Почему новая парадигма для Беларуси — удар по экономике Украины

Фото: EPA/UPG

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Кремле.

Необходимое предисловие

Короткое введение в экономику белорусско-российских отношений нужно, чтобы было понятно, почему прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко принципиально важны для самого существования независимого белорусского государства. И почему все это важно для Украины.

Не будет преувеличением сказать, что последние четверть века Беларусь живет за счет России. Как пишет Forbes, сумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России. В свою очередь, МВФ оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005-2015 годов, то есть порядка $10,6 млрд в год.

У белорусской экономики – два основных источника дохода: калийные удобрения (25% мировых запасов хлористого калия) и беспошлинный импорт нефти из России для последующей переработки и поставки на экспорт. Добавим сюда колоссальный объем «серого» реэкспорта российских углеводородов (мазут, бензин, дизтопливо, сжиженный газ) из России через Беларусь в Украину, страны Балтии и Польшу. Поставляемые из России по сниженным ценам нефтепродукты реэкспортируются, и получаемая дельта поступает в белорусский бюджет.

Причем в последнее время реэкспорт быстро увеличивался: в первом полугодии 2018-го из России в Беларусь было поставлено 2,1 млн тонн нефтепродуктов (на 49% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). Средняя цена импортируемых Минском нефтепродуктов в январе-июне 2018 года составила $383 за тонну, а на внешний рынок они уходили уже по цене свыше $500 за тонну.

Фото: tut.by

При этом Беларусь сама себя отлично обеспечивает нефтепродуктами – для внутренних нужд хватает небольшой доли мощности двух белорусских НПЗ, остальное также идет на экспорт. Поставки белорусских нефтепродуктов в ЕС и на Украину за первое полугодие составили 6,6 млн тонн на сумму около $3,4 млрд.Все вышеописанное прямо было связано с потерями российского бюджета, поскольку пошлины от реэкспорта нефтепродуктов зачисляются в белорусский бюджет. По оценкам российского Минфина, только в первом полугодии бюджет РФ из-за действий белорусской стороны недополучил около 10 млрд рублей.

Тяжелые переговоры в Сочи

21 сентября встреча в Сочи, в резиденции Бочаров ручей, начавшаяся с двухчасового опоздания Владимира Путина, длилась более шести часов. Показательно, что по итогам встречи стороны не сделали никаких официальных заявлений. Представители Кремля и правительства РФ не стали комментировать итоги переговоров, полное молчание хранила и белорусская сторона.

Впрочем, только до утра субботы. Уже 22-го утром Лукашенко в Минске срочно собрал министров и советников, чтобы обсудить все то, о чем они с Путиным говорили в Сочи. Белорусский президент начал с того, что назвал прошедшие переговоры «тяжелыми, но результативными». «Основная часть переговоров была один на один с президентом России. И, если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», – признал Лукашенко. Помимо этого, часть переговоров проходила при участии членов правительств России и Беларуси, а также премьер-министров обеих стран.

Фото: EPA/UPG

Во время переговоров делегаций Беларуси и России в резиденции Бочаров Ручей, Сочи, 21 сентября, 2018.

Формально в повестке дня были спорные вопросы двустороннего сотрудничества, касающиеся поставок нефтепродуктов, природного газа, продукции сельского хозяйства и рефинансирования долгов Минска перед Москвой. Однако из рассказа Лукашенко (в Кремле пока молчат) стало понятно, что обсуждались немного другие вещи:

Украина;

пограничный вопрос;

взаимодействие Москвы и Минска в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС;

выделение Минску кредита в один миллиард долларов, а также оставшихся траншей кредита ЕФСР;

план взаимных поставок сельхозпродукции;

два варианта решения вопроса с «перетаможкой» нефти и поставкой темных нефтепродуктов из России.

К тому, почему на первом месте неожиданно оказалась Украина, мы еще вернемся. Сначала – о том, о чем удалось договориться:

Беларуси будут выделены давно обещанные $200 млн шестого транша кредита ЕСФР, $200 млн седьмого транша остаются в подвешенном состоянии; была высказана просьба о рефинансировании $1 млрд долга, «отторжения не было». Даст ли Москва эти деньги, впрочем, тоже непонятно, но Лукашенко они очень нужны. Задолженность республики по государственным кредитам России составляет $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей.

Белорусская сторона потребовала продлить срок возврата кредита за строящуюся Белорусскую АЭС, снизить процентную ставку до 3% из-за нарушения россиянами срока сдачи станции.

Были достигнуты договоренности о выработке баланса поставок сельхозпродукции, решении вопроса с ограничениями для поставок белорусских предприятий.

Но это все вторичные вопросы. Нет договоренностей по главному, как описал сам Лукашенко: «Прежде всего, вопросы связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси». Также не договорились пока по вопросу поставок нефтепродуктов для переработки и предстоящего «налогового маневра», готовящегося в РФ. Предварительные потери белорусского бюджета от российского налогового маневра в ближайшие пять лет могут составить около 4-5% ВВП Беларуси.

Суть его в том, что пошлина на экспорт нефти из РФ будет отменена, а на эту же сумму – подняты налоги для российских нефтедобытчиков. На российский бюджет это никак не повлияет, а вот белорусские НПЗ потеряют 30%-й (на размер пошлины) выигрыш в рентабельности. Отсюда – соответствующие потери белорусского бюджета.

И последнее. Возможности реэкспорта Беларусью любых российских углеводородов закрыты – раз и навсегда. А это еще $2-3 млрд в год – очень болезненная сумма для Лукашенко, у которого через год – очередные перевыборы.

Фото: EPA/UPG

Что Россия хочет от Беларуси, а Путин – от Лукашенко?

У российского руководства к белорусскому за последние несколько лет скопилось великое множество претензий, как экономических, так и политических. Мы поговорим об экономических, дадим их списком:

Беларусь поддерживает активное военно-техническое сотрудничество с Украиной, передает многие нужные Киеву материалы и военные технологии;

Беларусь поставляет в Украину большое количество ГСМ, выработанных в Беларуси из российской нефти;

в последние пару лет еще больший объем бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) Беларусь реэкспортирует из России в Украину, Польшу и страны Балтии;

у Беларуси вообще очень большой объем торговли с Украиной;

Лукашенко слишком активно налаживает в том числе торгово-экономические отношения с Западом, объем торговли с Западной Европой уже догоняет объем торговли с Россией;

запрещенные в России западные продукты питания поставляются под видом белорусских. «Белорусские» креветки, мидии, лосось, пармезан и ананасы стали в России уже мемом;

белорусское молоко и молочные продукты заполонили российский рынок, при этом белорусы демпингуют, что не дает развиваться собственным российским производителям молока;

официальный Минск пытается превратить Беларусь в «криптовалютный офшор», создавая, в частности, идеальные условия для вывода капиталов из России.

В Кремле пришли к выводу, что за десятки и даже сотни миллиардов долларов экономической помощи, за 25 лет поддержки, Минску пришло время рассчитаться. Варианты здесь следующие:

Прекращение реэкспорта российских углеводородов в Украину, Польшу, страны Балтии.

«Заморозка» отношений с Западом, отмена безвизового въезда.

Сокращение объема торговли с Украиной, сворачивание совместных проектов.

Перенаправление белорусского экспорта из портов Литвы и Латвии в порты Ленинградской области.

Приватизация в интересах российского капитала белорусских промышленных гигантов (85% белорусской промышленности пока остается во владении государства).

Передать белорусскую газотранспортную сеть (ГТС, в данном случае – региональные газовые сети) «Газпрому».

«Россия пересматривает стратегическое соглашение с Беларусью, и сейчас любая поддержка со стороны Кремля будет связана с готовностью Минска идти на определенные геополитические уступки», – говорит белорусский политолог Арсений Сивицкий. При этом в Москве уже не ставят знак равенства между понятиями «белорусское руководство» и «Лукашенко». В российских СМИ последние месяцы необычайно активно обсуждается тема замены «вечного» белорусского президента на кого-то более покладистого и верного России.

Фото: kremlin.ru

Именно отсюда – слухи об инсульте Лукашенко, сообщения, что на встрече с Путиным белорусскому правителю назовут его преемника. А согласно московским источникам польской газеты «Rzeczpospolita», на встрече шла речь о создании реального совместного парламента.

Понятно, что в сложившейся ситуации Александру Лукашенко будет лучше пойти на существенные уступки в экономике двусторонних отношений, чем лишиться политической власти.

Чем все это чревато для Украины?

Во-первых, объявленное белорусским президентом уже в понедельник масштабное усиление контроля на белорусско-украинской границе неизбежно ударит по двусторонним отношениям. Прежде всего по туризму: пересечение границы и прежде могло занять несколько часов, а теперь, когда белорусские пограничники «включат режим тотального шмона», может стать и вовсе непривлекательным.

Во-вторых, сворачивание торговли с Беларусью ударит по всей экономике Украины. Не принципиально, но очень болезненно.

В-третьих, самое неприятное в текущий момент, – это прекращение поставок (в том числе реэкспортных) углеводородов из Беларуси в Украину. Минск долгое время закупал в России нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан-бутан) по внутренним ценам, как бы для собственных нужд, а далее их реэкспортировал, в основном в Украину.

Поставками из Беларуси и сегодня пока еще обеспечено 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива. Из Беларуси поступает 40,31% всего топлива, из РФ – 37,41%, Литвы – 9,63%, других стран – 12,65%.

Фото: protos.by

За первое полугодие 2018-го поставки СУГ из Беларуси в Украину выросли на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 258 тыс. тонн (191,7 тыс. тонн в первом полугодии 2017-го). Экспорт СУГ из России в Беларусь во втором полугодии 2017 года вырос на 60% по сравнению с первым полугодием 2016-го, до 56 тыс. тонн в месяц, в январе-мае 2018 года – еще на 41%, до 79 тыс. тонн в месяц. Выходит, за первое полугодие 2018-го совокупный объем поставок составил 474 тыс. тонн. Однако уже в мае железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь увеличился до рекордных 107.375 тонн. (Сравним: экспорт СУГ из России в Беларусь в 2015 и 2016 годах составлял в среднем около 20 тыс. тонн в месяц.)

Но теперь Москва «прикрутила краник». 3 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил: «Беларусь обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Беларуси, нет».

По его словам, Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Беларусь на 2019 год (индикативный баланс), прочие поставки будут запрещены. При этом белорусским предприятиям, желающим купить нефтепродукты в России, придется обосновывать свои потребности. В правительстве РФ эту инициативу объяснили «быстрым ростом реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину, что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому – убытки». Ограничения на беспошлинные поставки нефтепродуктов и СУГ в Беларусь вступят в силу уже с IV квартала, то есть совсем скоро.





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