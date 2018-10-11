Почему опасен популизм вокруг трудовой миграции

Несмотря на угрожающее количество граждан, которые уезжают работать за границу трудова миграция в Украине находится вне сферы управления государства. Чем это на самом деле угрожает и почему процветает популизм?

Трудовая миграция украинцев является одной из наиболее остро обсуждаемых проблем, особенно при ухудшении экономической или политической ситуации в стране. В других случаях эта тема интересует лишь узких специалистов. На сегодняшний день трудова миграция стала явлением объективной действительности и предметом дискуссии мировых лидеров. Однако даже Международная организация труда констатировала, что политические дебаты на тему миграции часто основываются на ложных представлениях о взаимосвязи между занятостью, миграцией и развитием.

Действительно, популизм, ложные представления и правовой нигилизм лишь усложняют управление трудовой миграцией в Украине. И это тогда, когда сущность трудовых отношений трансформируется с огромной скоростью. А представители работников и работодателей с такой же скоростью отдаляются от принятия решений, которых срочно требует сфера занятости. Признание множества вызовов всё ещё не имеет никакой связи с управлением трудовой миграцией, с намерением распространить на граждан Украины свободу передвижения работников, что является одной из главных основ внутреннего рынка Европейского Союза.

Массовая трудова миграция украинцев заграницу является следствием множества негативных социально-экономических факторов. А трудова миграция иностранцев в Украину пока что остаётся закрытой темой, что рассматривается как составляющая часть общей миграционной политики, приоритетом для которой является законность оснований нахождения иностранцев в Украине. Подобный подход к реализации государственной миграционной политики является ограниченным, поскольку в стороне остаётся урегиливароние вопросов внешней трудовой миграции граждан Украины, а Закон Украины О внешней трудовой миграции выполняется неэффективно.

Отсутствие специализированного подхода к управлению трудовой миграцией в рамках реформирования сферы занятости населения приводит к размытости целей и отсутствию результатов. Как следствие – уже через несколько лет трудовая миграция иностранцев в Украину сдетонирует и зацепит все сферы экономики, а Правительство вынуждено будет вернуться к вопросу протекционизма рынка труда в интересах граждан Украины.

Независимо от избранного подхода, экономика Украины всегда будет нуждаться в работниках определённой специализации или квалификации, спрос на которых не смогут удовлетворить украинцы, которые поехали на заработки. Замкнутый круг! Проблема осложняется требованиями миграционной безопасности и выполнением обязательств перед Европейским Союзом. В Украине при принятии решений нельзя не учитывать подход ЕС к управлению миграцией, так как разрешение миграционного кризиса останется приоритетом на протяжении ближайших лет.

Что влияет на трудовую миграцию

Трудовую миграцию как составляющую часть сферы занятости населения мы привыкли рассматривать через риски и негативные последствия, которые её сопровождают. В первую очередь, среди существующих проблем называют: несоответствие компетенций работников современным требованиям экономики; неспособность работодателей предложить работникам условия и оплату труда, что могут конкурировать с европейскими; несогласованность вакансий, что распространяются через государственные центры занятости или частные агентства занятости, с интересами и нуждами работников и работодателей; серый и неконтролируемый рынок привлечения украинцев на работу в другие страны; пассивность и отсутствие рыночных механизмов и подхода к реализации государственной политики в сфере занятости населения со стороны государственной службы занятости.

Многочисленные обсуждения общих проблем, связанных с подготовкой специалистов, с развитием экономики, с демографическим состоянием, что учитывают аспекты социально-политического кризиса, никаким образом не приводит к принятию каких-либо решений. Так и расцветает популизм.

Опасная реклама

Первое, о чём следует сказать, — реклама внешней трудовой миграции. Если обратить внимание на многочисленные объявления, позиции и заявления на тему трудовой миграции украинцев, то мы преимущественно потребляем информацию о высоких зарплатах за рубежом, о политике привлечения иностранцев на рынок труда других стран и о том, какую важную роль играют украинцы для развития экономики других стран. Даже у политиков это является обычной риторикой.

В то же время практически не проводятся публичные дискуссии и обсуждения планов и действий Правительства для развития сферы занятости населения в Украине, для удержания работников на национальном рынке труда. Точно также работодатели пока что не перешли к активным действиям, чтоб удержать украинских работников. Выжидательная позиция характерна как для государственных органов, так и для бизнеса.

Может сложиться впечатление, что лишь за границей на украинцев ждут возможности для профессионального развития и заработка. Но это совсем не так. Большинство граждан Украины выезжают за границу нелегально, сознательно рискуя, либо стают жертвами торговли людьми. Низкий уровень правовой культуры и тотальное недоверие к официальным органам создаёт благоприятные условия для работы недобросовестных посредников.

Недобросовестные посредники

Всё ещё обычным явлением является оплата самими работниками услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей, что прямо противоречит международному законодательству. Недобросовестные посредники даже могут иметь лицензию, но оплату за свои услуги взымаются с работников, а не иностранных работодателей. Ведь действующий Закон Украины О занятости населения предоставляет право получение оплаты услуг после подписания акта без уточнения плательщика. Такая норма прямо нарушает конвенцию Международной организации труда о частных агентствах занятости, согласно которой услуги частных агентств занятости должны оплачивать исключительно работодатели, даже при посредничестве в трудоустройстве за рубежом.

Иногда посредники вводят в заблуждение потенциальных трудовых мигрантов, предоставляя вместо услуг по посредничеству в трудоустройстве обычные информационно-консультационные услуги, что освобождает таких посредников от ответственности за свои действия. Любая информация и консультации о трудоустройстве за рубежом должны предоставляться бесплатно. К сожалению, граждане Украины не очень осведомлены в этом. Подобная практика, точно также как и взыскание средств за оформление транспортных, визовых и разрешительных документов, «продаётся» гражданам как что-то само собой разумеющееся, но это прямо нарушает действующее законодательство и международные договора. Отсутствие жалоб от самих граждан ограничивает возможности привлечения к ответственности посредников и лиц, которые мошенническими действиями нарушают права украинских работников.

Мы постоянно наблюдаем дискуссию об отсутствии перспектив трудоустроиться в Украине и возможностях реализовать себя только за границей. Многочисленная популяризация европейского рынку труда приводят к реакции наименьшего сопротивления – люди даже не пытаются трудоустроиться в Украине. В отдельных случаях посредники манипулируют эмоциями тотального недоверия к государству. Это приводит к тому, что граждане даже не пытаются проверять информацию о посредниках, а также об особенностях регулирования трудоустройства в определённой стране, следствием чего является торговля людьми.

Неэффективность работы государственных органов, которые имеют полномочия в сфере управления трудовой миграцией, приводит к чрезмерному популизму в данной сфере, предоставляя заинтересованным лицам дополнительные аргументы о преимуществах трудоустройства за рубежом. Государство пока что проигрывает эту борьбу. Сами работодатели также не принимают конкретных действий.

Всё это является эхом удобной позиции – возложение полной ответственной на государственные органы, оставляя лишь право требования за субъектами рынка труда. Но если изменить вектор формирования политики управления, готовы ли субъекты рынка труда, включая работников и работодателей, к тому, что государство проявит волю к формированию нового подхода к управлению трудовой миграцией с соответствующими правовыми и экономическими последствиями? Уверенна, что нет. Наоборот, обвинений будет поступать намного больше,чем когда государство обвиняют в пассивной позиции. Тем не менее, Стратегия государственной миграционной политики Украины до 2025 года, а также работа над новым законопроектом о содействии продуктивной занятости стают основанием для начинания нового подхода к управлению трудовой миграцией.

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