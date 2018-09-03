Почему Су-35 стал кошмаром для ВВС США

Американское военно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой российский истребитель Су-35 называется «настоящим кошмаром» и «головной болью» для Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Но дело тут, кстати, не в Российской Федерации. Дело тут в том, что российские истребители Су-35 поступили на вооружение армии Китайской народной республики. Это, по словам авторов материала в «The National Interest», значительно укрепляет силы Поднебесной в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также американские журналисты указывают на мощь, опасность и силу новейшей китайской ракеты PL-15, которую китайская армия может установить на купленные истребители.

Отметим, что контракт на поставку 24 военных истребителей данного типа РФ и КНР подписали еще несколько лет назад. Всего же в мире существует 84 подобных истребителя. Стоимость производства каждого, кстати, около 2 млрд рублей.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Российская Федерация и Китайская народная республика расставили вдоль общей границы ракеты, несущие ядерные боеголовки. Но пугать ими они собираются кое-кого другого.

Также «Правда.Ру» рассказывала о другой публикации в «The National Interest». Там говорилось о том, что РФ и КНР совместными силами смогут легко уничтожить авиацию США.

Фото: mil.ru

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