Победа Привата, устойчивость банков и пенсионеры «80+» — Минфин

НБУ предоставил убедительные доказательства, что связывают семью Суркисов с бывшим акционером Приватбанка Игорем Коломойским.
«Минфин» вошел в топ-25 самых посещаемых украинских сайтов — Kantar CMeter
Портал о финансах и инвестициях «Минфин» вошел в топ-25 самых посещаемых украинских сайтов. В рейтинг вошли всего 3 новостных ресурса, в частности и «Минфин».
Банкам запретили штрафовать заемщиков за просрочку во время карантина
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3297. Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.
Аэропорт «Киев» отменил все рейсы на ближайшее время
Аэропорт «Киев» сообщил об отмене всех регулярных международных авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.
Какие банки были самыми стойкими в разгар карантина и кому кризис не страшен
«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за январь-апрель 2020 года и узнал, какие банки крепче всех стояли на ногах во время карантина, а кто сдал позиции.
Сколько и кому выдал кредитов МВФ во время пандемии
В конце прошлой недели украинское правительство наконец-то получило первый транш от МВФ — $2,1 млрд. Но Украина — не единственное государство, которому во время пандемии помог фонд. Кредиты от МВФ за это время получили 80 стран, из них 6 государств — дважды.
Смогут ли пенсионеры рассорить Украину с МВФ
Поддержанный ВР законопроект о ежемесячной доплате пенсионерам уже направлен на подпись президенту. Автограф может сильно осложнить получение следующего транша от МВФ.