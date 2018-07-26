Почему мировые автопроизводители обходят Украину стороной

В последнее время все чаще говорят о возможном банкротстве крупнейшего украинского автозавода ЗАЗа. Казалось бы, проходят реформы, чиновники рапортуют об успешной борьбе с коррупцией, о том, как страна привлекает инвесторов, но в автомобильной отрасли Украины все по-прежнему грустно. Инвесторам, прямо скажем, не интересно ни строительство новых заводов в Украине, ни участие в существующих. Как же другим странам удается привлекать автопроизводителей, в то время как к нам никто не хочет идти, будто место у нас – проклятое?

Война, ВТО, ЕС, бляхи и украинские производители

Можно много спорить о том, нужен ли украинский автомобиль в том виде, в котором он существовал до недавнего времени. Кто-то говорит, что народный автомобиль Lanos и его производные морально устарели и проще купить двадцатилетнее авто на бляхах, потому что это существенно дешевле. Кто-то, наоборот, не мог нарадоваться простоте конструкции, качеству и ремонтопригодности «старичка», который за небольшие деньги до сих пор чинят в любом гаражном кооперативе. Как бы там ни было, но раньше у потребителя всегда был выбор – купить иномарку или украинский автомобиль.

А вот с точки зрения экономики страны выбора нет. Иметь свое собственное производство, в том числе и автомобильное, всегда выгодней, чем его не иметь. Примером тому являются развитые и развивающиеся страны. Качество и масштаб экономики государства в современных условиях определяются не размером ВВП или экспорта, а объемом добавленной стоимости, создаваемой в промышленности, а также местом страны в глобальных цепочках добавленной стоимости. Украинской промышленности необходимо включаться в эти цепочки, но делать это не с сырьем, а с продукцией, в которой есть серьезная доля добавленной стоимости, созданная украинскими предприятиями. Ведь это – налоги, высокотехнологичные рабочие места, рост занятости населения, которое могло бы найти работу в Украине, а не на заводах Польши, Чехии или Словакии.

В последние годы остановили производство легковых автомобилей и Черкасский автосборочный завод корпорации «Богдан Моторс», и Кременчугский автосборочный завод. Ситуация на ЗАЗе критическая. Единственное предприятие, где жизнь еще теплится, – это завод «Еврокар» в Закарпатье. Но и тут объемы минимальны. Так, в июне методом крупноузловой сборки там собрали всего 374 автомобиля. Для сравнения, это менее чем двухдневная норма полномасштабного производства на ЗАЗе при условии полноценной загрузки предприятия. Следом за автосборочными заводами остановились или значительно сократили производство десятки предприятий, производящих материалы и компоненты. А значит, снова пополнились ряды квалифицированных безработных, которые найдут себе применение в других странах.

Если вспомнить 2008 год, то из почти 700 тысяч новых легковых авто, которые были проданы в Украине, почти две трети пришлось на машины Made in Ukraine. Сейчас же из 80 тысяч приобретенных в стране новых авто только чуть больше 7 тысяч оказались украинскими, и то большинство из них собраны методом крупноузловой сборки.

Чем же вызвано столь драматическое положение дел? Эксперты называют разные причины. Это и евробляхи, которых, по разным оценкам, в Украине от 800 тысяч до нескольких миллионов, и падение рынка новых автомобилей, и торговые войны, которые Россия начала против Украины в 2012 году. Тогда часть авто, которые собирались в Украине, поступала на рынки стран Таможенного Союза, что помогало наращивать объемы производства даже тогда, когда в стране был спад. Снижение пошлин на иномарки в 2,5 раза, в рамках вступления Украины в ВТО, также не добавило конкурентоспособности нашим производителям. Добавьте сюда войну на востоке, утрату контроля над частью Донбасса и Крыма, падение реальных доходов населения, а также отсутствие кредитования, и пазл украинского автопрома сложится в одну большую нелицеприятную картину.

Где же инвестор?

Между тем, в соседние страны крупные инвесторы приходят с завидной регулярностью. А в Украину лишь изредка. И то речь идет о небольших предприятиях по производству жгутов проводки для европейских автогигантов – японских Fujikura и Sumitomo Electric, а также немецкой Leoni, недавно открывших мощности в Западной Украине. Основная причина интереса инвесторов – низкая по сравнению с ЕС зарплата в стране и близость европейской границы. Дело в том, что производство проводов требует огромного количества ручного труда, который в Украине сегодня весьма дешев.

А что же глобальные игроки авторынка? Они строят свои заводы в Польше, Чехии, Словакии, Турции, России, Беларуси – собственно, во всех окружающих Украину странах. Недавно китайские Zotye и Geely объявили о начале сборки своих авто в Беларуси. BMW сообщил о намерении построить завод в Калининградской области России, а Mercedes-Benz приступил к строительству собственных мощностей в Подмосковье.

Нельзя сказать, что нашу страну инвесторы обходят вниманием. Нет, в разное время сюда хотели прийти многие. По информации Ассоциации «Укравтопром», о планах разместить свои производства в Украине объявляли Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Chevrolet, Renault, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, Chery, ГАЗ, IVECO, MAN и большинство китайских автопроизводителей. Но все они ушли в другие страны, в том числе и в страны СНГ, где создан нормальный инвестиционный климат, гарантирована защита инвестиций, а также существует четкая и прогнозируемая позиция государства в отношении автомобильной отрасли на долгосрочный период.

Что же нужно производителю, кроме защиты частной собственности и низкого уровня коррупции? Ответ очевиден – возможность развиваться и зарабатывать. В своем недавнем интервью владелец ЗАЗа Тариэл Васадзе так прокомментировал ситуацию:

«Изобретать велосипед не нужно. Посмотрите на действия наших соседей: Польши, Словакии, Чехии, Турции. Все стремятся к тому, чтобы в стране население было занято: имело стабильную работу и должную заработную плату. В Европе буквально идет охота на инвесторов. Каждая страна предлагает наилучшие условия. За каждое созданное новое рабочее место в странах ЕС предусмотрен возврат инвестиции в размере до 35 000 евро. В Словакии государство возвращает до 70% от суммы инвестиции. Речь идет о субсидиях на отвод земли и передачу ее в собственность или аренду, подведение всех коммуникаций и т.д. Предлагают очень дешевые кредиты – под 0,2% годовых. Этого в Украине нет и близко».

При этом единственное, что может предложить наше государство – высокая стоимость кредитных денег – более 20% годовых.

Что же делать?

Украине не нужно ничего выдумывать. Достаточно посмотреть, как и за счет чего развивается экономика наших соседей: Польши, Словакии, Турции, Венгрии.

Если говорить о том, что необходимо для того, чтобы помочь не только ЗАЗу, но и всем промышленным предприятиям, то, во-первых, это четкая и долгосрочная промышленно-экономическая стратегия, предусматривающая создание прозрачных правил и привлекательных условий для инвесторов, вкладывающих деньги в развитие машиностроения (включая производство автомобилей и автокомпонентов).

Во-вторых, это наличие специальных территорий приоритетного развития, где действуют законы свободных экономических зон и предоставляются преференции по ряду налогов. Так, в Польше таких зон 17, в Венгрии – 165, в Чехии – 90, в Словакии – 9, в Словении – 8, в Болгарии – 5, в Румынии – 43, не говоря уже об «Азиатских Тиграх» и Турции. Также необходимо создание специальных таможенных зон, где разрешена переработка продукции, и в которые импорт и экспорт материалов для переработки осуществляется без таможенных налогов.

В-третьих, это совершенствование налоговой системы Украины, а именно перенос налогового бремени с производства на потребление. Понятно, что снижение налогов на производство уменьшает доходную часть бюджета. Как эта проблема решена у соседей? Очень просто – путем увеличения ставок НДС, ставок налога, который считается налогом на потребление. Так, в Венгрии основная ставка НДС составляет 27%, в Дании, Норвегии, Хорватии и Швеции – 25%, в Греции и Финляндии – 24%, в Ирландии, Польше и Португалии – 23%, в Италии и Словении – 22%.

В-четвертых, это либеральная кредитная политика, либерализация финансового рынка, создание условий для доступа в Украину мировых кредитных ресурсов.

В-пятых, это повышение инвестиционной привлекательности страны. Внедрение законодательных механизмов государственного обеспечения неизменности регуляторной среды. А также внедрение законодательных стимулов по привлечению инвестиций в страну. Например, в Словакии инвестор может рассчитывать на возврат от государства до 70% средств, инвестированных им в создание производства.

В-шестых, не стоит принимать законов, стимулирующих исключительно импорт, как, например, закон про отмену НДС на ввоз в Украину электромобилей. Казалось бы, благое дело. Но для внутреннего производителя НДС оставили… Понятно, что никто в такой ситуации строить заводы по производству таких машин в Украине не будет. Куда выгоднее для Украины было бы введение преференций, которые бы стимулировали производство электромобилей и аккумуляторных батарей внутри страны.

Сергей Тихонов

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