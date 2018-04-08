Почему экономика Украины такая запущенная: эксперты назвали главную причину

Экспертов всерьез беспокоит судьба экономики страны — украинцы позволяют себе непозволительную роскошь

Так, по словам экономиста Бориса Кушнирука, Украина мало похожа на бедную страну, судя по тому количеству дней, которые для населения являются выходными.

«Много чего зависит от осознания людьми того, что нужно работать, и работать много. То, что у нас слишком много, как для бедной страны, праздничных дней – это факт», — сказал он.

Также Кушнирук высказал свое мнение относительно «длинных выходных» украинцев.

«Перенесения имеют смысл. Например, если праздник припадает на четверг, то очень большая вероятность того, что в мыслях работников пятница уже будет полувыходным днем. Когда люди приходят на работу всего на один день, между двумя выходными, они находятся в состоянии «а зачем нам сегодня работать?», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в этом году у украинцев официально 115 выходных, и это, не считая отпусков.

Как сообщала Politeka, украинцы получат дополнительные выходные на Пасху-2018 и смогут отдыхать три дня подряд. Кроме того, в апреле предусмотрен еще один дополнительный выходной согласно календарю государственных праздников на 2018 год — выходной день 1 мая приходится на вторник. Поэтому было решено не разрывать выходные дни рабочим днем в понедельник 30 апреля, а официально отработать его 5 мая в субботу.

Источник: РБК

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