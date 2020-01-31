Почему Европа окончательно предала Украину

Северный поток-2 для Европы оказался важнее поддержки Украины
Завершая свою каденцию на посту Председателя Еврокомиссии известный алкоголик Жан-Клод Юнкер, с сожалением признал, что «Европа пока еще не смогла решить украинский вопрос» и он передает эту проблему новой команде.
Редкий болван! Европа не может решить украинский вопрос с момента татаро-монгольского нашествия, когда этот вопрос возник впервые.
Украинский вопрос не имеет окончательного решения, как не имеет окончательного решения, например, еврейский вопрос и другие вечные вопросы. Все подобные, как говорят » прОклятые вопросы» могут иметь только временное решение.
Но почему, в самом деле, ЕС, который активно стимулировал бунты и помогал свергать власть Януковича, оказался беспомощным и сейчас, по сути, предал Украину, отказал ей в интеграции в ЕС и НАТО и мягко намекает, что Украине крайне желательно улучшить отношения с Россией?
Читайте такжеПора трезветь: что ждет Украину на международной аренеЕще в самый разгар Евромайдана, когда на европейской площади шли бои между бунтующим народом и Беркутом, я несколько раз писал, что Европа потерпит очередное поражение в своей попытке интегрировать Украину в ЕС.
На чем основывался мой вывод?
Дело в том, что, принимая решение о втягивании Украины в свою орбиту влияния , ЕС до конца не понимал четыре вещи. А именно:
Европа не понимала всю серьезность проблемы, когда решила поддержать бунтующий народ на Майдане. Европейские чиновники действовали не рационально, а эмоционально. Верх взяло желание показательно наказать Януковичу за его «кидок» Европы.
Но столкнувшись с дремучей украинской элитой, с политически необразованным и пассивным населением, а также с жесткой реакцией России, готовой реально воевать за Украину, Европа, как я и прогнозировал, быстро отступила.
Теперь уже совершенно ясно, что ни воевать за Украину, ни оказывать ей существенную экономическую помощь, ни поставлять оружие Европа не будет. Северный поток-2 для Европы оказался гораздо важнее.
Для украинцев жестокий урок. Пора снимать розовые очки и научиться принимать реалии адекватно. Украинский вопрос окончательно могут решить только сами украинцы. Если захотят. А больше никто.