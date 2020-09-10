почему Киев намерен изменить Соглашение об ассоциации с ЕС — РТ на русском

Украина рассчитывает начать переговоры по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году и надеется «на дружескую поддержку Польши в этом важном вопросе». С таким заявлением выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства республики Игорь Петрашко. По мнению экспертов, Киев осознаёт, что документ не принёс Украине практически никакой выгоды, и пытается добиться более широких привилегий. При этом аналитики сомневаются, что Брюссель пойдёт на существенные уступки.

Киев намерен начать переговоры по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году «и надеется на дружескую поддержку» Варшавы «в этом важном вопросе». Об этом заявил украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, слова которого приводит пресс-служба посольства Украины в Польше.

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В сообщении также говорится, что первоочередная задача для украинской стороны — дальнейшее углубление не только либерализации торговли, но и философии экономической части соглашения в целом.

О необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, подписанного в 2014 году, заявлял ранее и вице-премьер Украины Вадим Пристайко в майском интервью Deutsche Welle.

«Мы прошли этап первых контактов. Теперь большинство квот (на поставки украинских товаров в Евросоюз. — RT), которые были установлены, нас не устраивают. Мы должны пересмотреть условия, этого ждут наши производители», — отметил тогда политик.

«Неприятная ситуация»

Напомним, в последний раз соответствующие квоты были пересмотрены в декабре прошлого года, когда Украина и ЕС договорились об объёмах беспошлинного экспорта мяса птицы.

Ранее, в июле, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС «фактически уничтожило экономику» Украины.

«Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10—15 лет», — написал Медведчук в своём Twitter.

Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет. pic.twitter.com/pkpwcZX13l

— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) July 21, 2019

Эксперты и опрошенные RT источники в украинских политических кругах сошлись во мнении, что на практике торговое сотрудничество с ЕС не принесло Киеву фактически никакой выгоды.

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Об этом, в частности, свидетельствуют объёмы внешней торговли Украины. В 2019 году этот показатель составил $110,5 млрд, в то время как в 2013-м он достигал $140,3 млрд. Такие данные приводит информагентство «Новая власть» со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

При этом аналитики полагают, что Евросоюз вовсе не спешит наращивать импорт украинской продукции, сохраняя довольно жёсткие квоты.

«Соответствующий документ невыгоден для украинских производителей. Квоты на беспошлинную поставку настолько небольшие, что заканчиваются за несколько месяцев. Украина хочет увеличить их размер, позволив своим производителям нарастить экспортные продажи, поскольку альтернативных рынков сбыта практически не осталось», — отметил источник RT в Министерстве экономики Украины.

Собеседник RT в партии «Батькивщина», в свою очередь, назвал Соглашение об ассоциации с ЕС «профанацией».

«Оно не даёт никаких преимуществ производителям на Украине. Любое нормальное правительство такой договор просто бы не подписало. Украина потеряла перспективный российский рынок, ничего не получив взамен», — констатировал депутат.

Как подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, заявление украинского министра об углублении либерализации торговли и философии экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС — это лишь «красивые слова, за которыми стоит весьма неопределённая реальность».

«На деле на Украине все годы после подписания документа об ассоциации шло сильнейшее падение экономики, а в производственной сфере развернулась деиндустриализация. Соглашение предполагает, что украинские товары не составляют особой конкуренции европейским: через технологические требования и квотирование Европа добилась максимально выгодного для себя положения. И сейчас Киев пришёл к очень неприятной для него ситуации, когда украинский рынок открыт для товаров из ЕС, а европейский для украинской продукции практически закрыт, что продолжает опускать украинскую экономику на дно», — подчеркнул эксперт.

Украинские рабочие на границе с Италией

Reuters

© Borut Zivulovic

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, в свою очередь, предположил, что призывы о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС стали поступать от Украины именно сейчас, поскольку Киев таким образом пытается как-то реагировать на экономический кризис, вызванный в том числе пандемией.

«Именно в этот период в голову украинским политикам пришло понимание того, что необходимо каким-то образом выравнивать экономическую ситуацию в стране. Прежде всего изменить тот факт, что квоты Евросоюза не соответствуют текущим запросам украинских производителей — например, они могли бы создавать сотни единиц товаров и поставлять их в ЕС, а по квоте они могут экспортировать лишь десять», — отметил Денисов в разговоре с RT.

Он также напомнил, что Украина в своё время «сама отказалась от российского рынка, но так и не получила доступ к европейскому в полном объёме».

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«Из-за этого теперь и мучаются украинские предприниматели и население страны в целом», — констатировал эксперт.

Источник RT в партии «Голос», со своей стороны, отмечает, что крупные украинские бизнесмены «уже давно жалуются администрации Зеленского на договор об ассоциации с ЕС».

«Более того, они просят восстановить отношения с Россией. Европа действует в своих интересах и не намерена поддерживать украинских производителей», — сказал депутат.

При этом в республике нарастает разочарование от сотрудничества с Европой, говорит источник RT в партии «Слуга народа».

«Евросоюз быстро закрыл границы с Украиной, а товары украинских производителей никому не нужны. Стране уготована простая роль — поставлять в страны ЕС дешёвое сырье. Это не позволяет повысить уровень жизни населения, но Европу это мало волнует», — отметил он.

«Не намерен идти на уступки»

При этом аналитики и собеседники RT в украинских политических партиях полагают, что Брюссель вряд ли пойдёт на значительные уступки Киеву.

«Крайне трудно представить, что Европа вдруг поставит интересы Киева в приоритет. Возможно, в политических целях условия соглашения и будут незначительно изменены, однако украинской стороне это не принесёт большой выгоды. При этом киевские власти обязательно доложат, что пересмотр соглашения состоялся. Но Европа в любом случае не станет отказываться от жёсткой системы квот», — считает Олег Неменский.

Как заявил источник RT в партии «Слуга народа», идея администрации Зеленского пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС «наивна».

«Президент Украины и его окружение находятся не в том положении, чтобы диктовать свои условия Европе. Так что инициатива украинской стороны ничем конкретным и выгодным для Киева не закончится», — сообщил он.

Верховная рада

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Собеседник RT в партии «Батькивщина», в свою очередь, считает, что договор об ассоциации с Евросоюзом уже «невозможно глобально изменить».

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«Брюссель не намерен идти на такого рода уступки, а в администрации Зеленского нет сильных менеджеров», — констатирует депутат.

Собеседник RT из партии «Голос» уверен, что вместо уступок в рамках Соглашения ЕС «может лишь предложить Киеву очередной кредит».

«На этом все вопросы от Киева закончатся. Украина — бедная страна и не может диктовать свои условия», — говорит политик.

Олег Неменский сомневается в том, что Польша, на которую так рассчитывает украинское руководство, захочет помогать Киеву, поскольку Соглашение об ассоциации отвечает её интересам.

«Хотя перед Варшавой и стоит задача максимально застолбить своё место как главного покровителя Украины в Европе, это скорее политическая поза, чем реальная деятельность в экономической сфере. По факту Соглашение об ассоциации Украины и ЕС Польше так же выгодно», — заключил эксперт.





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