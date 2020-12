Почему нефть станет гораздо дешевле?

Нефть марки снижается третий день подряд. В минувшую пятницу стоимость одного барреля обновила многомесячный хай на уровне $52,45. С тех пор котировки просели на 5,6%, провалившись ниже $50. Давление на цены продолжают оказывать опасения, что затянувшиеся локдауны, сдерживающие экономическую активность, приведут к еще большему падению спроса на углеводороды.

Участники рынка опасаются, что выявленный в Англии новый штамм коронавируса может стать очередной угрозой, к которой мировая экономика не готова. Генеральный директор BioNTech (NASDAQ:) Угур Сахин во вторник заявил, что вакцина, которую его компания разработала совместно с Pfizer (NYSE:), вероятно, будет эффективна и против нового штамма вируса, но сейчас проводятся специальные испытания. Он добавил, что в течение нескольких недель компания сможет разработать новые формулы против других штаммов.

Причиной ухудшения рыночных настроений также выступила критика президента США Дональда Трампа, согласованного накануне Конгрессом, законопроекта о стимулировании экономики, пострадавшей от пандемии. По его словам, пакет стоимостью около $900 млрд. недостаточен для поддержки населения и предприятий. Он призвал конгрессменов увеличить сумму прямых выплат домохозяйствам с $600 до $2000. Стоит отметить, если новый пакет стимулов для американской экономики так и не получит президентского одобрения до конца этого года, рецессия для США станет почти неизбежна. Дополнительное давление на стоимость углеводородов сегодня может оказать статистика по изменению запасов нефти в США. Отчет от Администрации энергетической информации выйдет в 18:30 МСК. В том случае если запасы нефти снова вырастут, котировки Brent могут завершить текущую сессию ниже $49 за баррель.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

