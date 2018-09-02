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Почему не растёт российский экспорт при слабеющем рубле
Почему не растёт российский экспорт при слабеющем рубле
Мировая экономика
02 Сен 2018
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Почему не растёт российский экспорт при слабеющем рубле Вести Экономика
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