будет продлено, отечественная металлургия в частности и экономика Украины в целом столкнется с крайне тяжелыми последствиями. Ожидается замедление темпов роста ВВП на 0,24%, сокращение 21,5 тыс. рабочих мест и потеря около 3,5 тыс. потенциальных новых рабочих мест, уменьшение налоговых поступлений на 1 млрд гривен как по операционной деятельности предприятий отрасли, так и из доходов населения, занятого в металлургическом производстве и смежных отраслях. Только в первый год металлурги недополучат 817,1 тыс. т металлолома, а его дефицит достигнет 23% от имеющихся потребностей.

«Учитывая все эти сценарии, если пошлину продлить не удастся, то это станет прямой угрозой национальной экономической безопасности», — предостерегает И.Гужва. Таким образом, у законодателей есть еще полгода, чтобы обеспечить защиту украинской металлургии с учетом всех чрезвычайных обстоятельства, с которыми столкнулась Украина, а также значения металлолома для отечественных металлургов.

Василий Январев

МинПром

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