Почему мировая экономика не может так долго победить низкую инфляцию

С лета 2016 года мировая экономика медленно, но неуклонно растет. То, чего не хватало, по крайней мере в странах с развитой экономикой, — это инфляции. Вопрос в том, почему. В США, Европе, Японии и других развитых странах недавнее ускорение роста было обусловлено увеличением совокупного спроса — результат продолжающейся экспансионистской денежно-кредитной и фискальной политики, а также повышением доверия к бизнесу и потребителям.

Поскольку сильный спрос означает снижение активности на рынке труда, недавнее ускорение роста в странах с развитой экономикой, как ожидается, принесет повышение инфляции. Тем не менее в США в этом году базовая инфляция упала, и остается низкой в Европе и Японии. Это создает дилемму для крупных центральных банков — начиная с Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, пытающихся поэтапно отказаться от нетрадиционной денежно-кредитной политики: они добились более высокого роста, но по-прежнему не достигают своей цели — годового уровня инфляции в 2%.

Одним из возможных объяснений таинственного сочетания сильного роста и низкой инфляции является то, что в дополнение к совокупному спросу развитые экономики испытывают шок от предложения.

Такие потрясения могут проявлять себя во многих формах. Глобализация поддерживает поступление дешевых товаров и услуг из Китая и других развивающихся рынков. Слабые профсоюзы и недостаточная власть рабочих сократили «кривую Филлипса», при этом низкая структурная безработица породила низкую инфляцию заработной платы. Цены на нефть и сырьевые товары невысоки или снижаются. А технологические инновации, в том числе новая интернет-революция, в свою очередь снижают стоимость товаров и услуг.

Классическая экономическая теория предполагает, что адекватность реакции денежно-кредитной политики на такие шоки предложения зависит от их интенсивности. Если шок является временным, центральные банки могут не реагировать на него; они должны нормализовать денежно-кредитную политику, потому что в конечном итоге влияние шока сойдет на нет, а с более плотными рынками продукции и труда инфляция возрастет. Если, однако, шок является постоянным, центральные банки должны смягчить свою политику, в противном случае они никогда не смогут достичь цели инфляции.

Это не новость для центральных банков. ФРС оправдала свое решение начать нормализацию ставок, несмотря на базовую инфляцию ниже целевого уровня, утверждая, что ослабление инфляции со стороны предложения является временным. Аналогичным образом ЕЦБ объявил о сокращении объемов закупок облигаций, исходя из предположения, что инфляция со временем повысится.

Если регуляторы ошибаются, полагая, что положительные шоки предложения, удерживающие инфляцию, являются временными, нетрадиционная денежно-кредитная политика должна поддерживаться и дальше. Но это также может означать обратное: если шоки являются постоянными или более устойчивыми, чем ожидалось, возвращение к целевым размерам ставок должно осуществляться еще быстрее, потому что «новая норма» инфляции уже достигнута.

Такого мнения придерживается Банк международных расчетов, который полагает, что настало время снизить целевой показатель инфляции с 2% до 0% — реального показателя на сегодняшний день, учитывая постоянные шоки предложения. Попытка добиться двухпроцентной инфляции в контексте таких потрясений, предупреждает БМР, приведет к чрезмерно мягкой денежно-кредитной политике, которая повлечет за собой рост цен на рисковые активы и, в конечном итоге, создаст опасные пузыри. Согласно этой логике, центральные банки должны скорее нормализовать монетарную политику, и как можно быстрее, чтобы предотвратить еще один финансовый кризис.



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Большинство центральных банков развитых стран не согласны с БМР. Они полагают, что, если появится инфляция цен на активы, ее можно будет сдержать за счет макропруденциальной кредитной политики, а не на денежно-кредитной.

Конечно, центральные банки развитых стран надеются, что такой инфляции активов вообще не будет, потому что инфляция подавляется временными шоками предложения и, таким образом, будет возрастать, как только начнет расти спрос на рынках товаров и труда. Но, столкнувшись с возможностью, что сегодняшняя низкая инфляция является следствием постоянных шоков предложения, они не хотят еще сильней смягчать свою политику.

Таким образом, несмотря на то, что центральные банки не готовы отказаться от официального целевого показателя по инфляции в 2%, они готовы продлить сроки его достижения, поскольку они уже делали это не раз, фактически поступаясь тем, что инфляция может оставаться низкой длительное время. В противном случае им придется поддерживать свою нетрадиционную денежно-кредитную политику гораздо дольше, в том числе количественное смягчение и отрицательные политические ставки — подход, с который большинство центральных банков (за исключением Банка Японии) не устраивает.

Эта терпеливость центральных банков грозит неоправданным снижением инфляционных ожиданий. Но продолжение нетрадиционной денежно-кредитной политики также сопряжено с риском нежелательной инфляции цен на активы, чрезмерного роста кредитов и пузырей. Пока сохраняется неопределенность в отношении причин низкой инфляции, центральным банкам придется держать баланс между этими прямо противоположными угрозами.

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