Почему платина ценится выше, чем золото | Fresher

Человечество использовало платину для ювелирных украшений уже много столетий. Вот только было это в Новом свете до открытия его европейцами. Жители американских цивилизаций доколумбовых времен ценили платину примерно как золото, и для украшений применяли в сравнимых объемах.



Кристаллы платины, полученные при помощи газофазного синтеза. Источник изображения: wikimedia.org

История открытия платины

Европейцам стала известна платина только в XVI веке. Это было время когда испанские конкистадоры рвались в Центральную и Южную Америки с целью получить как можно больше золота с местных жителей. Кроме того, сами испанцы добывали золото с помощью аборигенов прямо из золотых россыпей.

В то время золотыми россыпями славилась местность, которая сейчас является государством Колумбия. Вот только местное золотишко не всегда было чистым — иногда оно представляло собой соединение с неким серым металлом.

Из-за чего платина ценится выше, чем золото

В 1557 году итальянско-французский ученый Юлий Цезарь Скалигер впервые сообщил о том, что платина и серебро — это разные металлы.

Попытки избавиться от ненужной примеси не удавались из-за тугоплавкости ненужного вещества. Подобное золото называлось «гнилым» и по меркам конкистадоров было некачественным. Сам непознанный металл был по внешнему виду очень похож на серебро, поэтому и получил название платина (по испански Plata — серебро), что означало пренебрежительное слово «серебришко», еще можно перевести как «дрянное серебро».



Платиновый самородок. Источник изображения:wikimedia.org

Поскольку содержание золота в испанских монетах должно было оставаться неизменно высоким, было решено соединение золота с платиной в Европу не везти. Однако была немалая угроза со стороны фальшивомонетчиков, которые наверняка бы попробовали негодное золото пустить в оборот. Поэтому, по указу монарха Испании, чиновники при свидетелях выбрасывали платину в соединении с золотом в русла глубоких рек. Длилось подобное на протяжении 43 лет.

Спасение платине пришло от ювелиров. Выяснилось, что этот металл хорошо поддается обработке, но в то же время обладает приятным серебряным видом, не окисляется и имеет приятную тяжесть благородного металла. Самое главное, что кое в чем платина явно превосходила золото. После огранки бриллианта его требовалось вставить в оправу, которую обычно исполняли из золота. Однако золотая оправа могла придавать ограненному бриллианту чистой воды желтоватый оттенок, что сразу делало внешне камень гораздо менее ценным. В свою очередь платина никаких оттенков не придавала, а зато надежнее удерживала драгоценный камень из-за своей большей прочности.



Портрет Людовика XV. Источник изображения: history-doc.ru

Помог расширению популярности платины король Франции Людовик XV, который назвал этот металл единственным достойным особ королевского звания. Ну если его величество считает возможным ходить в платиновых украшениях, то и простым графам и баронам такое тем более не зазорно. Ювелиры начали часто применять тяжелый металл в различных украшениях и его цена пошла вверх. Все же до золота, вернее его цены, платине было далеко, поскольку предложение на том этапе явно превышало спрос. Самый крупный платиновый самородок найденный в России был добыт на Исовском прииске (Урал) и весил он почти 8 кг. Сейчас «Уральский гигант» хранится в Алмазном фонде.

Где и как используется платина

Со временем платина стала находить все больше применений. Платино-иридиевый сплав в форме цилиндрика является эталоном килограмма, химически неактивную платину стали применять в медицине для лечения некоторых заболеваний.

Интересным открытием оказалось то, что зеркало имеющее напыление из тонкого слоя платины, для освещенной части здания ведет себя как зеркало, а в темном помещении обратная сторона прозрачна как стекло.



Зеркало в комнате для допросов. Источник изображения: depositphotos.com

Теперь такие зеркала весьма популярны у владельцев казино, поскольку позволяют незаметно наблюдать за игроками. Да и в полиции такие отражающие поверхности нашли неплохое применение.

Но все указанные выше способы применения платины померкли вместе с ростом индустрии. Ныне платина широко применяется в радиотехнике, при производстве компьютеров и в космической индустрии. Но главным потребителем платины стала автомобильная промышленность (около 46% всего объема добываемой платины). Долгое время спрос резко превышал предложение, и платина была вдвое дороже золота. Однако мировой экономический кризис сократил спрос на автомобили, и золото вышло на первое место. Но мировая экономика восстановилась, автомобили опять стали активно продаваться и платина снова дороже золота.

Немного о физических свойствах



Источник изображения: tokopedia.com

Ну и наконец, кратко о физических свойствах платины. Этот металл имеет температуру плавления 1773,5 градуса по Цельсию, что и обеспечивает его тугоплавкость. Плотность платины 21,4 г/см3, что больше плотности золота 19,3 г/см3, серебра 10,5 г/см3 и стали 7.8 г/см3. Как видно из последних цифр платина вдвое плотнее серебра и втрое ювелирной стали. Именно высокая плотность позволяет поймать за руку нечестных продавцов, которые пытаются всучить под видом платины серебряные или стальные украшения. Такие вещицы гораздо легче, чем должны быть на самом деле



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