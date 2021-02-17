Почему промышленность стала бременем для отечественной экономики

Падение промышленности в 2020 году на 5,2% сопровождалось ростом нескольких других отраслей и стало определяющим в торможении экономики в целом на 4,2%.

Тормозные элементы

Пять кварталов подряд промышленность тянет украинскую экономику вниз. Именно спад в отечественной промышленности приводит к тому, что ВВП страны в течение всего этого времени теряет от 0,6% до 2,6% ежеквартально (по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года). Даже в последней четверти 2020 года, когда украинская экономика в целом уже почти вышла на прошлогодний уровень, промышленность, по подсчетам Нацбанка, была единственной из шести основных отраслей, которые внесли отрицательный вклад в общее изменение ВВП.

Строительство и сельское хозяйство, несмотря на коронакризис, вообще завершили 2020 год ростом. А промышленность стала именно той отраслью, которая сформировала практически половину падения ВВП в 2020 году, отмечает Минэкономики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Печально признавать, но началось такое волочение промышленности в хвосте экономики еще до коронакризиса, в далеком 2019 году. Сейчас промышленная отрасль продолжает падать и терять свои достижения. Так, в целом индекс промышленной продукции 2020 года составил лишь 94,8% от уровня предыдущего года. Причем по многим из ведущих направлений производственной деятельности ситуация сложилась вообще катастрофическая.

В частности, производство обуви, кирпича и автотранспортных средств сократилось за год примерно на 20%. Объемы сборки металлических конструкций, электродвигателей, трансформаторов, оружия уменьшились на четверть. Выпуск металлообрабатывающих станков и паровых котлов, сахара и виноградных вин упал на треть. А от производства железнодорожного подвижного состава осталась только половина от показателя 2019 года.

Подписывайтесь на нас в Google News!

Объемы реализации продукции в денежном измерении тоже уменьшаются — в 2020 году они сократились в целом по промышленности на 1,5 млрд грн. А пять сверхважных отраслей — угледобыча, добыча газа и нефти, металлургия, машиностроение и производство кокса — понесли наибольшие потери. За прошлый год они вместе условно недосчитались 112 млрд грн (против 2019).

В первых двух из них падение реализации было «неприличным» — отрасли потеряли 30% заработков предыдущего года. А в некоторых сегментах машиностроения, в частности, в таких, как производство железнодорожных локомотивов и вагонов, или производство паровых котлов «потери» средств достигли шокирующих 43-44%.

Загруженность производственных мощностей промышленных предприятий, к сожалению, продолжает уменьшаться, в начале 2021-го она снизилась в целом по отрасли до 63,8%. Предприятия в январе текущего года были обеспечены заказами в среднем лишь на 4,3 месяца работы, а производители кокса и продуктов нефтепереработки, деревообрабатывающие предприятия — на срок менее 2 месяцев, сообщает Госстат.

И уже в январе текущего года, по оперативным данным «Укрметаллургпром», производство, например, проката сократилось на 20 тыс. тонн (по сравнению с январем 2020 года). Спрогнозировать объемы потребления продукции на 2021 год на внутреннем рынке трудно, а на длительный срок сделать это вообще невозможно, публично признает трубно-колесная компания «Интерпайп».

Близорукость

В столь печальное состояние украинская промышленность скатилась не только вследствие коронакризиса. Факторов значительно больше, и возникли они гораздо раньше. Это и недостаток инвестиций и изношенность оборудования, и слишком медленная модернизация производств, и промедление с внедрением инноваций в отрасли.

В итоге украинская промышленность с каждым годом все больше отстает от других стран по созданной добавленной стоимости в расчете на одного работника в отрасли. Соседняя Беларусь опережает нашу страну по этому показателю уже в 2 раза, а Польша и Турция — в 6-8 раз, по данным Центра экономического восстановления.

Сказалось на развитии отечественной промышленности также отсутствие стратегического видения будущего отрасли, обеспечивающей работой 2 млн украинцев, а также отсутствие действенной поддержки со стороны государства. К примеру, во время презентации главных реформ в экономике страны премьер-министр на форуме «Украина 30» не нашел что сказать относительно хотя бы каких-то проектов в отечественной промышленности, не говоря уже о долгосрочной стратегии ее развития.

Промышленная отрасль просто потерялась среди представленных им пенсионных, фондовых и других реформ. Не просматривается промышленность и в правительственных иностранных презентациях по ключевым приоритетам и направлений деятельности украинского государства. В этих презентациях отечественная промышленность спряталась за «зеленым курсом», гендерным равенством, диджитализацией и так далее.

Правда, в планах Кабмина по публичному обсуждению наработок к Национальной экономической стратегии-2030 тематические мероприятия по промышленности (в сочетании с транспортом и инфраструктурой) недавно таки появились. Не дожидаясь правительственных обобщений этого обсуждения, экономисты и управленцы уже сегодня заявляют, что промышленный блок проекта Стратегии-2030 требует существенной доработки.

В частности, Украинский союз промышленников и предпринимателей предлагает дополнить документ задачей по доработке и внедрению отраслевой Стратегии промышленного развития Украины. А Федерация работодателей Украины считает необходимым включить в этот проект задачи по локализации украинских производств.

Кстати, законопроект № 3739 о локализации парламент в первом чтении одобрил еще в июле 2020 года. Но к его рассмотрению во втором чтении уже предоставлено более 2 тыс. поправок, и судьба законопроекта остается нерешенной. Эксперты отмечают, что определенные его положения нарушают международные обязательства Украины в сфере европейской интеграции.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter





Источник