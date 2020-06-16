Победа Привата, устойчивость банков и пенсионеры «80+» — Минфин

НБУ предоставил убедительные доказательства, что связывают семью Суркисов с бывшим акционером Приватбанка Игорем Коломойским.

«Минфин» вошел в топ-25 самых посещаемых украинских сайтов — Kantar CMeter

Портал о финансах и инвестициях «Минфин» вошел в топ-25 самых посещаемых украинских сайтов. В рейтинг вошли всего 3 новостных ресурса, в частности и «Минфин».

Банкам запретили штрафовать заемщиков за просрочку во время карантина

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3297. Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Аэропорт «Киев» отменил все рейсы на ближайшее время

Аэропорт «Киев» сообщил об отмене всех регулярных международных авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.

Какие банки были самыми стойкими в разгар карантина и кому кризис не страшен

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за январь-апрель 2020 года и узнал, какие банки крепче всех стояли на ногах во время карантина, а кто сдал позиции.

Сколько и кому выдал кредитов МВФ во время пандемии

В конце прошлой недели украинское правительство наконец-то получило первый транш от МВФ — $2,1 млрд. Но Украина — не единственное государство, которому во время пандемии помог фонд. Кредиты от МВФ за это время получили 80 стран, из них 6 государств — дважды.

Смогут ли пенсионеры рассорить Украину с МВФ

Поддержанный ВР законопроект о ежемесячной доплате пенсионерам уже направлен на подпись президенту. Автограф может сильно осложнить получение следующего транша от МВФ.

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