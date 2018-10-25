Почему с каждым кризисом экономика Украины все больше становится сырьевой

Евгений Гордейчик, «Фокус»

25.10.2018 12:53

(Обновлено 25.10.2018 в 12:55)

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Тезис о том, что Украине уготовано аграрное будущее, сегодня не вызывает внутреннего сопротивления практически ни у кого.

Пока весь цивилизованный мир развивает технологии, наши власти устраивают распродажи госактивов для»своих».

Государство, которое хочет развиваться и богатеть, должно стимулировать науку, инновации и развитие технологий, при этом ограничивая монополии и бесконтрольный рост частного капитала.

Государство, которое хочет улучшить эмоциональное состояние недовольных жизнью граждан, должно предоставить им возможность»выпустить пар», сделав куклу вуду властей предержащих, над которой можно вдоволь поиздеваться.

Первый тезис принадлежит лауреату Нобелевской премии по экономике этого года Полу Ромеру. Второй — лауреату свежей»шнобелевской» премии по экономике Линди Хань Ю Лян.

Пол Ромер посвятил жизнь изучению того, как к началу XXI века образовался чудовищный разрыв в благосостоянии стран, которые на момент окончания Второй мировой войны находились на одном уровне развития. Экономист доказал, что в постиндустриальном мире свободная рыночная экономика эффективно не работает.

Главным драйвером экономического роста стали инновационные технологии. Но для технологического прорыва одной лишь свободы движения капитала недостаточно. Нужно вмешиваться в экономику — стимулировать фундаментальные исследования и мотивировать крупный бизнес реинвестировать прибыль в инновации. Также власти должны бороться с монополизмом, ведь отсутствие конкуренции напрочь убивает желание вкладывать деньги в новые технологии.

Линди Хань Ю Лян изучал эмоциональное состояние работников компаний, в которых служащие недовольны руководством. Он выяснил, что если дать сотрудникам возможность поиздеваться над куклой, изображающей босса, их самочувствие улучшается. Хотя на финпоказатели компании это никак не влияет. Можно предположить, что найденная Хань Ю Лян закономерность справедлива не только для компаний, но и государств. Хотя сам ученый ничего не говорит об этом.

Заветам кого из лауреатов следует Украина, догадаться нетрудно. Наукоемкие отрасли в нашей стране, то же IT, если и развиваются, то не благодаря поддержке государства, а вопреки»маскам-шоу», проблемам с авторскими правами и сложностям с получением денег из-за рубежа.

Если мы и поднимаемся в рейтингах легкости ведения бизнеса, то преимущественно благодаря точечным изменениям, которые носят искусственный характер и не влияют на инвестиционный климат в целом. Хотя в реальности с каждым кризисом наша экономика все глубже погрязает в сырьевых рынках.

Тезис о том, что Украине уготовано аграрное будущее, сегодня не вызывает внутреннего сопротивления практически ни у кого

Возможно, в краткосрочной перспективе выбор стать мировой житницей и оправдан, но уже лет через 50, когда мясо будут растить в пробирках, а с уборкой урожая справятся роботы, вряд ли мы кому-либо окажемся нужны.

Но власти заняты своими делами — устраивают распродажи остатков промышленных госактивов для»своих», а для обывателей мастерят информационные куклы вуду предателей и врагов разных мастей, над которыми можно всласть поиздеваться.

Чтобы понять, чем все это закончится, нобелевским лауреатом по экономике быть совсем не обязательно.





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