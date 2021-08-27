почему снова возможен взлет котировок и до каких пределов — Минфин

Тенденция последних дней, а особенно вчерашний быстрый рост котировок доллара — «напугал» ту часть покупателей, кто выжидал «дна» по курсу или просто не торопился с покупкой валюты.

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Перспектива получения значительных сумм возмещений НДС экспортерами, приближение конца месяца и нестандартная из-за длительных выходных рабочая неделя по субботу включительно — все это активизирует спрос на валюту. И этим активно будут пользоваться сегодня как крупные продавцы валюты, так и спекулянты. Позавчерашний рост котировок на 5,5 копеек и вчерашний уже на более, чем 10 копеек спровоцирует в пятницу новые попытки вздернуть курс к цели в 27 гривен в ближайшее время. «Страхи» потенциальных покупателей и гривна от возмещений НДС — вот основной фундамент для сегодняшних попыток раскачать курс.

Учитывая приближение конца месяца — активность на торгах будет достаточно большой. По нашему прогнозу объем операций на межбанке в пятницу будет в пределах до $140−170 млн при заключении до 450−550 сделок.

Как и во все дни этой рабочей недели — Нацбанк постарается не вмешиваться в ситуацию при росте котировок. Только при серьезных перекосах спроса и предложения на торгах мы увидим НБУ с его «дежурными» $5 млн для сигнала межбанку о приемлемом для регулятора курсе.

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Но остальное опять будет зависеть от того, захочет ли рынок «прислушаться» к сигналам Нацбанка. В любом случае, попытки новой игры «на повышение» как со стороны крупных продавцов, так и спекулянтов — только усилятся. Тем более, что сезон летнего затишья из-за отпусков уже практически закончен и деловой ритм всего украинского и международного бизнеса сейчас будет только ускоряться.

Цель спекулянтов — разогреть курс до 27 гривен и выше в ближайшие несколько рабочих дней. Противостоит им в этом только «трезвый» рассудок покупателей и их реальные возможности по скупке валюты.

Курсы межбанка, по расчетам «Минфина» 27 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,75 — 27,00 грн, евро — коридор 31,45 — 31,75 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,70 — 27,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 25−30 коп.

Евро: в банках коридор от 31,15 до 31,85 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,30— 31,75 грн при спреде от 20 до 25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,65 — 26,85 грн и продажа 26,90 — 27,10 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,85 — 26,90 грн и продажа 26,94 — 27,00 грн.

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