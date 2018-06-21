Почему Иран до сих пор не в ШОС

9−10 июня 2018-го в китайском Циндао прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме традиционного обсуждения кризисов в Сирии и Афганистане, особое внимание в этот раз было уделено «ядерной сделке» с Ираном. А именно непростой ситуации, сложившейся после выхода из договора США. Другими словами, ближневосточная проблематика как всегда была в центре событий.

По итогам саммита приняли Циндаоскую декларацию, согласно которой страны-члены ШОС договорились совместно бороться с «тремя силами зла» — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Впрочем, декларация включает 17 документов, которые касаются не только борьбы со злом, но и вопросов международных отношений и экономики. Это особенно важно с учетом того, что нынешний саммит впервые прошел не в формате «шестерки», а в формате «восьмерки». В прошлом году в организацию официально включили Индию и Пакистан.

Получается, что за 17 лет существования ШОС превратился во влиятельнейшую международную структуру, игнорировать которую просто невозможно. Общее пространство организации — более 60% территории Евразии. Население стран-членов ШОС составляет чуть ли не половину населения Земли. А совокупный ВВП равен примерно 12 трлн долларов. Ну и, в конце концов, в ШОС входят 4 ядерные державы (Россия, КНР, Индия и Пакистан).

Иран ждет своей очереди

По мере укрепления Шанхайской организации сотрудничества членство в ней становится все ценнее. И после очередного этапа расширения встает логичный вопрос: а кто следующим станет полноправным участником? Этот вопрос в частности очень волнует Иран, который на сегодняшний день прибывает в статусе страны-наблюдателя (хотя полностью соответствует критериям членства в ШОС, о чем не раз говорил глава российского МИДа Сергей Лавров).

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К слову, Россия самым активным образом лоббирует переход Исламской республики на новый уровень. Так, на саммите в Китае президент Владимир Путин пообещал, что Москва будет поддерживать Тегеран на пути к его полноформатному сотрудничеству в ШОС.

«Иран давно принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем ваше желание осуществлять эту работу и в полноформатном режиме. Наша позиция, позиция России вам известна, мы будем ее поддерживать», — сказал российский лидер на встрече с иранским коллегой Хасаном Рухани.

Однако такого рода заявления звучали и ранее. Но воз и ныне там. При том, что заявку на участие в ШОС Иран оформил еще десять лет назад.

В последние годы разговоры о том, что Иран вот-вот вступит в ШОС, раздаются все громче. Это обусловлено и вкладом Ирана в борьбу с боевиками в Сирии, и выходом США из СВПД, и включением в ШОС двух новых участников — Индию и Пакистан. Кроме того, позиция Тегерана полностью соответствует целям организации. Также Иран не состоит ни в каком другом региональном союзе.

Специалисты отмечают, что вступление Ирана в ШОС принесет много пользы всем участникам организации. Это позволит эффективнее противостоять тем самым «трем силам зла», причем делать это еще и с гораздо меньшими затратами. Совместная борьба с угрозами повышает уровень доверия, что, как правило, позитивно сказывается и на торгово-экономических отношениях. Также членство ИРИ облегчит странам-членам ШОС связь с международным рынком через Иран.

При этом в самом Иране полагают, что вступлению Исламской республики в ШОС мешают политические соображения некоторых стран.

За вступление Индии и Пакистана придется платить

— Самое важное неформальное препятствие для вступления Ирана в ШОС — это необходимость адаптировать расширение, которое уже произошло, — рассказал программный директор Валдайского клуба, кандидат политических наук Тимофей Бордачев. — Для России и Китая вступление Индии и связанного с ней Пакистана было важнейшим дипломатическим мероприятием. Это было необходимо для того, чтобы у Нью-Дели не было стимулов уйти на Запад, в союз с США. Для евразийской безопасности это стало бы настоящей трагедией. Кроме того, России нужно было усадить Индию и Пакистан за стол переговоров. Но за этот шаг мы платим тем, что не сможем в течение 3−5 лет позволить себе дальнейшее расширение ШОС: ни за счет таких крупных стран, как Иран, ни за счет маленьких типа Монголии.

Нет консенсуса

— Другая причина — это сложные двусторонние отношения между Китаем и Ираном, — продолжает Бордачев. — С одной стороны, мы видим там примеры очень интенсивного экономического сотрудничества. А с другой, мы не видим глубокого политического доверия между Пекином и Тегераном.

Формально также против вступления Ирана в ШОС выступает Таджикистан.

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Другими словами, надо понимать, что в Шанхайской организации сотрудничества существует такое понятие, как «шанхайский дух». Это уникальная атмосфера, в основе которой лежит принцип консенсуса между государствами. Так вот, не все согласны принимать в команду Иран, отягощенный значительным внешнеполитическим багажом. То есть придется столкнуться с США и Израилем.

О преимуществах вступления Ирана в ШОС

— Иран — это важнейший игрок юго-западной части Евразии, — говорит Бордачев. — По сути, Иран отделяет Евразию от Ближнего Востока. В этом смысле сложно переоценить важность сотрудничества с Исламской республикой. Необходимо сделать все, чтобы Иран не чувствовал себя изолированным. Кроме того, в долгосрочной перспективе неизбежно встанет вопрос о зоне свободной торговли ШОС. С этой точки зрения, Тегерану есть что предложить. В стране сильное сельское хозяйство. Плюс, конечно, ценнейший опыт иранцев в борьбе с терроризмом. Ведь безопасность — одна из важнейших задач ШОС.

Еще мнение

— Китайские эксперты действительно говорили, что не надо торопиться. У них есть опасения, что ШОС с Ираном превратится в своего рода анти-НАТО, — рассказал замдиректора института стран Азии и Африки МГУ Андрей Корнеев. — Плюс ко всему, надо принимать в расчет организационно-бюрократические препоны: логистика, языки (сейчас рабочие языки организации китайский, русский и английский) и так далее.

Вряд ли стоит ожидать вступления Ирана в ШОС в ближайшее время. Организации сначала надо переварить Индию и Пакистан. Затем необходимо найти удачный момент. Сейчас ситуация вокруг Ирана обострена из-за выхода США из ядерной сделки. Однако, несмотря на все это, нельзя лишать Ирана возможности вступить в ШОС. Позиция России неизменна — как только удачный момент будет найден, Исламская республика станет полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества.

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