Почему с момента IPO компания Alibaba продолжает оставаться интересной для инвестиций

Фото: benzinga.com

Автор: Яна Ширшова

09.08.2018 14:12

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Вложения в Alibaba, сделанные в первый день публичных торгов ценными бумагами компании, по состоянию на 6 августа принесли бы вам около 90% прибыли. И это не предел, полагают эксперты.



В последнее время популярность hi-tech компаний, ориентированных на потребителя, стремительно растет. Причиной тому – быстрое развитие технологий и растущее число пользователей. Например, корпорация Facebook недавно сообщила о том, что по состоянию на 30 июля 2018 года к сервисами всем известной соцсети ежемесячно подключается 2,23 млрд человек, а компания Apple, производитель высококлассных ПК, планшетов и смартфонов, достигла исторического рубежа в $1 трлн рыночной капитализации на прошлой неделе.



Alibaba – одна из самых известных китайских компаний в области высоких технологий с рыночной капитализацией примерно $463 млрд. В этом году стоимость акций выросла на 3,6%, достигнув исторического максимума в июне. Управляет этим гигантом Джек Ма – человек, состояние которого сейчас исчисляется десятками миллиардов долларов. Компания, играющая самую большую роль в мире интернет-торговли и электронной коммерции, также занимается инвестированием в сферы научных исследований и разработок, таких как искусственный интеллект. По словам Гила Лурии, директора по исследованиям в D.A. Davidson, «инвестируя в Alibaba, вы инвестируете в рост потребительского сектора, являющегося основной целью экономики Китая».



Если бы вы купили акции Alibaba 4 года назад, когда корпорация только вышла на IPO, то сейчас получили бы неплохую прибыль. По подсчетам CNBC, вложение размером в $1000, сделанное по цене закрытия 19 сентября 2014 года, выросло бы до $1902,43 по состоянию на 6 августа (понедельник). Это означает, что стоимость акций увеличилась приблизительно на 90,24% по сравнению со стоимостью в первый день торгов. Акции ALibaba можно купить на Санкт-Петербургской бирже.







Для сравнения – инвестиция размером $1000 в Amazon за тот же период выросла бы до $5576,93, а прибыль от такого же вложения в Apple составила бы $2070,82 по состоянию на понедельник (но если вы инвестировали в производителя «айфонов» еще 10 лет назад, сейчас прибыль оказалась бы более $9222,5). Тем не менее стабильный рост акций этих компаний в прошлом вовсе не означает, что такая тенденция сохранится и в будущем.



В течение последних двух лет инвесторы покупали акции Alibaba с целью получить выгоду от роста экономики Китая. Теперь же многие обходят компанию стороной, чтобы оградить себя от риска. «Продолжающийся торговый конфликт с Соединенными Штатами может привести к замедлению китайской экономики, – отмечает Гил Лурия из D.A. Davidson. – Если конфликт сохранится и экспорт из Китая в США уменьшится, снизится и уровень потребления, что подвергнет риску основной бизнес Alibaba». В то же время Alibaba по-прежнему является лучшей компанией для инвестирования в сфере электронной коммерции, считает Чжунхэн Ли, управляющая исследовательской компанией JL Warren Capital.



«Компания не только остается лидером в сфере китайской электронной коммерции, но также быстро развивается и в смежных областях на международном рынке», – говорит Лурия, при этом отмечая, что Alibaba уже добилась больших успехов, результатом чего станет рост акций более чем на 30% в течение нескольких следующих лет.



Недавно компания начала «объединение» онлайн- и оффлайн-торговли – китайский интернет-ритейлер открыл новые магазины Hema, где потребители могут совершать покупки, останавливаться на перекус и заказывать доставку продуктов питания с помощью мобильных телефонов, оплачивая их через Alipay. Выглядят такие «гибриды» как самые обычные супермаркеты, однако в Alibaba рассказывают, что каждый товар на полках имеет штрих-код, просканировав который потребители видят цену и всю информацию об интересующем их продукте.



Также на прошлой неделе компания объявила о заключении партнерства со Starbucks и Ele.me, которое будет распространяться на доставку продукции из кофеен, заказы через интернет-магазин, а также позволит создать точки Starbucks в супермаркетах Hema.



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