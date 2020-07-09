Почему дело о «коррупционерах Свинарчуках» может окончательно развалиться в суде. Новости политики

Подольский суд Киева обязал журналиста Дениса Бигуса опровергнуть его обвинения против экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского

Денис Бигус и Леся Иванова. Фото: УНИАН

8 июля стало известно, что Подольский районный суд Киева обязал журналистов программы «Наші гроші» Дениса Бигуса и Лесю Иванову опровергнуть информацию о причастности экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Ожидаемо сразу же после обнародования решения суда Бигус заявил, что подаст апелляцию. Тем не менее это никак не помешает команде пятого президента Петра Порошенко заявлять в ходе предвыборной кампании, что все заявления о «коррупционерах Свинарчуках, разворовывавших «Укроборонпром» при Порошенко», оказались фейком.

Кроме того, сейчас Бигус и его команда, а также политические оппоненты Порошенко не могут всерьез заявлять о том, что решение суда было заказным, ведь Петр Алексеевич сейчас не всесильный президент, влияющий на суды — его самого по ним таскают ГБР с Офисом генпрокурора. Поэтому подобные обвинения будут выглядеть неубедительно.

Примечательно, что расследование «дела Гладковского», которое вели НАБУ и САП, завершено месяц назад, но пункты выдвинутого обвинения не соответствуют тому, о чем говорил Бигус. Здесь стоит напомнить, а в чем же конкретно журналисты обвинили Гладковского.

В конце февраля 2019 г. журналисты программы «Наші гроші» Денис Бигус и Леся Иванова заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы был причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — многолетнего бизнес-партнера президента Петра Порошенко.

Иванова и Бигус утверждали, что осенью 2018-го получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы, проверка корреспонденции, по их словам, показала, что приведенные в переписке факты соответствуют действительности и что архив, скорее всего, не подделка.

По данным журналистов, в период с 2016 по 2019 гг. несколько крупных чиновников и связанных с ними лиц продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили из РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей в самой Украине. В целом, по данным СМИ, речь шла о сумме порядка 250 млн грн.

Все фигуранты расследования опровергли свои связи с Гладковским и его партнерами, а сам Гладковский-старший на вопросы о фигурантах расследования ответил, что он их не знает, а на просьбу кратко прокомментировать информацию сказал, что все опровергнет.

После выхода программы Бигуса НАБУ и САП начали расследование дела, фигурантом которого стал Гладковский. Потратив на следствие более года, 3 июня 2020 г. в САП заявили, что досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Минобороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн, завершено.

В САП утверждают, что экс-заместитель секретаря СНБО использовал служебное положение вопреки интересам государства и с целью получения неправомерной выгоды «Богдан Моторс», которая принадлежала Гладковскому и его близким.

По версии следствия, чиновник обеспечил включение в гособоронзаказ и закупку за счет бюджета грузовиков «Богдан 6317» по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдан Моторс». Гладковскому якобы помогли замминистра обороны и директор департамента военно-технической политики Минобороны, которые, собственно, организовали закупку «Богданов» в рамках госзаказа

В САП утверждают, что грузовики не соответствовали законодательным требованиям по уровню локализации производства, а компания-производитель, вопреки договору с Минобороны, увеличила цену закупки, якобы незаконно получив 17,44 млн грн.

То есть в деле нет никаких пунктов обвинения, которые бы соответствовали тому, о чем говорил Бигус. А есть только обвинение по автобусам «Богдан». Да и оно вполне может развалиться в суде, если вспомнить, что расследование вело НАБУ. Качество работы детективов этого ведомства за всю каденцию директора бюро Артема Сытника стало притчей во языцех.





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