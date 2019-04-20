Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Александр Лесных. На конец мая приходится основная волна сдачи ЕГЭ. Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию. РИА Новости изучило расценки первой десятки высших учебных заведений по версии международного рейтинга Round University Ranking*.

МГУ имени М. В. Ломоносова

Московский государственный университет еще не опубликовал цены на предстоящий учебный год. Однако представить их можно: обычно госуниверситеты повышают стоимость обучения в соответствии с инфляцией за минувший год. В 2018-м, по данным Росстата, инфляция составила 4,3 процента.

Традиционно самые дорогие — экономические специальности. В прошлом году обучение в бакалавриате факультета Высшая школа бизнеса по направлению «Менеджмент» стоило 540 тысяч рублей. «Экономика» факультета Московская школа экономики — 410 тысяч рублей.

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Примерно столько же — «Юриспруденция» юрфака (415 тысяч), «Менеджмент» и «Экономика» экономфака (400 и 420 тысяч). Чуть дешевле — бакалавриат в Высшей школе государственного аудита, «Экономика» и «Юриспруденция» там же — 380 тысяч рублей в год. Не назовешь дешевым и факультет фундаментальной медицины. Обучение по пятилетней программе на «Лечебном деле» и «Фармации» — 400 тысяч в год.

Остальные специальности — в районе 350 тысяч рублей в год. За такие деньги можно стать специалистом по космическим исследованиям, биоинженерии, фундаментальной и прикладной химии. Или получить степень бакалавра по международным отношениям, государственному и муниципальному управлению, изящным искусствам, журналистике или психологии.

МИФИ

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, как и в МГУ, с окончательными ценами пока не определились. Но если судить по прошлому году, стать специалистом по атомным станциям гораздо дешевле, чем экономистом.

Самые дорогие специальности МИФИ связаны с основным профилем университета. Специалитет и бакалавриат по ядерной физике, реакторам и материалам, проектированию атомных станций, высокотехнологичным плазменным и энергетическим установкам — 160 тысяч рублей в год.

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Наноэлектроника, прикладные математика и физика, фотоника и информационная безопасность подешевле: 125 тысяч рублей в год.

В обособленных институтах МИФИ в среднем за специальности по изучению машиностроения, химических технологий, строительства атомных станций, информационных технологий и робототехники берут от 70 до 95 тысяч рублей.

Томский государственный университет

Сибирский вуз уже опубликовал расценки. Дороже всего — пятилетнее образование по творческим специальностям: литературному творчеству, искусству концертного исполнительства, руководству симфоническим оркестром, музыкально-театральному искусству и графике. Тариф — 252 тысячи рублей в год. Столько же стоит бакалавриат по дизайну.

Самые доступные специальности для будущих бакалавров — математика, информатика, компьютерные науки: 143 тысячи рублей. По той же цене гуманитарные — экономика, менеджмент, психология, политология, журналистика, международные отношения и прочие.

МФТИ

В Московском физико-техническом институте все просто. Техническая физика — 315 тысяч рублей, все прочее — прикладные математика, информатика и физика, вычислительная техника, биотехнологии, системный анализ и компьютерная безопасность — 270 тысяч.

Новосибирский государственный университет

НГУ еще не обнародовал новый прайс-лист, поэтому приведем прошлогодний. Дороже всего менеджмент — 168 тысяч рублей.

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Специальности, связанные с математикой, информатикой, филологией, историей и лингвистикой, — 127 тысяч. По 150 тысяч — юриспруденция, экономика, психология, фундаментальная и прикладная химия и лечебное дело. Последние две — в формате специалитета.

СПбГУ

Тут тоже пока новые цены неизвестны. В прошлом году самими дорогими были международный менеджмент (485 тысяч рублей в год), менеджмент (428 тысяч рублей) и дистанционная юриспруденция (433 тысяч). Юриспруденция с углубленным изучением языка и права Китая и Японии — 350 и 345 тысяч рублей соответственно.

Двести тысяч — туризм, археология, история, религиоведение, актерское искусство, политология и конфликтология. Дешевле всего очно-заочные журналистика (140 тысяч) и связи с общественностью (156 тысяч).

Томский политехнический университет

В Томском политехе в прошлом году за дизайн, проектирование атомных станций, электромеханику физических установок и ядерную физику брали 260 тысяч рублей.

Большинство остальных направлений, в частности, наноэлектроника, приборостроение, теплоэнергетика, робототехника и машиностроение, — 190 тысяч. Самая доступная специальность — прикладная информатика, 165 тысяч.

РУДН

В Российском университете дружбы народов в предстоящем учебном году дороже всего стоматология — 390 тысяч рублей. Остальное дешевле.

Мировая экономика — 330 тысяч рублей, международное право — 320 тысяч, международная экономическая безопасность — 295 тысяч, телевидение — 300 тысяч.

2 апреля, 07:17

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самые доступные — специальности с физико-математическим уклоном. Физика авиакосмических систем, плазмы и наноматериалов — 205 тысяч рублей в год. Столько же — строительство, безопасность и качество пищевой продукции, а также сестринское дело.

Математическое и компьютерное моделирование, индустриальная математика и психология образования — по 192 тысяч. Кстати, за различные достижения (сумма баллов ЕГЭ, участие в олимпиадах и прочее) в РУДН предусмотрены скидки до 50 процентов.

ИТМО

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики в прошлом году самыми дорогими были ядерная энергетика и теплофизика, техническая физика, холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения — 273 тысячи рублей.

Прикладная математика и информатика, интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, экономика и менеджмент — 188 тысяч. Остальные — 204 тысячи рублей.

МИСиС

В Московском институте стали и сплавов дороже всего обходятся наноматериалы, нанотехнологии и микросистемная техника — 251 тысяча рублей (данные прошлого года).

Самые доступные, по 188 тысяч, — экономика, менеджмент, управление персоналом, торговое дело, лингвистика и государственное и муниципальное управление. Все прочие — в диапазоне 195-219 тысяч, включая три программы специалитета: горное дело, физические процессы горного или нефтегазового производства и наземные транспортно-технологические средства.

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*Рейтинг Round University Ranking (RUR)

Международный рейтинг вузов RUR оценивает 700 ведущих мировых учебных заведений по четырем ключевым признакам. Итоговый сводный индекс на 40 процентов основан на учебных показателях (соотношение числа преподавателей и студентов, количество присвоенных научных степеней преподавательскому составу и так далее).

Еще 40 процентов в составе индекса приходится на показатели исследовательской работы, которая проводится в университетах. Остальные 20 процентов делятся пополам между показателями разнообразия (количество иностранных студентов и их участие в написании научных работ) и финансовой устойчивостью заведения.

При подготовке рейтингов используются данные InCites (аналитический инструмент по оценке продуктивности институтов), а также ежегодные исследования Thomson Reuters в рамках проекта Global Institutional Profiles Project.





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