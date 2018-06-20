Почему растет курс доллара в Украине

Почему растет курс доллара в Украине

Оригинал на странице Даниила Монина в Facebook

Как вы успели заметить, национальная валюта последние дни начала ослабляться, что вызывает чувство неопределенности. Меня тоже заинтересовал этот вопрос. Я провел анализ и обнаружил что появился один игрок, который скупает валюту в больших масштабах.

Им оказалось Министерство финансов.

Так Министерство финансов, не получив средства от МВФ, решает вопросы финансирования своей деятельности с целью покрыть обязательства в срок с помощью локального рынка.

Министерство финансов с 12 по 19 июня провело выпуск валютных облигаций внутреннего займа в долларах США по ставкам 5,2-5,6% годовых на сумму в почти 540 млн долл. Обратите внимание, за 8 дней спрос вырос на 540 млн.

Естественно, рынок реагирует на это поднятием курса. Более того, НБУ тоже говорил, что во 2 квартале хочет выкупать по 10 млн долл. каждый рабочий день… А это еще 200 млн долл. в месяц.

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Таким образом, очевидно государство достаточно легко обеспечивает замену деньгам МВФ, причем по ставкам ниже, чем еврооблигации.

В целом Минфин действует разумно и верно, пытаясь на минимуме курса решить вопросы с валютными выплатами в этом году. Так что это должно сгладить проблему роста курса осенью, когда государство будет делать выплаты из уже заранее сделанных резервов.

Если же мы к осени получим транш МВФ, то тогда проблем со стабильностью гривны быть не должно вообще.

Поэтому мой прогноз — 30 грн/долл., без транша МВФ к концу года, и более крепкая гривна, если транш будет получен.

Даниил Монин

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