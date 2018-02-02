Почему Amazon круче Apple и Google?

Согласно ежегодному отчету аналитиков Brand Finance, Amazon впервые стала самым дорогим брендом в мире – почти $151 млрд. Цена ближайшего конкурента – Apple – $146 млрд, далее идет Google с $121 млрд. Amazon, в отличие от двух других технологических компаний, практически не представлена в России, ее главный рынок – Северная Америка. Основной бизнес Amazon – электронная коммерция, стриминговые сервисы и облачная инфраструктура, но в последнее время компания все активнее выходит за пределы интернета, создавая собственные продукты и открывая магазины. Все это не могло не сказаться на оценке стоимости бренда.

1. Рост

Еще в 2017 году бренд Amazon оценивался только в $106 млрд, за год его стоимость увеличилась на 42%. Выручка компании постоянно растет: по итогам 2016 года – на 21,31% (до $135,99 млрд), а по итогам 2017-го – на рекордные 31,1% (до $177,9 млрд). Да, Amazon не гонится за прибылью, но зато тратит деньги на развитие по всем направлениям. В конце января компания расширила FBA Onsite – сервис быстрой доставки еды, бытовой химии и других продуктов, который может конкурировать с FedEx и UPS. В декабре 2017 года в Amazon объявили об открытии китайского отделения облачного сервиса Amazon Web. Помимо этого, компания постоянно расширяет присутствие на своем главном поле деятельности – в сфере электронной коммерции: огромный склад собираются открыть в Австралии, а сервис быстрой доставки Amazon Prime добрался в конце прошлого года уже до восьми тысяч американских городов.

2. Инновационный подход

Amazon, начав работать в 1990-х как онлайн-сервис по продаже книг, стала самой инновационной компанией 2017 года по версии журнала Fast Company. «Наша работа – придумать новые решения, о которых раньше даже никто и не думал. И посмотреть, понравятся ли они покупателям», – говорил основатель Amazon Джефф Безос. Одно из самых ранних новшеств – механизм покупки товаров в один клик, когда человек мог нажать на товар и купить его, не вводя заново данные кредитной карты и адрес. Теперь это стало всеобщим стандартом.

Сейчас почти все инновационные решения компании, отмечал Fast Company, связаны с сервисом Amazon Prime. За годовую подписку $99 клиенты получают: оперативную доставку товаров, бесплатную книгу в электронном формате каждый месяц, доступ к скидкам и возможность смотреть видео на стриминговом сервисе Twitch (Amazon купила его почти за миллиард долларов в 2014 году) без рекламы. За доплату Prime предлагает более 50 дополнительных опций, среди которых – подписка на HBO и доставка дронами. В среднем подписчик Prime тратит на Amazon около $2500 в год.

Как писал Wired в 2014 году, в чем технологические гиганты – Apple, Google и другие – не смогут обойти Amazon, так это в организации логистики и работы больших складов, где хранится не только продукция ретейлеров, но и небольших компаний-партнеров. На части хранилищ работают роботы, которые в пять раз эффективнее справляются с транспортировкой товаров, чем сотрудники компании (Amazon инвестировала в разработчика автоматических устройств Kiva $775 млн в 2012 году). На складе у каждого работника есть персональный компьютер, куда приходят заказы. После этого сотруднику нужно подойти к специальным полкам, где хранятся товары, взять нужный, упаковать его и отдать на погрузку. В планах Amazon – создать специальный браслет для работников складов, который будет контролировать движения и сообщать, если товар положат в неправильный контейнер.

3. Выход в офлайн





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