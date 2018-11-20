Почему США и Китай не могут решить торговый спор, и чем это выгодно для России

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества впервые с начала своей истории в 1989 года завершился без подписания итогового соглашения. Причиной стали принципиальные разногласия между США и Китаем. Причем Дональд Трамп не посетил мероприятие, вместо него в форуме участвовал вице-президент. Китай представлял его лидер — Си Цзиньпин. Он продвигал на саммите инициативу «Один пояс, один путь», предполагающую создание единого экономического пространства для большей части Евразии. Торговый оборот на этом пространстве должен составлять порядка $20 трлн, притом что так или иначе проект затрагивает 61% населения Земли. Идея «Один пояс, один путь» была представлена еще в 2013 году, но сейчас она стала особенно актуальной на фоне кардинальных расхождений между США и Китаем.

В ходе переговоров китайская и американская стороны обменялись взаимными обвинениями, указывая на различные торговые практики и законы, и не смогли прийти к общему соглашению. Вместе с тем в средствах массовой информации появились сообщения, что большинство участников форума АТЭС выступают за сохранение торговых правил ВТО. Судя по всему, в это большинство не входят США и Китай. Такое обстоятельство сигнализирует о том, что новые договоренности о взаимной торговле между этими государствами не будут достигнуты и на саммите G20, как рассчитывали на фондовых площадках по всему миру.

Отмечу, что именно с неоднократно анонсированной Трампом «отличной сделкой» между Пекином и Вашингтоном был связан рыночный оптимизм последнего времени. Переговорный процесс между Соединенными Штатами и Китаем преподносится в позитивном ключе и в СМИ. Однако информация с форума АТЭС, судя по всему, более объективно отражает обстановку и настроения сторон, ведущих эти переговоры.

На текущий момент в США в отношении китайских товаров общей стоимостью $250 млрд действуют ввозные пошлины в размере 10%, причем с будущего года они увеличатся до 25%.

Если на саммите G20 в конце ноября США и Китаю действительно не удастся договориться о новых условиях взаимной торговли, их разногласия усилятся. Разрешить этот конфликт до момента повышения импортных пошлин крайне проблематично, поэтому переговорный процесс точно затянется до конца первого квартала следующего года. Это серьезно отразится на фондовых рынках в худшую сторону.

Однако убытки понесут не только инвесторы, но и члены ВТО, которой придется рассмотреть иски обеих стран. Внутренние суды едва ли смогут вынести решения, которые одинаково устроили бы и Китай, и США. Штаты не готовы к компромиссу, поскольку выступают с позиции силы и для них важна победа. Максимум, на что пойдет Вашингтон, — это небольшие и непринципиальные для него уступки.

При любом из вышеперечисленных вариантов КНР и США могут выйти из ВТО, аргументируя свою позицию нечестными торговыми практиками и их защитой. Однако вероятность такого шага, на мой взгляд, составляет не более 20%. При любом исходе торговые войны сильно давят на глобальную экономику. К концу будущего года рост мирового ВВП может замедлиться до 3,3%, притом что прогноз МВФ предполагает итоговый результат в 3,7%. В абсолютных числах мировая экономика в 2019 году лишится около $3 трлн.

На членство России в ВТО данный конфликт никак не повлияет. Даже если две крупнейшие экономики покинут организацию, 162 страны, включая нашу, продолжат взаимодействовать на основе общих правил. В любом случае международный конфликт нам на руку, так как базовый принцип управления: «Разделяй и властвуй!».

В нынешней ситуации Россия способна вывести взаимовыгодные отношения с Китаем на новый уровень, что может принести десятки миллиардов долларов в нашу экономику. Правда, есть несколько проблем, которые ограничивают торговое партнерство. Среди них стагнация российской экономики во время нефтяного кризиса или падение покупательной способности. Однако сейчас есть намеки на разворот, и с учетом низкой инфляции в последние два года появился реальный рост зарплат. По моему мнению, торговлю с китайскими компаниями не стоит субсидировать напрямую. Возможно, лучше делать это косвенно, путем снижения налоговой нагрузки и пошлин на товары из Китая.

Вадим Меркулов, газета «Известия»

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