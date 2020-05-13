Почему кризис есть, а всплеска инфляции и обвала гривны — нет — Минфин

Новый экономический кризис — в разгаре. Обычно в такой ситуации гривна должна обесцениваться, а цены стремительно расти. Почему так не произошло сейчас, в колонке для НВ рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский. «Минфин» выбрал главное.

Начало кризиса 2020 внешне напоминало все то, что мы уже видели. Предприятия и граждане бросились за валютой, а гривня начала девальвировать. Чтобы удовлетворить ажиотажный спрос, Национальный банк продавал валюту из резервов. Дефицит валюты, который НБУ удовлетворил своими интервенциями, в соотношении к золотовалютным резервам был сопоставим с началом кризисов в 2008 и 2014−2015 годах.

Валютные операции на межбанковском рынке, млн долл. США

Валютные операции физических лиц, млн долл. США

Международные резервы и валютные интервенции НБУ

Но сходство с прошлыми кризисами закончилось быстро. Ажиотажный спрос на валюту иссяк. Гривна перешла к укреплению. А инфляция, наоборот, замедлилась. По итогам апреля она составила 2,1% в годовом измерении.

Три признака прочности экономики Украины

Психологический фактор не может спровоцировать длительный обвал обменного курса, если он не является спусковым крючком взрыва накопленных ранее проблем. Разница с предыдущими кризисами заключается в том, что Украина вела здоровую экономическую жизнь до кризиса, а не накапливала дисбалансы в экономике.

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Есть несколько признаков, которые свидетельствуют, что Украина вошла в этот кризис значительно крепче, чем когда-либо.

Во-первых, это умеренный дефицит текущего счета платежного баланса. В прошлом году он составлял менее 3% к ВВП (даже без учета Нафтогазом судебного выигрыша от Газпрома). Перед прошлыми кризисами этот показатель был выше в 2,5−3 раза. Такая разница — результат ухода НБУ от практики поддержания фиксированного обменного курса на искусственном уровне и применения плавающего, который уравновешивает денежные потоки и отражает реальное положение дел в экономике.

Во-вторых, умеренный дефицит государственного бюджета — около 2% к ВВП. Реформы в банковском и энергетическом секторах снизили нагрузку на государственные финансы. Сегодня банки способны противостоять кризису самостоятельно, а Нафтогаз не требует дотаций на приобретение газа по грабительским ценам. Во время предыдущих кризисов для спасения этих секторов «печатали» миллиарды гривен, которые раскручивали девальвацию и инфляцию.

В-третьих, низкая инфляция, которой НБУ удалось достичь благодаря последовательной и независимой монетарной политике на протяжении последних лет. Потребительские цены растут низкими темпами и это поддерживает покупательную способность украинцев, то есть и всю экономику.

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Негативный сценарий кризиса – пример Турции

Иллюстрацией, каким мог быть этот кризис, если бы экономика Украины не находилась в приличной атлетической форме, можно увидеть на примере Турции. Последняя как раз вошла в кризис с характерными дисбалансами: высокой инфляцией (почти 12%), значительным дефицитом бюджета (более 5%), отсутствием независимой монетарной политики центробанка.

И вот имеем разницу: девальвация в Турции после первоначального рывка и не думает останавливаться, а цены там быстро растут. Как результат, Турция делает то, что Украина уже применяла в прошлом — вводит валютные ограничения, которые будут иметь долгосрочные негативные последствия для экономического роста.

Достаточно ли делает НБУ для преодоления кризиса?

Раньше реакцией НБУ на кризис было бы затягивание монетарных гаек — повышение учетной ставки, ограничение предложения гривны и введение валютных ограничений для остановки девальвации.

НБУ не имел бы возможности поддержать экономику дешевыми деньгами, ведь это только бы ухудшило ситуацию с валютным курсом и инфляцией. Монетарная поддержка экономики в таких условиях была бы сравнима с тушением пожара бензином.

Сейчас ситуация другая. НБУ наверное впервые в истории может поддержать экономику во время кризиса, не провоцируя всплеска инфляции. И он, как и центральные банки других стран, это делает. Учетная ставка снижена до рекордно низкого уровня — 8%, есть потенциал и для дальнейшего снижения. Также НБУ предоставляет банкам долгосрочные кредиты рефинансирования, чтобы те финансировали долгосрочные инвестиционные и кредитные проекты.

Может ли НБУ делать больше? Например, накачивать экономику деньгами в неограниченных объемах по нулевой процентной ставке, как центральные банки США и ЕС. Есть много предостережений против этого. Политики не раз включали «печатный» станок в Украине, но ни разу это не помогало обуздать кризис. Наоборот — только разжигало девальвацию и инфляцию.

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Доверие к НБУ растет, но оно все еще хрупкое. Если граждане и бизнес почувствуют, что центральный банк начал играть в политику, они будут искать защиту в долларах и евро. А это очень быстро разгонит инфляцию и сведет на нет все меры по поддержке экономики. Больше всего страдают уязвимые категории граждан, малые доходы которых обесценятся больнее всего.

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НБУ должен думать не только о сегодняшнем дне, но и о том, что будет завтра. Стимулирование экономики и ее восстановление вероятно будет сопровождаться ускорением инфляции. Но важно, чтобы рост цен был близок к нашей среднесрочной цели в 5%. Тогда Украина имеет шанс выйти из кризиса с более высоким доверием к гривне, чем она входила в него. А это позволит расти быстрее в последующие годы.

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