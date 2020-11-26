Почему Украине не светит процветание. Капитал

Весной этого года Верховная Рада провела секвестр бюджета-2020 и изменила параметры, в частности, увеличила размер планируемого дефицита почти до 8% (на сумму в 300 млрд гривен). Именно в этом кроется корень наших нынешних проблем – огромной дыры в бюджете. Наша власть явно погорячилась, когда, не имея надежных источников покрытия дефицита, утвердила его настолько большим.

Дефицит бюджета, согласно практике и законодательству, в Украине покрывается за счет внешних и внутренних займов, в том числе и от нерезидентов. Внешних источников у нас – два.

Первый – покупатели-нерезиденты украинских государственных ценных бумаг. Это представители иностранного частного спекулятивного капитала, которые зарабатывают на украинских долгах. 2 марта этого года был достигнут максимум по сумме вложений нерезидентов в наши государственные ценные бумаги – 128 млрд гривен. Эти деньги пошли на покрытие дефицита госбюджета. Но уже по состоянию на 25 ноября сумма вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги составляла всего 75 млрд гривен.

Таким образом, нерезиденты не просто не заинтересовались дополнительно украинскими бумагами и не проявили патриотизм в части финансирования дефицита нашего госбюджета после увеличения размеров этого дефицита – они побежали из Украины и вывели сумму в 53 млрд гривен, или около 2 млрд долларов.

Второй внешний источник покрытия дефицита – кредиты МВФ и связанные с ними кредиты других международных финансовых организаций, прежде всего, Мирового банка и межгосударственные кредиты. Среди последних особо важное место занимают кредиты Евросоюза (макроэкономическая помощь).

По последней программе сотрудничества с Фондом, подписанной в этом году, Украина должна была получить внешние кредиты на 5 млрд долларов, которые предназначались как раз для покрытия дефицита бюджета, а не для пополнения валютных резервов НБУ, как обычно. Но был получен только первый транш в размере 2,1 млрд долларов, и в сентябре-декабре этого года ожидались еще два транша по 700 млн долларов. Но, как мы знаем, эти два транша Украина не получила до сих пор. Соответственно, заблокированными оказались кредиты от Евросоюза на 1,2 млрд евро и кредиты Мирового банка. Дефицит госбюджета нечем покрывать.

Начался бюджетный кризис. Почему так произошло? По данному вопросу мнения расходятся даже во власти. На днях президент Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ, но деньги нам так и не дали. Однако министр финансов Украины, в свою очередь, заявил, что были выполнены не все требования МВФ, потому Фонд и не дал нам запланированные транши. По другим оценкам и конкретным фактам, Украина выполнила все-таки не все требования МВФ (в целом, власти следовало бы согласовывать свои позиции по таким вопросам прежде, чем делать какие-либо заявления). Только сегодня, 26 ноября, появилось официальное заявление Минфина о том, что, наконец, между Украиной и МВФ согласованы основные параметры проекта Закона о государственном бюджете Украины на 2021 год. Однако, заметим, остались другие неурегулированные вопросы: фактическая отмена электронного декларирования в связи с известным решением Конституционного суда и др.

На мой взгляд, главная причина затягивания решения о выделении очередных траншей кредита МВФ состоит в другом: ключевой фактор – фактор политической неопределенности в США в связи с президентскими выборами и отсутствие сформулированной политики новой власти США в отношении Украины, готовности ее поддерживать дальше или не поддерживать. Ведь политика МВФ относительно Украины, как и относительно других стран, полностью определяется администрацией США. Но в условиях, когда в Штатах прошли выборы, но еще не было инаугурации, совершенно не ясно, какую политику собирается проводить предполагаемый новый президент Байден в отношении Украины. Очевидно, МВФ не получил отмашку от США по части выделения или не выделения траншей Украине. Штатам сейчас попросту не до нас…

Многие эксперты отмечают, что Байден без особого энтузиазма относится к нынешней украинской власти, поскольку он был в близких и хороших отношениях с бывшим президентом Украины Порошенко. Что же касается МВФ, то бюрократы хотят определенности и не хотят ошибиться. Все это и вызывает затягивание принятия решения Международным валютным фондом.

Я думаю, что это решение будет принято уже после Нового года, когда официально будут объявлены результаты выборов в США, и станет ясно, как будет сформирована администрация в США – тогда, возможно, проявится какая-то более четкая политика Штатов в отношении Украины.

Как бы там ни было, два транша МВФ по 700 млн долларов должны были идти непосредственно в бюджет и покрыть дефицит. Но мы их не получили, и, соответственно, дыра в бюджете осталась.

При этом украинская власть начала проводить политику наращивания покупки бумаг государственного долга (ОВГЗ) через украинские коммерческие банки. Для этого в последние месяцы Национальный банк увеличил рефинансирование коммерческих банков, особенно государственных, и даже начал выдавать долгосрочные пятилетние кредиты. На эти деньги банки покупают ценные бумаги, тем самым финансируя дефицит. По состоянию на 1 ноября прошлого года банки имели в своих портфелях ценных бумаг правительства на сумму 337 млрд 32 млн гривен, а по состоянию на сегодня у них 455 млрд 557 млн гривен. Таким образом, коммерческие банки увеличили свои вложения в ценные бумаги на 118 млрд гривен за год (около 5 млрд долларов). Естественно, это негативно сказывается на экономике, поскольку кредитные ресурсы были отвлечены на финансирование дефицита государственного бюджета вместо кредитования производства и бизнеса.

Возникли и проблемы с выполнением планов по доходам бюджета. Хотя последние заявления главы налоговой службы как бы это опровергают, но факт остается фактом: у нас с начала года упали объемы промышленного производства почти на 9%, а падение ВВП за этот год у нас будет около 6%. Падение экономики, естественно, сопровождается дополнительными сложностями с наполнением доходной части бюджета.

Отсюда и весь тот ажиотаж в последние дни, когда много пишут и говорят о начавшемся бюджетном кризисе.

Ведь если у нас нет надежных методов покрытия дефицита бюджета, то возникает другой серьезный вопрос: а как будет покрываться дефицит в следующем году? Ведь в проекте бюджета-2021 заложен дефицит в размере 6%? Какими будут источники покрытия этого дефицита?

Судя по последнему аукциону по продаже ценных бумаг, правительство было вынуждено пойти на заметный рост доходности – до 10-10,5%. Это – слишком дорогое покрытие дефицита бюджета, и нам придется выплачивать высокие проценты. Эти проценты намного больше, чем ставка по кредитам рефинансирования НБУ, и выше, чем ставки по депозитам в гривне в Украине. Поэтому у коммерческих банков формируется нездоровый спекулятивный интерес без риска и головной боли зарабатывать на разнице между ставкой рефинансирования НБУ (6%) и ставками доходности по ОГВЗ (10%). Тем самым бюджет берет на себя в значительной мере и обеспечение доходности и, следовательно, содержание коммерческих банков. Нужно ли еще какое-то доказательство низкой компетентности нынешнего украинского правительства?

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Конечно, при всех этих процессах серьезно растет выпуск денег в обращение, в том числе и наличных, Национальным банком. Но это пока не вызывает значительного роста инфляции или большой девальвации гривны.

Ведь, во-первых, сегодня девальвируют практически все основные мировые валюты, включая доллар и евро, потому что и страны Евросоюза, и США дополнительно выпустили в обращение триллионы долларов и евро для стимулирования экономики. Так что идет обесценивание всех валют. На этом фоне гривна тоже обесценивается относительно других валют, но не так быстро, как могла бы.

Во-вторых, все это совпало с введением в действие в мае закона о финансовом мониторинге и борьбе с «отмыванием» денег. Это сопровождается усилением жесткости контроля НБУ и коммерческих банков над денежными переводами и размещением наличных денег на счетах, потому значительная часть денег ушла и будет уходить из банковской системы в «теневой» сектор. При этом методы и масштабы этого контроля сегодня во многом выглядят неоправданными и просто глупыми. Огромное количество денег вытесняется в наличку и в «теневую» экономику. Это, как ни странно, пока в какой-то мере поддерживает устойчивость гривны. Однако негативно отражается на налоговых поступлениях…

Сильная девальвация гривны и рост инфляции тоже становятся практически неизбежными уже в ближайшей перспективе.

В целом, исходя из того, что украинская экономика находится в кризисном состоянии и будет идти по пути дальнейшей деградации, процветания Украины в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Тем более, не ясно, как будет развиваться пандемия коронавируса, и вполне вероятен очередной жесткий локдаун, а, значит, и дополнительные потери экономики и бюджета.

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