почему надоевший всем доллар не рушится » Репортёр

Когда-то «ойкуменой» правил Рим, а весь окружающий мир с удовольствием рассчитывался сестерциями и денариями. Но ничто не вечно под Луной, и римская валюта давно забыта. Когда-нибудь подобное произойдет и с долларом США, но многие финансовые эксперты убеждены, что ждать этого придется еще довольно долго.



Все дело в том, что Соединенные Штаты сумели создать такую мировую финансовую систему, при которой свои внутренние проблемы они решают за счет всех прочих стран. Ярким примером тому является чудовищный по размерам государственный долг США.

11 лет назад, при первом сроке Барака Обамы, государственный долг составлял «какие-то» 10,6 триллиона долларов. Всего через 8 лет, к моменту избрания президентом Дональда Трампа, это цифра составляла уже 19,8 триллиона. Новый глава Белого дома клятвенно пообещал взять госдолг под контроль, но не справился. Теперь США должны свыше 23 триллионов долларов.

До конца года на обслуживание этого долга Штатам придется потратить почти 600 миллиардов долларов. Это больше, чем Вашингтон в совокупности тратит на сельское хозяйство, строительство жилья, транспорт и систему образования. Подсчитано, что при увеличении ВВП страны на каждый доллар добавляется и долговой нагрузки в размере 1,85 доллара. Все это выглядит со стороны, как гигантская финансовая пирамида, которая только растет, несмотря на попытки президента Трампа ее обуздать. Финансовый эксперт Нарек Авакян объясняет сложившуюся ситуацию следующим образом:

Это связано с налоговой реформой Трампа, из-за которой бюджет недополучит в этом году почти 700 млрд. долларов (одновременно с этим программа Obamacare так и не была отменена, из-за чего не удалось сэкономить почти 300 млрд.), а также с ростом военных расходов. Только на армию США потратят в этом году 770 млрд. долларов, на разведку и спецведомства еще 130 миллиардов.

Но почему же не падает колосс на явно глиняных ногах?

Финансовые аналитики это объясняют кажущейся безальтернативностью доллара и облигаций госдолга США. В свое время в Евросоюзе попытались создать свою собственную валюту в качестве замены «американца», но евро так и остался в значительной мере производным от доллара, и не смог полностью выполнить предназначение. Весьма показательно, что в настоящее время у многих стран сокращается доля евро в их международных резервах, и увеличивается количество активов, выраженных в американской валюте.

Все понимают, что это не очень хорошо, но ничего поделать не могут. Экономика США пока крупнейшая в мире. И самое главное, Федеральная резервная система в любой момент может включить станок и напечатать еще кучу зеленых бумажек. На том американоцентричная финансовая система и стоит.

Однако, как в любой пирамиде, и в ней заложен некий предел прочности. Все это работает, пока вместе с долгами растет и мировая экономика. Но расти бесконечно в рамках капитализма она не может, спады и кризисы являются составляющими его циклов развития. Рецессия в обозримом будущем возможна и в самих США, и в странах, с которыми Вашингтон ведет торговые войны, например, в Китае. Экономики двух стран-соперниц столь тесно связаны, что системные проблемы в одной неизбежно аукнутся в другой.

Понимая все это, американские власти могут отказаться от очередного повышения потолка госдолга и приступить к его реструктуризации. Некоторые эксперты полагают, что это может произойти при достижении уровня долга в 200% ВВП, как в Японии. Напомним, что сейчас он в США не превышает 110% ВВП.

В случае реструктуризации американского госдолга явно будут откровенно проигравшие от этого. Поэтому неплохо, что Россия активно сокращает свои вложения в «казначейки» и снижает зависимость от использования доллара в качестве средства расчета.

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