почему мировые центробанки могут существенно снизить долю евро в своих валютных запасах — РТ на русском

В ближайшие годы доля евро в международных резервах может существенно снизиться с сегодняшних 20%. Структурные проблемы в экономике еврозоны превращают валюту региона в менее надёжный актив для вложений. При этом всеобщая дедолларизация на мировом рынке постепенно приведёт к усилению роли юаня. Такой прогноз в интервью RT озвучил глава отдела макроэкономического анализа датского инвестбанка Saxo Bank Кристофер Дембик.

Доля европейской валюты в международных резервах может заметно снизиться в ближайшие годы. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа датского инвестиционного банка Saxo Bank Кристофер Дембик.

«Многие зарубежные инвесторы, особенно американские, не доверяют европейской валюте, поскольку в Европе есть целый ряд серьёзных экономических проблем. Поэтому евро — это не самый лучший вариант для долгосрочных вложений на 10—15 лет», — пояснил Дембик.

Любопытно, что, согласно подсчётам Международного валютного фонда (МВФ), в 2018 году доля евро в глобальных резервах незначительно выросла — с 20,16% до 20,69%. Впрочем, ещё в 2009 году показатель был значительно выше и составлял порядка 27,7%.

Согласно оценке аналитиков, одной из главных угроз для экономического положения Европы сегодня остаётся высокая задолженность многих стран региона. Так, с 2014 по 2018 год госдолг еврозоны снизился с 92% до 85,1% ВВП, но вместе с тем показатель по-прежнему заметно превышает докризисный уровень 2008 года — 68,7%. Такие данные приводит Евростат.

Как следует из материалов статистического агентства, на сегодняшний день наибольшая долговая нагрузка зафиксирована в Греции (181,1% ВВП), Италии(132,2%), Португалии (121,5%), на Кипре (102,5%), в Бельгии (102%) и Франции (98,4%).

В последнее время опасения мировых инвесторов относительно ситуации в Европе усилились и на фоне замедления роста глобального ВВП. Согласно апрельскому отчёту МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет на 3,3%, против 3,6% в 2018-м. Одновременно организация ухудшила прогноз по экономическому росту еврозоны — с 1,5% до 1,3% в 2019 году, и с 1,7% до 1,5% в 2020-м.

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Текущее положение дел уже сказалось и на деловой активности в производственном секторе стран региона. Так, в марте соответствующий индекс PMI еврозоны сократился до минимума с середины 2013 года и достиг отметки 47,5 пункта. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Согласно предварительной оценке организации, в апреле показатель слабо увеличился (до 47,8 пункта), но при этом по-прежнему остаётся ниже психологической отметки 50 пунктов.

Индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

В результате назревших экономических проблем европейская валюта неуклонно дешевеет по отношению к американской на мировом рынке с января 2018 года. За прошедший период времени соответствующий курс опустился более чем на 10% — до $1,11 за евро.

Небольшое увеличение доли евро в запасах мировых центробанков в 2018 году во многом было связано со всеобщим курсом многих государств на дедолларизацию своих экономик. Об этом в беседе с RT рассказал президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов. По его словам, сегодня евро лишь временно исполняет роль основной валюты в мировых резервах целого ряда стран, отказывающихся от доллара.

Так, в апреле 2018 года Иран полностью перешёл на евро во всех международных расчётах. При этом, как отмечает Муратов, курс нацвалюты исламской республики привязан только к европейской. Более того, Турция также ведёт большую часть расчётов в евро и нацвалюте, а Россия практически полностью распродала долларовые гособлигации Штатов и также нарастила вложения в валюту Европы.

Согласно апрельскому обзору ЦБ, с октября 2017 года по сентябрь 2018-го доля доллара в российских резервах снизилась более чем в два раза — с 46,2% до 22,6%, а европейской валюты — увеличилась с 23,9% до 32,1%. Впрочем, по оценке аналитиков, наблюдаемая в последнее время популярность евро среди центробанков разных государств носит краткосрочный характер.

«Число отказывающихся от доллара стран растёт, и именно поэтому мы видим, что средняя доля евро выросла, но, по всей видимости, на непродолжительный промежуток времени. Говорить о долгосрочности такого явления не приходится, так как евро просто временно рассматривают лучшим из двух зол», — пояснил Муратов.

Восточный ветер

Опрошенные RT аналитики пока придерживаются разных оценок относительно того, насколько серьёзно может измениться роль европейской валюты в международных резервах. Так, например, по словам шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарёва, в условиях высокой долговой нагрузки европейские страны по-прежнему исправно выплачивают проценты своим кредиторам. На этом фоне в ближайшее время мировые инвесторы могут дополнительно нарастить вложения в активы, номинированные в европейской валюте.

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Таким образом, как пояснил Пушкарёв, у евро теоретически ещё есть шансы нарастить свою долю в международных резервах до 25%. Вместе с тем, согласно прогнозу Эльдияра Муратова, в течение следующих 3—5 лет показатель может сократиться до 10—11%. Основной причиной такого смещения евро в запасах мировых центробанков станет усиление глобальной роли нацвалюты Китая.

Напомним, в октябре 2016 года юань официально вошёл в список специальных прав заимствований МВФ. По данным организации, с тех пор доля китайской валюты в мировых резервах увеличилась с 0 до 1,9%. При этом, как полагают аналитики, в ближайшие годы значение может увеличиться до 10%.

Более того, согласно оценке экспертов, мировые регуляторы также могут нарастить вложения в японскую иену, но при этом неуклонно будут сокращать инвестиции в доллар, евро и британский фунт. Так, например, по мнению опрошенных RT аналитиков, доля американской валюты в мировых резервах снизится с текущих 62% до 50%.

«Юань планомерно расшатывает позиции евро и доллара. Важным шагом был запуск на Шанхайской бирже торговли фьючерсами на нефть, номинированными в китайской валюте. Брексит и риторика внешней политики Великобритании, вероятнее всего, не дадут британскому фунту усилить свои позиции, из-за чего с большей вероятностью будущими альтернативными лидерами станут именно японская иена и юань. Их рост в мировых резервах в ближайшие 3—5 лет будет не стремительным, но стабильным в диапазоне 5—10%», — заключил Муратов.





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