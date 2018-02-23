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Почему дорожает доллар в Украине: банкиры назвали причины

Курс валют23 Фев 2018
Почему дорожает доллар в Украине: банкиры назвали причины
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  • Почему дорожает доллар в Украине: банкиры назвали причины  Обозреватель

  • Банкиры объяснили, почему курс доллара зафиксировался и чего они ждут дальше  Страна.ua

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