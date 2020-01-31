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Почему Европа окончательно предала Украину

Экономика Украины 31 Янв 2020
Почему Европа окончательно предала Украину
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Северный поток-2 для Европы оказался важнее поддержки Украины

Завершая свою каденцию на посту Председателя Еврокомиссии известный алкоголик Жан-Клод Юнкер, с сожалением признал, что «Европа пока еще не смогла решить украинский вопрос» и он передает эту проблему новой команде.

Редкий болван! Европа не может решить украинский вопрос с момента татаро-монгольского нашествия, когда этот вопрос возник впервые.

Украинский вопрос не имеет окончательного решения, как не имеет окончательного решения, например, еврейский вопрос и другие вечные вопросы. Все подобные, как говорят » прОклятые вопросы» могут иметь только временное решение.

Но почему, в самом деле, ЕС, который активно стимулировал бунты и помогал свергать власть Януковича, оказался беспомощным и сейчас, по сути, предал Украину, отказал ей в интеграции в ЕС и НАТО и мягко намекает, что Украине крайне желательно улучшить отношения с Россией?

Читайте такжеПора трезветь: что ждет Украину на международной аренеЕще в самый разгар Евромайдана, когда на европейской площади шли бои между бунтующим народом и Беркутом, я несколько раз писал, что Европа потерпит очередное поражение в своей попытке интегрировать Украину в ЕС.

На чем основывался мой вывод?

Дело в том, что, принимая решение о втягивании Украины в свою орбиту влияния , ЕС до конца не понимал четыре вещи. А именно:

  • Украина для России — это «вопрос жизни или смерти», поэтому Европа должны быть морально готова к самой решительной борьбе за Украину, вплоть до войны. Однако, уже в середине 2015 г. стало совершенно очевидно, что Европа оказалась полностью бессильной против жесткой реакции России на подписание Соглашения об Ассоциации и в сущности, оставила Украину один на один с Путиным. Россия была и есть самым заинтересованным и самым мотивированный игроком, потому что не может себе позволить проиграть Украину, а у Европы такой сильной мотивации нет.
  • Спасение экономики Украины потребует огромных инвестиций со стороны Европы и широкомасштабной помощи по всем направлениям. Экономика Украины после разрыва экономических отношений с Россией действительно развалилась, но Европа отказалась реализовывать «план Маршала» для Украины, предложив ей выпутываться из долговой ямы самой и ограничилась чисто символическими кредитами.
  • Украинская политическая элита, не обладает государственическим инстинктом, тотально коррумпирована и внутренне всегда готова снова возвратиться под влияние России, если это даст ей возможность продолжать безнаказанно обогащаться за счет граждан.
  • Неспособность украинского общества оказывать давление на свою политическую элиту.

    • Европа не понимала всю серьезность проблемы, когда решила поддержать бунтующий народ на Майдане. Европейские чиновники действовали не рационально, а эмоционально. Верх взяло желание показательно наказать Януковичу за его «кидок» Европы.

    Но столкнувшись с дремучей украинской элитой, с политически необразованным и пассивным населением, а также с жесткой реакцией России, готовой реально воевать за Украину, Европа, как я и прогнозировал, быстро отступила.

    Теперь уже совершенно ясно, что ни воевать за Украину, ни оказывать ей существенную экономическую помощь, ни поставлять оружие Европа не будет. Северный поток-2 для Европы оказался гораздо важнее.

    Для украинцев жестокий урок. Пора снимать розовые очки и научиться принимать реалии адекватно. Украинский вопрос окончательно могут решить только сами украинцы. Если захотят. А больше никто.



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