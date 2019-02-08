Почему трясет гривну — Хроника мировых событий

Блог: Александр Охрименко Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины. Причины и последствия.

Как правило, в Украине в начале года девальвация гривны, а в феврале — ревальвация.

Почему ревальвация? Есть несколько факторов, которые привели к этому явлению.

Украину действительно гастарбайтеры завалили валютой. Приток валюты от гастарбайтеров за прошлый год достиг отметки, близкой к 20 млрд. долл и, скорее всего, в этом году этот поток валюты не будет уменьшаться. Поэтому, хотя внешняя торговля Украины остается отрицательной не только в 2019, но и в ближайшие годы, а приток зарубежных инвестиций ничтожен то приток денег от гастарбайтеров и дальше будет перекрывать дефицит внешней торговле. Тут нет места для сантиментов, люди просто зарабатывают валюту за границей и инвестируют в экономику Украины и поэтому у нас избыток валюты.

НБУ очень увлекся игрой с своими депозитными сертификатами. На текущий момент около 23 млрд грн банки инвестировали в них и они приносят хороший доход 16-18% и им выгоднее продать валюту на межбанке и инвестировать деньги в сертификаты, чем играть на курсе. Валютные свопы фиксируют доходность ниже доходности депозитных сертификатов НБУ. Это значит, что сертификаты НБУ банки покупали и будет покупать, при этом будут продавать валюту.

Громадные долги с оплатой тарифов ЖКХ привели к тому, что у предприятий ЖКХ просто нет гривны, чтобы купить валюту и закупить импортный природный газ или уголь. Это рискованная игра, но она имеет место. Действительно, давление импортеров на курс гривны на текущем этапе снизился, в результате решение НБУ уменьшить нормы обязательной продажи экспортной выручки с 50 до 30% — это сигнал, что валюты на межбанке более чем достаточно и можно не заставлять всех ее продавать. Вот они и не спешат, а размещают излишки валюты на банковские депозиты, а уже банки продают эту валюту на межбанке и покупает сертификаты НБУ. Круг замкнулся.

А теперь самый главный вопрос, что будет дальше? Скорее всего, курса 8 грн за доллар США не увидим, а жаль, но ревальвация гривны до уровня 25 грн вполне реальна. Не исключено, что последним рубежом будет уровень 26,5 грн. НБУ обещает ежедневно скупать валюту на межбанке, а это будет сдерживать процесс ревальвации. Так что пока лишь можно мечтать о хорошем курсе.

Также не стоит забывать и о том, что ревальвация гривны не бывает вечной. Уже в марте начнется закупка солярки и минеральных удобрений и тогда уже импортеры будут толкать курс гривны девальвации. Это процесс будет усугубляться выборами. Ничего так негативно не влияет на курс гривны как политика и политические истерики. Ничего непонятно с выборами Президента Украины, а это значит, что интрига сохраняется и сохраняется риск политической дискалации. В результате может получиться девальвация гривны «на ровном месте». Когда политики в панике, то бизнес старается больше валюты или оставить в оффшорах или перевести в них перевести. Население тоже негативно воспринимает политические катаклизмы и начинает скупать доллары, чтобы пережить все эти реформы.

Поэтому тут можно сказать однозначно, если будут столкновения между сторонниками различных кандидатов в Президенты до и после выборов, то ждем курс гривны 30 грн и больше. Но если все ограничится грозными заявлениями политиков и проплаченными митингами, то существенной девальвации гривны не увидим, будет лишь хорошо знакомый курс 27-27,5 грн, стремящийся к 28 грн, чтобы уже летом опять ревальвировать до уровня 25,5-26 грн. Но это все прогноз, который держится на экономике без политических приключений.

Сейчас для валютного рынка самый большой риск — это политический риск. Экономика Украины, как это не покажется странным, избавилась от валютной зависимости и сейчас нет проблем с валютой, есть проблема скорее с тарифами ЖКХ, ценами на продукты, экспортом-импортом и как всегда с властью, которая больше занимается политиканством, чем экономикой страны.

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