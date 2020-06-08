Победители международных олимпиад, активисты и политики. Кого осудили за участие в пикетах по сбору подписей

В Минске и Витебске 8 июня шли суды над задержанными накануне на пикетах по сбору подписей за кандидатов на участие в выборах. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», 15 суток административного ареста получил Павел Северинец.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Северинца задержали у его дома 7 июня. Политик возвращался с «Народного пикета свободы и солидарности», который провел у Комаровки, совместив свое мероприятие с пикетами по сбору подписей.

Суд принял решение наказать политика 15 сутками административного ареста: 10 суток за участие в несанкционированной акции и 5 суток за неподчинение требованиям сотрудника милиции, сообщает «Радыё Свабода».

Также по 15 суток получили Ольга Николайчик, Валентин Фролов (член инициативной группы Ольги Ковальковой), Вероника Мищенко (ее судили за участие в акции в Гомеле 31 мая) и задержанный еще в пятницу активист «Народнай грамады» Григорий Погарцев. На 20 суток ареста осужден представитель инициативной группы Светланы Тихановской Олег Бобровский. Он также получил штраф за неуважение к суду.

Штрафы по 30 базовых (810 рублей) получили Всеслав Пашкевич, Дмитрий Рожков.

Виталий Корниенко оштрафован на 25 базовых величин (675 рублей). По 20 базовых получили Илья Латужко, Алексей Вистяж и Алексей Ананич.

Как пишет «Радыё Свабода», Дмитрия Рожкова и Алексея Вистяжа задержали 7 июня возле торгового центра «Силуэт». Парни — победители международных студенческих олимпиад по программированию, принимали участие в соревнованиях как студенты БГУИР.

Задержание Вистяжа и Рожкова. Фото: Радыё Свабода

«Они никого не трогали, не ругались. Подбежали десять человек и задержали. Они нигде не выступали, не кричали, шли домой», — рассказали журналистам родственники Алексея Вистяжа.

Приговоры выносили суды Первомайского, Фрунзенского, Советского, Центрального и Московского районов столицы.

Витебск

В Витебске Елена Янушковская получила 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). Олег Павлов — 5 суток ареста. Александр Матеюк — волонтер инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую, который был задержан 6 июня вечером, получил 7 суток ареста.

Гомель

Алексея Думенкова, которого вчера задержали до начала на пикета по сбору подписей в пользу Светланы Тихановской, арестовали на 15 суток за неподчинение сотрудникам милиции.

За последние три дня, по данным правозащитников, по стране было задержано около 40 человек, часть из них оставили в изоляторах временного содержания до судов. Это активисты оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» и гражданской кампании «Европейская Беларусь», волонтеры инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихоновской и другие.





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