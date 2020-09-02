Почему газ дорожает сразу на 45%? Это все рынок, пандемия, выравнивание потребителей…

Поставщики газа резко подняли цены для населения, несмотря на то, что в подземные хранилища закачано рекордное количество топлива. Но это зимние запасы. К рынку, говорят, надо привыкать

С 1 сентября пришел не только новый учебный год, но и второй месяц свободного розничного рынка газа для населения. Десятилетиями вопрос цены на газ было одним из главных для политических баталий. И вот наконец на нем начинают работать рыночные механизмы. Правда, не без проблем и полного понимания процессов участниками. Запуск рынка пришелся на период подготовки к отопительному сезону, а это, по нашему мнению, не способствует спокойному осмыслению правил игры, особенно населением, которое еще не привыкло к собственной ответственности за «газовый вопрос». Но первые шаги сделаны. Какие они?

Рінок газа заработал. Поехали!

Как определил Консультационный центр для населения «ГазПравда» (сайт создан Федерацией работодателей нефтегазовой сферы, здесь можно узнать перечень поставщиков газа и их тарифы — Авт.), хоть с опозданием, но ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству украинцев, обнародовали цену газа на сентябрь. В среднем она составила 5,49 грн за кубометр (от 4,39 грн до 7 грн). Для сравнения: в августе газсбыты продавали топливо по 4,49 грн за кубометр, то есть на 1 рубль дешевле.

Напомним, газоснабжающие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца поставки. И так каждый месяц в случае, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Однако клиенты газсбытов узнали сентябрьскую цену со значительным опозданием, да и то — только после напоминаний от регуляторов — НКРЭКУ и АМКУ. Нацкомиссия уже сообщила о предстоящих проверках и возможных штрафах газсбытов-нарушителей.

«Запросы об отсутствии цены газа у ряда газсбытов поступали и на консультационный центр ГазПравды. Люди возмущались, что региональные поставщики очередной раз нарушают права клиентов: люди не знали цену на сентябрь до последнего момента», — фиксировала «ГазПравда».

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» сама обнародовала сентябрьскую цену на газ, которая составила 4,7 грн за кубометр. Повышение по сравнению с предыдущим месяцем составило 45% (+1,46 грн за 1 куб.м.) и это стало поводом для информационных манипуляций. Заголовки в СМИ сразу разнесли, что Нафтогаз поднял цены для населения. Но медиа при этом не сказали о том, что повышение касалось непосредственно клиентов компании, доля которых на данный момент составляет лишь 2% рынка поставок газа населению.

«Чтобы не собирать медийный негатив от повышения цены, они (газсбыты. — Авт.) снова проигнорировали обязанность публиковать цены на газ до начала месяца поставки. Почему снова? Поскольку в августе большинство газсбытов тоже умолчали о своей цене», — отметили в Группе «Нафтогаз». А как потом оказалось, у большинства их конкурентов цены на газ оказались значительно выше.

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» — далеко не единственный поставщик газа на рынке. Нафтогаз не устанавливает цену ВСЕМ бытовым потребителям страны. Цена, которую мы публикуем, актуальна только для наших клиентов. Каждый потребитель может выбрать любого поставщика на выгодных условиях», — отметили в Нафтогазе.

Впрочем, по данным “ГазПравды”, крупнейшие игроки – Нафтогаз, активно продвигавший открытие рынка, и газсбыты, которые были и пока остаются региональными монополистами, почти одновременно вышли с предложениями для населения с фиксированными на зиму ценам на газ. Нафтогаз — с тарифным планом «Годовой», который фактически предлагает газ не только на зиму, но и на целый год. А газсбыты, принадлежащие облгазам, объединенным под брендом РГК (владелец — Дмитрий Фирташ) — с тарифом «Твоя энергонезависимость».

Основная разница между ними — газсбытам нужно оплатить сразу 100% стоимости прогнозного объема газа, а это существенная сумма, в то время как государственный Нафтогаз предлагает оплату равными частями в течение всего года. Важно, что тариф «Годовой» от Нафтогаза позволяет прогнозировать цену на целый год и даже в случае превышения потребления над заказными объемами, потребитель будет платить фиксированную цену (если он заключит соглашение до 15 сентября, то цена составит 4,73 грн / куб и 5, 24 грн / куб при заключении соглашений с 16 по 30 сентября).

«В Украине уже 29 лет рыночная экономика, и мы все знаем, что там, где есть конкурентный рынок, — есть качественные услуги и лучшие цены. Так же и конкуренция на рынке газа — это лучший инструмент, который позволяет потребителям получать качественные услуги по самым выгодным ценам», – зотметил на своей странице в ФБ премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, благодаря введению рыночных цен на газ в августе и сентябре в Украине отмечалась самая низкая цена на голубое топливо за последние 5 лет.

Всего, на сегодня в Украине 760 компаний имеют лицензии на поставку природного газа. Однако, традиционно поставку газа для населения осуществляли 37 региональных газсбытов. Большинство компаний, которые сегодня поставляют газ населению, принадлежат к Региональной газовой компании (РГК, https://104.ua/).

По данным НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), в 2019 году около 68% объемов поставок природного газа населению (в 2017 — 2018 годах — 71%, в 2016 году — 76%) осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций которых находились в собственности операторов ГРС (объединенных под брендом «Региональная газовая компания»), а 32% объемов — другими поставщиками.

Динамика цены на газ восходящая — значит зима близко

Интересно, что цена на газ растет на фоне рекордных объемов топлива, хранящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины. Сегодня они превышают 25 млрд куб. м и продолжают увеличиваться. Только за последнюю неделю лета запасы газа в ПХГ выросли на 2,6% — до 25,4 млрд кубометров. По состоянию на 29 августа запасы газа в ПХГ были на 39% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (18,3 млрд куб. м).

Напомним, что к началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа. Это было рекордным показателем за 10 лет. Поэтому, очевидно, что в 2020-2021 отопительном сезоне этот рекорд уже побит — украинские газовые хранилища заполнены на 82%.

В Нафтогазе объясняют, что цена на газ, как рыночного товара, зависит от баланса спроса и предложения. Ближе к холодам цена голубого топлива растет, а после отопительного периода — снижается. Мол, так работает рынок, и так — циклически — работают европейские хабы, где этот газ ежедневно закупается.

«Рекордные запасы газа в европейских и украинских подземных хранилищах сдерживают резкий рост цен (а 45% по сравнению с предыдущим месяцем — это, считай, умеренное? — Ред.), Но восходящая динамика есть, и это отражается на нашем рынке», — прокомментировали в компании.

Действительно, восходящая динамика присутствует.

Так, прирост приведенной стоимости природного газа на европейских хабах к границе Украины, по подсчетам Укринформа, только в течение августа составил от 29% (на немецком хабе NCG) до 33% (на виртуальном нидерландском хабе TTF). То есть, в украинских ценах — это от наименьшей 4145,92 грн / тыс. куб.м. до наибольшей 5595 грн / тыс. куб.м.

Откуда тогда прирост цены у украинских поставщиков на 45% и более за предыдущий месяц?

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, это связано с окончанием срока действия специальных обязательств «Нафтогаза» и «Укргаздобычи», и тем, что цена на газ для населения выравнивается с ценой для промышленности», — пояснил эксперт.

«Отныне у нас будут цены, в том числе и для домохозяйств, привязанные к котировке на европейском континенте. И уже не будет различий в том, кому этот газ поставлять. Единственное исключение — это «Теплокоммунэнерго», в которых специальные обязательства продлили до окончания отопительного сезона 2020 — 2021 годов», — пояснил эксперт.

Что ждать дальше? По сообщению аналитиков отдела анализа международной экономики и Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, которые ссылаются на данные крупнейшей инвестиционной компании Goldman Sachs (США), последствия пандемии и в дальнейшем будут влиять на рынок, поскольку очередная компания по производству сланцевого газа Fieldwood Energy заявила о банкротстве. Поэтому производители не будут спешить увеличивать добычу даже при увеличении продаж, что будет способствовать росту цен.

Причем, по данным одного из крупнейших банков США Bank of America, рост цен будет устойчивым. «С приближением зимы спрос на природный газ восстановится в полной мере, а производство газа будет оставаться почти неизменным», — говорится в сообщении НБУ.

Поэтому украицам придется привыкать к постоянному «движению» цен на энергоносители и учиться самостоятельно управлять своим энергообеспечением — мониторингом цен, выбором поставщиков, способом закупок и т.д. (подробнее об этом – ТУТ). Это не просто после стольких десятилетий существования регулируемой системы, где вся ответственность за предложение цены лежала исключительно на регуляторных органах, а выбора, кому заплатить за поставки газа, у людей вообще не было. Теперь — все по-другому. Учимся.

Марина Нечипоренко, Киев

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