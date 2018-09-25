Победил ли Казахстан безработицу

На днях министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова отметила, что уровень безработицы в Казахстане сократился до самого низкого за период независимости. Сегодня он составляет 4,9%.

Известно, что показатель напрямую связан с ростом занятости населения. И здесь также ситуация улучшается.

«За последние 8 лет занятость выросла с 8 млн 100 до 8 млн 600 тыс. человек. Произошли качественные изменения в структуре занятости, идет сокращение неформальной занятости, выросла доля занятого населения в сфере услуг и в отрасли промышленности (с 72% до 80%).

Внушающие оптимизм цифры свидетельствуют о постепенном выравнивании ситуации в Казахстане

Хотя в мире уровень безработицы в целом остается на достаточно высоком уровне. Согласно докладу Международной организации труда (МОТ) «Перспективы занятости и социальной защиты в мире в 2018 году»,

в 2017 году 5,6% населения планеты были безработными, из число превысило 192 млн»,

— пояснила Мадина Абылкасымова.

На глобальном уровне

По данным МОТ, в 2018 году уровень безработицы будет оставаться высоким. Чего не скажешь о развитых странах, где, по прогнозам, в 2018 году он должен снизиться на 0,2%, достигнув 5,5%. При этом

в развивающихся странах рост занятости будет отставать от роста численности трудовых ресурсов

Сложившаяся ситуация не должна успокаивать мировую общественность, поскольку наметившаяся позитивная тенденция во многом связана с высокими показателями рынков труда развитых стран. Это понимают и в самой МОТ.

Глава СМОТ Гай Райдер отметил:

«Хотя уровень безработицы в мире и стабилизировался,

дефицит достойного труда по-прежнему высок. Мировая экономика не создает достаточного количества рабочих мест

Необходимы дополнительные усилия, чтобы улучшить условия труда работающих и обеспечить справедливое распределение плодов роста».

Посчитаем по-другому

Примечательно, что

безработица как показатель экономического развития имеет довольно противоречивый характер

Так, например, низкий уровень может хорошо заретушировать нищету в стране. А потому картина может складываться парадоксальная, когда в странах с высоким уровнем экономического развития наблюдается высокий уровень безработицы. И это понятно, ведь достойная обеспеченная жизнь предполагает достойную заработную плату. А это может себе позволить не каждый работодатель.

Отсюда, к слову, и нелегальная трудовая миграция, и уходы от налогов, и социальная напряженность, и рост преступности и так далее.

Между тем в развитых странах действует эффективная система соцзащиты, благодаря которой

граждане могут позволить себе подождать подходящую работу с достойной оплатой и желаемой позицией

Что же касается стран с низким уровнем развития, здесь готовы работать за небольшую зарплату, соглашаясь на нестабильную работу, которая зачастую не предусматривает соцпакет.

Низкие требования со стороны работников порождают больший процент трудоустройства, а значит, и низкий уровень безработицы

Скрытые аспекты безработицы

Другой аспект – это вопрос географии работы. Если речь идет о городе, здесь все более-менее понятно, рабочих мест гораздо больше. Но если это пригороды и поселки, где работа в основном в сельском хозяйстве, оценить занятость и безработицу достаточно проблематично.

Сезонный характер труда в агросекторе не позволяет в должной мере просчитать уровень вовлеченности населения

Помимо этого возникает много вопросов по отношению к скрытой безработице, когда формально люди числятся, но фактически не работают. Это не портит статистику по трудоустройству и уровню безработицы, но влияет на реальную социально-экономическую ситуацию в стране.

Немаловажным является и гендерный вопрос. Женщины гораздо чаще сталкиваются как с проблемой поиска и сохранения рабочего места, так и с низкой заработной платой.

Цифры и факты

Согласно докладу МОТ, масштабы нищеты сокращаются в странах с формирующимся рынком. Именно в них аналитики прогнозировали в 2018 году сокращение уровня нищеты.

Число живущих в крайней нищете может составить 176 млн человек — 7,2% всех занятых жителей Земли

Помимо этого одним из проблемных пунктов остается старение населения, влияние которого на уровень безработицы достаточно велико. Быстро растущий процент пенсионеров в разных странах становится реальной преградой для роста рабочей силы, которая не может компенсировать значительную армию престарелых. И прогнозы выглядят неутешительными.

Средний возраст трудящихся растет примерно с 40 лет до более 41 в 2030 году

Директор департамента исследований МОТ Аи Сангхон Ли подтверждает тенденцию.

«Помимо проблемы, которую создает растущее число пенсионеров для пенсионных систем,

все более стареющая рабочая сила также может оказать прямое влияние на рынки труда

Старение может снизить производительность и замедлить корректировки на рынке труда после экономических потрясений».

Медленный рост

Вместе с тем сегодня в мире отмечается рост экономики, снижение уровня безработицы и повышение благосостояния населения.

Так, в Центральной и Западной Азии отмечается постепенное восстановление экономического роста, благодаря которому уровень безработицы в 2018-2019 годах прогнозируется в пределах 8,6%. Несмотря на то что занятость в 2017 году затронула более 30% работников, в 2018-2019 годах она снизится на 0,6%.

Примечательно, что и в Казахстане уровень безработицы в эти годы будет снижаться. Правда, в последующие он не будет подвергнут изменению, оставшись в пределах 5,5%.

В странах Западной Европы безработица также будет постепенно снижаться. Но происходить это будет неравномерно, с учетом экономического развития отдельных европейских стран. И если Германия, Франция и Великобритания практически останутся в пределах прогнозируемых данных, то в Испании и Греции этот показатель снизится на 2%. Чего не скажешь о Италии, Ирландии и Португалии, в 2018 году число безработных там будет расти.

В Восточной Европе тоже ожидается незначительное снижение уровня безработицы на 0,2% — до 5,3%. Это касается Польши, Словакии и Украины.

Островком стабильности является Северная Америка. Там ожидается снижение безработицы всего на 0,2%

В целом, по итогам 2018 безработица на уровне в 4,5% ожидается только в двух странах. И это один из лучших показателей.

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