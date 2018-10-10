Почему МВФ верит в гривню больше, чем Кабмин и НБУ

Отсутствие после 20 октября позитивного решения МВФ относительно продолжения сотрудничества с Украиной будет поводом для беспокойства

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс гривни к доллару в 2019-ом составит 28,66, годом позже — 29,93. В Кабмине и Нацбанке предсказывают более стремительную девальвацию украинской валюты – до 29,4 и 30,2 соответственно.

Еще меньше «верит» в национальную валюту отечественный бизнес: при расчетах на следующий год он, в основном, использует доллар по 30. Существуют и, так сказать, «апокалиптические» сценарии, согласно которым без кредитной поддержки МВФ американский «зеленый» уже до конца этого года может стоить больше 40 гривен.

А вот «отечественные» прогнозы роста валового внутреннего продукта Украины наоборот – немного смелее, чем расчеты Международного валютного фонда. В Кабмине ожидают, что в следующем году объем ВВП составит $134,2 млрд., а в 2020-м — $147,4 млрд. В свою очередь аналитики Международного валютного фонда прогнозируют соответствующие показатели на уровне $132,9 и $141,8 млрд.

Также, как говорится в октябрьском обзоре мировой экономики, МВФ снизил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в следующем году до 2,7% (с 3,3%, которые эксперты Фонда прогнозировали в апреле). Авторы отчета ухудшили и прогноз роста ВВП на 2020 год — с 4 до 3,4%. Зато нынешний показатель в МВФ наоборот улучшили — с 3,2 до 3,5%.

Цель — преодолеть экономические дисбалансы

«Экономика Украины сейчас демонстрирует достаточно неплохие показатели. В частности, учитывая благоприятную для отечественного экспорта внешнеэкономическую конъюнктуру, — объяснил в комментарии Укринформу причины улучшения МВФ нынешних прогнозов директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, — И все же реальный рост ВВП (с учетом показателей инфляции), очевидно, будет меньшим, чем номинальный, и по итогам года не превысит 3%. Это вроде и неплохо. Но на фоне стремительного падения, которое отечественная экономика пережила в начале российской агрессии, удержание в среднесрочной перспективе темпов роста ВВП на таком уровне недостаточное», — напоминает экономист.

Тем более, что сбалансировать внешний платежный баланс Украины помогает аномальная для нормальной экономики ситуация, когда преодолеть отрицательное торговое сальдо помогают не инновационное развитие или расширение рынков сбыта и номенклатуры экспортных товаров, а валютные поступления от миллионов украинских «заробитчан». Это гарантирует определенный запас прочности и на последующие годы – поэтому существенных изменений и связанных с ними колебаний не предвидится.

Илья Несходовский

«Но представим, что обстоятельства изменятся и у работников появится возможность массово переехать за границу вместе с семьями. Объемы переводов уменьшатся. А Украина окажется «у разбитого корыта», — говорит Илья Несходовский, — Таким образом, дисбаланс на валютном рынке усилится и курс доллара скакнет вверх».

Поэтому, как считает эксперт, задача на ближайшую перспективу – снизить критическую зависимость валютного рынка от переводов из-за рубежа. Хотя в год двух выборов – президентских и парламентских – сделать это будет сложно.

С приближением выборов связаны и определенные инфляционные риски, которые, по мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в МВФ пока что должным образом не оценили (предусмотренная в отчете инфляция-2019 – 7,3% — ред.). Речь идет о рисках принятия в канун выборов различных популистских решений, которые обернутся ускорением инфляционных процессов.

Именно дополнительными «предвыборными рисками» экономист объясняет и ухудшение прогнозных показателей темпов роста украинского ВВП в следующие годы:

«В МВФ четко понимают, что год выборов – не лучшее время для экономических реформ и для прихода в страну инвесторов. А без этого на быстрые темпы роста экономики надеяться не стоит. Поэтому пересмотр аналитиками Фонда предыдущих прогнозов свидетельствует о том, что в этой международной финансовой институции внимательно отслеживают ситуацию в Украине, учитывая потенциальное влияние на развитие событий не только экономической, но и политической и социальной составляющих».

Среди основных рисков для сохранения темпов экономического роста Олег Пендзин назвал огромный государственный долг и дисбалансы, которые могут возникнуть при отсутствии договоренностей о дальнейшем сотрудничестве с МВФ и невозможности привлечь другие средства для рефинансирования нашей задолженности. Также будут сказываться характерное для предвыборного периода торможение реформ и уменьшение потока инвестиций.

Попытки занизить курс: откуда «ноги растут»

Экономист Олег Пендзин считает, что курсовой прогноз международных экспертов, который отличается от оценок Кабмина и НБУ, — это более чем прозрачный намек украинской власти на то, что доходная часть будущего бюджета немотивированно «раздута». И при подготовке законопроекта об Основном финансовом документе страны на 2019-ый год властям придется многое объяснять не только отечественным парламентариям и обществу, а и нашим международным партнерам.

Олег Пендзин

«Дело в том, что доходная часть бюджета в значительной степени формируется за счет НДС на импорт товаров и услуг. Этот же налог рассчитывается по среднегодовому курсу. Чем он выше – тем больше номинальных доходов будет иметь наша казна и тем больше средств можно использовать для финансирования расходной части государственного бюджета. Такая проблема у нас, кстати, и в нынешнем году – прогнозируемый Кабмином среднегодовой курс — 29 гривен 30 копеек за доллар. Фактически же он составляет 27.70 – 27 гривен 80 копеек», — напомнил Олег Пендзин. Поэтому требование относительно уточнения валютного курса, по его мнению, может стать еще одним «камнем преткновения» для украинской власти на переговорах с МВФ.

При этом Пендзин считает, что на самом деле среднегодовой курс доллара будет немного выше, чем прогнозируемые МВФ 28,6. На ситуацию могут повлиять несколько факторов. Среди них — и уже упомянутое «огромное желание» наполнить бюджет именно за счет занижения курса национальной валюты, и возможное изменение конъюнктуры на внешних рынках.

«Но в Фонде пока рассматривают позитивный вариант развития ситуации, что обеспечит достаточный уровень сбалансированности наших валютных резервов и, соответственно, сохранит контролируемость ситуации на валютном рынке. И это может косвенно свидетельствовать, что МВФ настроен на позитивный результат переговоров с Киевом о продолжении кредитования», — считает Илья Несходовский.

Хотя, конечно же, напрямую весьма оптимистичные прогнозы Фонда не дают оснований утверждать, что решение о продлении им кредитной поддержки Киева вот-вот будет принято.

Ближайшая неделя – «критическая» для сотрудничества с МВФ

Как известно, решение о продолжении сотрудничества Фонда с Украиной (то ли о пролонгации действующей программы сотрудничества, или об утверждении новой), которого ждали по итогам сентябрьского визита оценочной миссии МВФ, еще не принято. Информация о ходе переговоров – только на уровне слухов. Должна ли волновать украинцев пауза, которую взяла перед вынесением решения международная финансовая институция?

«И да, и нет, — говорит в комментарии Укринформу исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. — Как правило, миссии Международного валютного фонда после работы в той или иной стране необходимо несколько недель для обработки документов и согласования позиций. Ведь миссия довольно многочисленная, в рамках ее приезда происходит немало встреч на различных уровнях, многие участвуют в дискуссиях. Окончательное же решение, которое принимается Советом директоров МВФ, должно основываться именно на общем выводе всех участников миссии, которые работали по разным направлениям (кто-то обсуждал коммунальный сектор, кто-то — бюджет, кто-то оценивал эффективность воплощения реформ)», — объясняет эксперт.

Олег Устенко

Поэтому нынешняя ситуация вполне нормальная. И если бы речь не шла про октябрь, то причин для беспокойства, по мнению Олега Устенко, вообще бы не было. Но чем ближе к концу года, тем серьезнее будут требования МВФ к украинскому бюджету. Если решение не будет принято в ближайшее дни, то обсуждением только рабочих документов (как в сентябре) уже не обойдешься: в Фонде захотят оценить утвержденную парламентом смету.

«А, учитывая интересы различных политсил в Верховной Раде и еще и приближение выборов, существуют риски, что не все в этом документе будет отвечать жестким требованиям наших основных кредиторов», — говорит Олег Устенко. Он также напоминает, что чем ближе к концу года, тем хуже обстоят дела с золотовалютными резервами страны, тем труднее стране обходиться без дополнительных «вливаний» от МВФ:

«Объемы резервов Нацбанка сокращаются четыре месяца подряд и уже фактически достигли критического уровня. Дальнейшее сокращение может стать негативным сигналом для инвесторов и кредиторов. Это добавляет беспокойства. Ведь в условиях «безысходности» переговорные позиции украинской власти существенно ухудшатся. К тому же уже упомянутые выборы — чем ближе к пику политического цикла, тем больше будет требований. МВФ постарается перестраховаться, ведь будет снижаться уровень доверия к Украине: будут расти риски невыполнения обязательств, которые наша власть взяла в процессе переговоров», — подытожил Олег Устенко.

Поэтому следующая неделя, по его мнению, станет определяющей: отсутствие после 20 октября позитивного решения Совета директоров МВФ относительно продолжения сотрудничества с Украиной будет серьезным поводом для беспокойства.

Владислав Обух. Киев

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