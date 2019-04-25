Почему Россия не откажется от бумаг США

Источник: AP 2019

Россия отказалась от наращивания инвестиций в золото и снова покупает американские облигации, свидетельствует недавно опубликованная статистика Минфина США. Так, в феврале госорганы нашей страны увеличили вложения в ценные бумаги США на 10%.

Вложения золото-валютных фондов в казначейские облигации в феврале увеличились до $14,5 млрд: $6,9 млрд размещены в долгосрочные облигации и $7,6 млрд — в краткосрочные.

Россию не остановило даже то, что власти США давно пугают Россию санкциями — в частности, тем, что США могут ввести запреты для иностранных инвесторов на участие в обращении госдолга России — облигаций федерального займа (ОФЗ).

Напомним, в связи с усилением санкционного давления Россия резко снижала объемы вложений в казначейские облигации в апреле-мае 2018 года с $96,1 млрд до $14,9 млрд, и в дальнейшем держала в госдолге США сумму, которая с тех пор не превышала $15 млрд.

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По словам экспертов, увеличение вложений в американский госдолг было вызвано тем, что нашей стране выгодны инвестиции в американские бумаги. В частности, в феврале произошло снижения доходности американских облигаций, и российские финансовые власти воспользовались моментом.

Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс», говорит, что казначейские облигации также безопасны, как и золото, и очень ликвидны. Таким образом, в целях сохранения средств страны предпочитают вкладываться в защитные и ликвидные активы, к которым относятся золото и казначейские гособлигации.

Американские ценные бумаги в настоящее время — это действительно одно из самых надежных вложений капитала на мировом рынке.

США — крупнейшая экономика в мире, она стабильна и в достаточной степени диверсифицирована, чтобы более-менее спокойно переживать экономические спады, отмечает Анастасия Соснова.

По ее словам, доллар США является главной резервной валютой с тех пор, как США взяли на себя обязательство обеспечивать золотое содержание валюты по курсу $35 США за тройскую унцию. Затем «золото-долларовому стандарту» пришел конец, но доллар США так и остался главной резервной и расчетной валютой.

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Если сравнивать его с единой европейской валютой, то фундаментально он выглядит крепче, поскольку евро подвержен всевозможным политическим рискам и поэтому менее стабилен.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов вспоминает, что в России долгое время господствовала идея, что американский долг очень опасен и Америка находится на грани банкротства.

«На самом деле это не так. Дело в том, что американские ценные бумаги по сути гарантирует весь мир, вся мировая экономика, а не только Соединенные штаты», — считает Миронов.

Обвал рынка ценных бумаг, обесценивание американских облигаций, падение американской экономики сейчас не выгодно никому.

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Во-первых, потому что многие капиталовложения в мире делаются через доллар, а это значит, что и обесценивание доллара очень опасно для мировой экономики, и не только для США.

Во-вторых, потому что на Америку завязаны очень многие страны в плане торговли, инвестиций и других взаимоотношений, поэтому страны, заинтересованные в возврате своих инвестиций, например, Саудовская Аравия, попытаются не допустить дефолта госдолга США.

Однако при размещении активов перед любой страной стоит цель не только сохранить и приумножить деньги, но и развивать экономику, признают эксперты.

Для этого лучше было бы вкладываться в развитие своей экономики, а не экономик других стран. Сейчас мы по сути кредитуем США и Европу, покупая долговые бумаги этих стран, но не свою страну.

Доходность по ценным бумагам внутри нашей страны менее гарантирована, у нас высокая инфляция, есть риск девальвации, поэтому если где-то хранить деньги, то логично их хранить не в стране.

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Согласно одной из идей среди экономистов, резервы должны вкладываться в инвестиционные проекты, в создание производства, инфраструктуру. Это способствовало бы созданию рабочих мест и росту налогов в стране.

Впрочем, по словам Виктора Бондаровича, руководителя управления инвестиционных стратегий «БКС Брокер», важно понимать причины создания резервов. Это предотвращение «разрыва» платёжного баланса, поддержка национальной валюты, обеспечение государственных займов.

Иными словами, эти активы необходимы для использования в экстренных ситуациях, а значит, важнейшие их характеристики — надёжность и ликвидность. Такими качествами обладают облигации стран со стабильной развитой экономикой, валюты таких стран и драгоценные металлы, а любой инвестиционный проект всегда подразумевает риски и долгий срок окупаемости, поэтому вкладывать резервы в них неэффективно, резюмирует он.

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